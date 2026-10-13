Невизнане горе і втрата звичного життя — психотерапевтка та письменниця Ксенія Тейлор

Про невизнане горе за домом, професією, дружбою та життям, яке залишилося позаду

Коли помирає близька людина, оточення зазвичай розуміє: нам потрібен час. Але хто висловлює співчуття жінці, яка втратила справу всього життя? Хто помічає біль людини, яка втратила рідну вулицю, стару скрипку чи дружбу, що тривала десятиліттями?

Чому деякі втрати залишаються невизнаними

У психології є поняття «невизнане горе» (disenfranchised grief). Так називають переживання втрати, які не отримують належного визнання й підтримки з боку оточення або самої людини, яка переживає горе. За смертю близьких ми маємо право сумувати відкрито. Після переїзду від нас очікують, що ми облаштуємося. Після звільнення радять шукати вакансії. Після розриву дружби пропонують забути й рухатися далі.

Іноді цей голос звучить усередині нас самих: «Інші втратили більше. Мені соромно скаржитися». Проте цінність утраченого визначається особистою історією. Те, що сторонньому здається звичайною річчю або зміною обставин, може вміщувати роки любові, зусиль і уявлень про власне майбутнє.

Для українців під час війни ця тема звучить особливо гостро. Вимушений переїзд означає не лише втрату дому, а й розрив із цілим світом, у якому ми знали, ким є, як живемо і на що можемо спиратися. Змінюється звичне середовище, зникають знайомі ролі, руйнуються плани на майбутнє. І навіть коли людина облаштовує життя на новому місці, сум за тим, що залишилося позаду, нікуди не зникає.

Скрипка, яку неможливо було забрати

У моїй психотерапевтичній практиці одна розмова несподівано повернулася до скрипки. Клієнтка отримала її від бабусі й дідуся на чотирнадцятиріччя. Інструмент супроводжував її в навчанні, дорослішанні, радощах та розчаруваннях. Коли через війну довелося виїжджати, місця для нього не знайшлося.

Залишилася скрипка. Але разом із нею, як відчувала жінка, залишилася частина її біографії. Родинна любов, юність, образ себе з інструментом у руках. Вона не знала, чи побачить його знову.

З боку це може здаватися лише річчю, яку не вдалося забрати. Але для людини скрипка була значно більшим: у ній збереглися родинна любов, роки навчання, спогади про юність і частина її власної історії. Тому втратити її означало попрощатися не лише з інструментом, а й із тим, що він уособлював.

Інша клієнтка створила підприємство в місті, яке опинилося під окупацією. Починала з нуля, розвивала виробництво, керувала людьми й бачила результати своєї праці. Згодом переїхала до Києва. Втрата майна була очевидною. Значно важче виявилося пояснити, що разом зі справою зникло відчуття власного місця у світі.

І тоді постає болісне запитання: «Хто я тепер?» Разом із підприємством людина втратила й справу, у яку вкладала роки життя, професійну реалізацію, відчуття власної спроможності й розуміння того, ким вона є. Ми звикли підбадьорювати: «Почнеш спочатку». Можливо, так і буде. Але між старим життям і новим є проміжок, у якому людина ще не знає, ким стане. Його неможливо перестрибнути силою волі. Спершу потрібно дати собі час усвідомити й оплакати те, що було створене, прожите й утрачено.

Коли правильне рішення теж болить

Я знаю це і з власного досвіду. На початку повномасштабної війни обірвалася моя багаторічна дружба. Наші діти товаришували, я хрестила молодшу дитину подруги. Ми ділили одна з одною важливі події й буденні дрібниці. Та наші погляди на війну виявилися несумісними. Я заблокувала її номер.

Минуло майже п’ять років, а цей розрив досі болить. Я розумію причини свого рішення й не сумніваюся у власних переконаннях. Просто людина, яка багато років була частиною мого життя, не зникає зі спогадів від того, що ми більше не разом. Завершена дружба не скасовує ні того, що між нами було, ні цінності пережитого.

Ми часто думаємо, що той, хто сам припинив стосунки, не має підстав сумувати. Та можна бути впевненою у своєму виборі й одночасно горювати. Інколи повернення неможливе або небажане, а прожита близькість усе одно залишається цінною.

Буває й горе за майбутнім, яке не здійсниться. Після важкого діагнозу може змінитися уявлення про тіло й безпеку. Коли доводиться відмовитися від давньої мрії, ми прощаємося з образом себе, до якого йшли роками. Кожна така втрата має власну історію й торкається чогось глибоко особистого: наших зв’язків, цінностей, відчуття безпеки, уявлення про себе та надій, із якими ми дивилися в майбутнє.

Як помітити горе, яке ми відклали

Під час війни ми звикли діяти навіть у виснаженні. Працювати, піклуватися про дітей, шукати житло, підтримувати інших. Ця здатність допомагає вистояти. Водночас зайнятість часом залишає мало місця для почуттів, які ми вважаємо недоречними.

Тривога, дратівливість чи втома можуть мати безліч причин. Їх не варто автоматично пояснювати непрожитим горем. Але якщо всередині оселилося відчуття порожнечі, корисно обережно запитати себе: за чим саме я сумую?

На терапії ми іноді довго говоримо про обставини переїзду або конфлікту, але оминаємо значення втраченого. Назвати його буває непросто. Для цього не існує універсального терміну чи обов’язкового графіка. Я пропоную почати з трьох кроків, якщо зараз на це є сили.

Назвіть втрату. Спробуйте сказати або записати конкретно: «Я більше не ходитиму вулицею свого дитинства» чи «Поруч немає людини, яка знала мене багато років». Не потрібно одразу шукати позитив. Що саме я втратила разом із нею? Робота могла давати відчуття компетентності, дім означав належність, дружба зберігала спільну історію. Дайте собі час розгледіти ці зв’язки. Дозвольте собі власний спосіб сумувати. Не вимагайте від себе певних почуттів, не порівнюйте свою втрату з чужими й не встановлюйте термінів, до яких повинні все пережити. Не обов’язково плакати чи негайно щось робити зі своїм болем. Якщо переживання стають нестерпними чи заважають повсякденному життю, варто звернутися по фахову підтримку.

Не кожне прощання потребує сліз. І не кожен сум потрібно перетворювати на терапевтичне завдання. Іноді достатньо перестати знецінювати свою історію та визнати, що вона мала значення.

Чому визнання втрати допомагає рухатися далі

Скрипку не завжди можна повернути. Підприємство може залишитися в окупації. Людина, з якою нас єднали десятиліття, іноді назавжди зникає з нашого щодення. Нам не під силу змінити всі обставини, але ми можемо ставитися до пережитого з більшою увагою.

Я б хотіла, щоб ми рідше запитували себе, чи маємо право сумувати, і частіше помічали, що саме було дорогим. Бо нове життя іноді починається з чесного прощання зі старим.

Не все, що ми втратили, ми оплакали. І, можливо, деяким історіям нарешті варто дати місце.