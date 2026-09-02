Український гумор під час війни — пояснює психотерапевтка Ксенія Тейлор

Є речі, які в мирному житті здавалися б абсолютно недоречними. Наприклад, прокинутися після важкої ночі, відкрити телефон, прочитати повідомлення про чергову атаку, побачити фотографії руйнувань — а за кілька хвилин натрапити на мем і засміятися. Не тому, що нам смішно. Зовсім не тому, що нам байдуже. І точно не тому, що ми не розуміємо масштабу того, що відбувається. Навпаки — іноді ми розуміємо його настільки добре, що психіці потрібен хоча б короткий вихід із нестерпного напруження.

Саме тому після найстрашніших вибухів український інформаційний простір майже миттєво наповнюється жартами про ракети, шахеди, укриття, блекаути, генератори, павербанки, тривоги й нові правила нашого воєнного побуту. Якщо дивитися на це лише поверхово, виникає запитання: як можна сміятися, коли навколо стільки болю? Але з психологічної точки зору, можливо, правильніше запитати інакше: як витримувати тривалу небезпеку, якщо в людини не залишається жодного способу хоча б на мить зменшити внутрішню напругу?

Сміх зовсім не означає, що нам не болить

Психіка не може роками перебувати на максимальній мобілізації без наслідків для людини. Коли небезпека стає не окремою подією, а середовищем життя, людина змушена постійно переходити між настороженістю, страхом, очікуванням удару й необхідністю продовжувати звичайне життя. Ми можемо після ночі обстрілів зранку говорити про дітей, роботу, каву, покупки чи вечерю — і це не означає, що страх зник. Так само сміх не стирає біль, а гумор не скасовує реальність. Він може на короткий час зменшити інтенсивність переживання й дати психіці можливість перевести подих. У цьому сенсі гумор є одним зі способів емоційної саморегуляції: він дозволяє побачити страшну ситуацію під іншим кутом і хоча б ненадовго вийти з позиції людини, на яку просто обрушується подія.

Особливо важливо, що гумор повертає людині відчуття суб'єктності. Коли летить ракета, ми не можемо домовитися з нею, змінити її траєкторію чи поставити їй ультиматум. Ми не контролюємо війну й не можемо скасувати небезпеку одним рішенням. Але ми можемо створити мем про ракету, придумати жарт, назвати абсурд абсурдом, дати події власну інтерпретацію. Зовнішня реальність від цього не змінюється, але змінюється наше психологічне положення всередині неї: ми перестаємо бути лише пасивними об'єктами того, що з нами відбувається, і знову займаємо позицію людини, яка може реагувати, осмислювати й обирати власне ставлення. Саме тому гумор у ситуації хронічної небезпеки може бути значно більшим, ніж просто розвага.

Цим частково пояснюється й феномен чорного гумору. Ми часто жартуємо не про те, що легко, а саме про те, що найстрашніше: смерть, ракети, страх, життя під обстрілами, можливість не прокинутися вранці. Здавалося б, чому психіка обирає для жарту саме те, що становить найбільшу загрозу? Тому що там, де особливо гостро переживається безсилля, виникає потреба хоча б частково повернути собі контроль над власним переживанням. Психіка отримує набагато більше інформації, ніж здатна емоційно опрацювати. Мем стає своєрідним способом упакувати складну реальність у маленьку зрозумілу форму.

Проте чорний гумор не можна автоматично назвати здоровим або корисним. Гумор — двосічний інструмент, і важливо дивитися не на сам факт сміху, а на його наслідки. Якщо після жарту людина може видихнути, повернутися до себе, поговорити про те, що її налякало, поплакати, обійняти близьких і зробити те, що потрібно, гумор, імовірно, виконує регуляторну функцію. Якщо ж за постійними жартами немає жодного доступу до страху, болю, горя чи вразливості, гумор може перетворитися з опори на броню, яка не дає людині зустрітися із власними почуттями.

У нашого сміху є ще одна функція — ми впізнаємо одне одного

Є й інший вимір українського воєнного гумору — колективний. Мем після обстрілу — це не тільки спосіб самому пережити напругу. Це ще й повідомлення іншому: "Я бачу те саме, що й ти". За коротким жартом можуть стояти години в укритті, безсонна ніч, пошук зарядженого павербанка, очікування відбою, спроба зрозуміти, чи це вибух, чи ППО. Те, що кілька років тому було б просто набором побутових фраз, сьогодні стало частиною нашої спільної мови.

