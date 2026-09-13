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Ментальний туман у голові — чому мозок відмовляється працювати
Медцентр

Ментальний туман у голові — чому мозок відмовляється працювати

Ольга Малліані пояснює, чому виникає ментальний туман, як стрес виснажує мозок і коли варто звернутися до лікаря.

Ольга Малліані
Ольга Малліані

антиейдж-фахівчиня, інтегративна дієтологиня, сертифікований лікар Biopell Medical

Дата публікації:
13 вересня 2026 10:47
Ментальний туман — Ольга Малліані про мозок, стрес і відновлення фокусу
Ментальний туман. Колаж Новини.LIVE, створено за допомогою ШІ

Зранку прокидаєшся розбитим, навіть якщо проспав вісім годин. Мозок оповитий густим туманом. Кава не рятує — дає лише тремтіння і фонову тривогу. Протягом дня прості завдання займають утричі більше часу, фокус розсипається кожні п'ять хвилин. Увечері хочеться просто вимкнутися — але сну немає, мозок ганяє по колу денні проблеми й страхи. Якщо це знайоме, варто розібратися, що насправді відбувається всередині — і чому ментальний туман не лікується силою волі.

Чому мозок "зависає" на рівні біохімії

Те, що ми звикли називати вигоранням, — це насамперед дефіцит нейромедіаторів: речовин, які керують настроєм, пам'яттю, рівнем спокою та енергії. У здоровому мозку завжди працюють дві системи в балансі: гальмівна (відповідає за спокій і глибокий сон) і стимулювальна (відповідає за фокус, мотивацію та енергію). Хронічний стрес руйнує цей баланс з обох боків одночасно.

Гальмівна система спирається на ГАМК — головний заспокійливий нейромедіатор. Коли його запаси виснажуються, мозок втрачає здатність гальмувати. Звідси постійна внутрішня напруга і неможливість заснути навіть після важкого дня. Паралельно падає дофамін — нейромедіатор мотивації, радості й концентрації. Саме його дефіцит і дає той характерний ментальний туман: думки не збираються, увага розповзається, найпростіше рішення дається з величезним зусиллям.

Чи допомагає кава, якщо мозок виснажений?

Кофеїн не додає енергії — він змушує виснажені клітини викинути останні запаси дофаміну. На годину-дві стає легше, але система перегрівається ще сильніше. Кортизол зростає, тривожність посилюється, нічний сон руйнується остаточно. Алкоголь і снодійне вечорами дають лише ілюзію відпочинку — вони "вимикають" свідомість, але позбавляють мозок фази глибокого сну, під час якої й відбувається справжнє відновлення. Коло замикається: зранку ще більше втоми, ще більше кави, ще менше ресурсу.

Що таке пептиди для мозку і як вони працюють

Пептиди — це короткі ланцюжки амінокислот, які виступають у ролі сигнальних молекул. На відміну від класичних стимуляторів, вони не "вичавлюють" залишки нейромедіаторів, а підтримують власні процеси відновлення мозку: стимулюють синтез нейротрофічних факторів, покращують нейропластичність і захищають нейрони від наслідків хронічного стресу. Для мозку, що працює в режимі постійного перевантаження, це принципова різниця. Пептидні молекули малі — вони здатні долати гематоенцефалічний бар'єр і діяти безпосередньо в центральній нервовій системі, чого не можуть багато стандартних нутрієнтів.

Один із найдосліджуваніших пептидів у цьому контексті — Семакс. Це синтетичний аналог фрагмента АКТГ, розроблений як ноотропний засіб. Він підвищує рівень мозкового нейротрофічного фактора (BDNF), покращує когнітивні функції та знижує тривожність без седативного ефекту. Важливо: Семакс не є стимулятором у класичному розумінні — він не викликає звикання і не діє за рахунок виснаження резервів. Проте застосовувати його варто тільки після консультації з лікарем і з урахуванням індивідуального стану.

Що насправді відновлює нейромедіаторний баланс?

Жоден препарат не замінить базових умов відновлення. Нейромедіаторний баланс відновлюється комплексно: через регулярний глибокий сон (саме під час нього синтезується більша частина ГАМК і серотоніну), достатнє надходження білка та амінокислот (триптофан, тирозин — прямі попередники нейромедіаторів), фізичну активність (силові тренування та кардіо підвищують базовий рівень дофаміну) і зниження хронічного кортизолового навантаження. Пептидна підтримка може прискорити цей процес, але тільки як доповнення, а не заміна.

Коли ментальний туман — сигнал звернутися до лікаря?

Ментальний туман, який не минає після нормалізації сну та режиму протягом двох-трьох тижнів, — це привід для очної консультації. Те саме стосується ситуацій, коли до туману додаються стійка апатія, відчуття повної порожнечі або неможливість виконувати базові функції. У таких випадках потрібна диференційна діагностика: причиною можуть бути дефіцити (залізо, B12, вітамін D), порушення функції щитовидної залози або депресивний епізод — стани, які потребують зовсім іншого підходу, ніж ноотропна підтримка. Самопризначення в таких випадках не лише неефективне, а й небезпечне. Ментальний туман — це симптом, а не діагноз. І чим раніше знайдена справжня причина, тим швидше повертаються ясність, фокус і відчуття, що голова знову твоя.

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