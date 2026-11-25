Бізнес може перерости власну систему управління. Він може роками демонструвати зростання активів, прибутку та географії присутності, залишаючись при цьому організаційно незрілим.

Я б навіть сказала, що масштабування часто створює ілюзію управлінської ефективності. Збільшується кількість компаній, з’являються нові ради директорів, корпоративні центри, комітети. Формально система стає складнішою. Але складність структури ще не означає якості управління. Іноді відбувається протилежне: чим більше органів управління створюється, тим менш зрозуміло, хто насправді має право ухвалювати рішення.

Це один із найбільш недооцінених ризиків масштабування. Капітал може зростати швидше, ніж інституційна спроможність ним управляти. І коли цей розрив стає критичним, бізнес починає втрачати ефективність не через ринок, конкурентів чи економічну кризу, а через власну систему управління.

Коли контроль стає дорожчим за ризик

В економіці існує поняття трансакційних витрат. Зазвичай його пов’язують із витратами на укладання контрактів, координацію та контроль.

Але у великих корпоративних групах виникає ще один різновид витрат, який я назвала б вартістю внутрішньої управлінської невизначеності. Це час, який витрачається на погодження вже погодженого. Це дублювання функцій. Це конкуренція між корпоративними центрами. Це ситуації, коли рішення не ухвалюється не тому, що воно економічно необґрунтоване, а тому, що кілька управлінських рівнів претендують на однакові повноваження. У результаті контроль, який мав зменшувати ризики, сам стає джерелом економічних втрат.

Особливо це помітно в міжнародних холдингах, де юридична структура власності не завжди збігається з фактичною організацією управління.

Тому перед масштабуванням важливо відповісти на питання, яке здається елементарним: хто саме має право ухвалювати рішення і на якій юридичній підставі? Не хто впливовіший. Не хто ближчий до власника. Не який офіс історично координував діяльність підприємств. А хто має відповідну корпоративну компетенцію.

Корпоративна влада не повинна виникати з організаційної звички

У міжнародних групах нерідко можна спостерігати цікаве явище. Підрозділ, який багато років забезпечував адміністративну підтримку підприємств, поступово починає сприймати цю функцію як право корпоративного управління. Але адміністративна роль не створює юридичних повноважень.

Так само розташування корпоративного центру в певній країні не означає, що він автоматично набуває права управляти всіма компаніями на відповідній території. Корпоративні повноваження визначаються законодавством, установчими документами та належними рішеннями компетентних органів.

Саме тому матриця повноважень повинна будуватися не за географічним принципом, а за компетенцією. Рішення директора, ради директорів, загальних зборів акціонерів та вищих рівнів холдингової структури мають бути чітко розмежовані.

Інакше корпоративна система починає нагадувати ринок неформального впливу, де право ухвалювати рішення постійно доводиться підтверджувати. Для великого бізнесу це надто дорога модель.

Найнебезпечніший розрив — між владою та відповідальністю

Є ще одна проблема, яку традиційні організаційні схеми практично не відображають.

Особа може нести юридичну відповідальність за рішення, фактично не контролюючи процес його ухвалення. Наприклад, директор компанії відповідає за її діяльність, але ключові рішення формуються на іншому управлінському рівні. При цьому особи, які фактично впливають на рішення, не обов’язково несуть аналогічні юридичні обов’язки.

Виникає асиметрія між владою та відповідальністю. На мою думку, саме вона становить одну з найбільших загроз корпоративній стійкості. Адже формальна відповідальність не може бути ефективною, якщо особа не має достатніх повноважень, інформації та можливості незалежно оцінювати рішення.

Водночас не можна ігнорувати юридичну самостійність компаній у складі групи. Економічний контроль над холдингом не скасовує фідуціарних та інших установлених законом обов’язків директорів окремих юридичних осіб. Тому зріла корпоративна система повинна забезпечувати не лише розподіл повноважень, а й відповідність між правом ухвалювати рішення та обов’язком відповідати за його наслідки.