Саме тому український гумор працює як соціальний клей: він дозволяє впізнавати одне одного через спільний досвід, створювати відчуття "ми" і нагадувати, що в цій реальності я не один. Коли ми сміємося над ворогом, це не означає, що ми перестали його боятися. Іноді це означає, що ми не хочемо дозволити страху визначати нас повністю.

"Якщо що, я хоча б буду красива"

Одного разу моя клієнтка з Києва сказала мені фразу, яка дуже точно показує, наскільки тонко психіка намагається зберігати себе навіть у ситуаціях, де логіка звичайного життя перестає працювати. Лягаючи спати під час війни, вона завжди вдягає красиву мереживну білизну. "Якщо що, — сказала вона з гумором, — то хоча б під час рятувальних робіт я буду красива". У цій фразі одночасно є страх смерті, абсурд і бажання залишатися собою.

Інша моя клієнтка з Харкова розповідає, що постійно робить педикюр. Вона говорить про це жартома: "Поки є ніжки, хочу, щоб вони були красиві". Знову смішно й страшно одночасно. Але якщо подивитися глибше, це історія не про педикюр, а про контроль, про тілесність, про повернення до життя через тіло.

Війна намагається звузити людину до одного завдання — вижити. Але людина чинить опір цьому звуженню, зберігаючи те, що робить її саме людиною: власний смак, тіло, сексуальність, звички, почуття гумору, маленькі радощі та право подобатися самій собі. Здавалося б, мереживна білизна не має жодного стосунку до психологічної стійкості. Але саме такі деталі іноді повертають відчуття: "Я ще є. Я не дозволю війні забрати в мене всю мене".

Те саме відбувається з багатьма маленькими речами, які під час війни можуть здаватися майже абсурдно важливими: манікюром, педикюром, улюбленою чашкою, парфумами, квітами на столі, вечерею, яку ми все одно готуємо, фотографією, яку все одно викладаємо в соціальні мережі. Коли людина не може контролювати велике, вона природно шукає те, що залишається в межах її впливу. Це не заперечення війни, а спроба не розчинитися в безсиллі. Контроль над малим не зупиняє ракету, але може допомогти психіці зберегти відчуття власного життя.

Ми тримаємося не тільки на силі

Можливо, саме тому ми неправильно говоримо про українську стійкість, коли зводимо її лише до сили. Людина не може бути сильною двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень, роками. Стійкість — це не постійна напружена готовність витримати ще один удар. Це також здатність відновлювати себе маленькими порціями: сміхом, близькістю, сном, музикою, роботою, їжею, спортом, друзями, любов'ю, кавою, красивою річчю, розмовою або можливістю на кілька хвилин перестати думати про війну. Гумор займає серед цих способів особливе місце, тому що дозволяє одночасно бачити страшне і не віддавати страшному весь внутрішній простір.

Водночас важливо не перетворити здатність українців жартувати на ще один стандарт героїзму. Людина не зобов'язана сміятися після обстрілу. Не зобов'язана знаходити мем, коли їй боляче. Не повинна почуватися слабкою, якщо сьогодні їй потрібні не жарти, а тиша, сон, обійми, безпека, підтримка близьких або психотерапія. Гумор — це ресурс, але не єдиний спосіб упоратися з переживанням. І психологічно зріла реакція полягає не в тому, щоб завжди бути сильним чи завжди залишатися позитивною, а в тому, щоб мати доступ до різних способів переживати реальність.

Тому український воєнний гумор варто розглядати не як ознаку того, що нам "уже не страшно", а майже навпаки — як одну з відповідей на те, що нам страшно. Ми жартуємо не тому, що війна стала меншою, а тому, що намагаємося не дозволити їй стати єдиним змістом нашого життя. У цьому сміху є не тільки захист від напруги, а й повернення суб'єктності, пошук дистанції, потреба у спільності, збереження ідентичності та маленьке право залишатися собою там, де обставини постійно намагаються звести людину лише до виживання.

Можливо, тому найточніше про український гумор можна сказати дуже просто: ми сміємося не над війною — ми сміємося перед її обличчям. І в цьому сміху є не заперечення трагедії, а вперте нагадування собі й світові: війна може визначати наші обставини, але ми все ще намагаємося зберегти за собою право визначати, ким бути всередині них. Поки ми можемо не тільки боятися, а й сміятися, любити, планувати, творити, жити й залишатися собою, війна не отримує всього, чого від нас хоче.