Централізація без монополії на контроль

Масштабування майже завжди супроводжується централізацією операційних функцій. Це логічно з погляду економії на масштабі. Але економія в операційному управлінні не повинна перетворюватися на монополізацію корпоративного контролю.

Якщо одна структура ініціює рішення, погоджує його, організовує виконання та оцінює результат, система втрачає здатність до незалежного судження. У цьому випадку корпоративне управління фактично стає продовженням операційного менеджменту. А його економічна функція зовсім інша: обмежувати агентські ризики, забезпечувати баланс інтересів і створювати механізми перевірки управлінських рішень. Тому принцип чотирьох очей має значення лише за умови реальної незалежності оцінки.

Поки між власниками, директорами та менеджментом існує повна згода, практично будь-яка управлінська модель може виглядати ефективною. Справжня якість корпоративної системи проявляється тоді, коли інтереси починають розходитися.

Хто ухвалює остаточне рішення? Хто має право його заблокувати? Як врегульовується конфлікт інтересів? Що відбувається, якщо орган управління не може досягти необхідної більшості?

Відповіді мають існувати до виникнення конфлікту. Це стосується не лише акціонерних угод, а й роботи рад директорів, корпоративних комітетів, порядку підготовки матеріалів, документування рішень та механізмів їх оскарження.

Я завжди розглядаю корпоративну процедуру як інструмент захисту економічної вартості. Належно підготовлене рішення може потребувати більше часу. Але відсутність процедури здатна створити юридичні та фінансові наслідки, які значно перевищують вартість цього часу. Особливо якщо через кілька років зміняться акціонери, менеджмент або економічні обставини.

Для українських компаній сьогодні це питання має ще один вимір. Бізнес одночасно стикається з воєнними ризиками, необхідністю зберегти активи, міжнародною реструктуризацією та адаптацією до різних правових систем. У таких умовах управлінська невизначеність стає додатковим фактором нестабільності.

Міжнародна структура може забезпечувати захист інвестицій, доступ до фінансування та диверсифікацію ризиків. Але сама по собі наявність іноземних холдингових компаній не створює ефективної системи корпоративного управління. Її потрібно побудувати. Єдині корпоративні стандарти цілком можуть поєднуватися з операційною самостійністю підприємств. Більше того, саме така модель дозволяє зберігати швидкість управління без втрати контролю.

Масштабування має свою інституційну межу

У корпоративних фінансах багато уваги приділяють вартості капіталу, ефективності інвестицій та синергії від об’єднання активів. Але я вважаю, що під час масштабування потрібно оцінювати ще один фактор: здатність корпоративної системи управляти додатковою складністю.

Кожна нова компанія, юрисдикція або управлінський рівень збільшує кількість взаємозв’язків усередині групи. Якщо система повноважень не адаптується, витрати на координацію та контроль можуть почати зростати швидше, ніж економічний ефект від розширення. У певний момент масштаб перестає бути конкурентною перевагою.

Це і є інституційна межа зростання бізнесу. Її неможливо подолати лише збільшенням кількості менеджерів, комітетів або корпоративних політик. Насамперед потрібна готовність власника перейти від персонального контролю до системи, у якій повноваження визначаються правилами, а не близькістю до центру ухвалення рішень.

Моя головна теза проста: корпоративне управління не повинно зростати слідом за бізнесом. Воно має випереджати його масштабування. Інакше рано чи пізно компанія зіткнеться із ситуацією, коли активи вже належать великому бізнесу, а механізми ухвалення рішень залишаються на рівні невеликого приватного підприємства.

Найнебезпечніше, що фінансова звітність може довго не показувати цієї проблеми. Але саме вона нерідко визначає, чи зможе бізнес пережити зміну власників, управлінської команди або серйозний внутрішній конфлікт.

Вартість зрілого корпоративного управління проявляється не в тому, скільки рішень воно дозволяє контролювати, а в тому, скільки конфліктів бізнес здатний пережити без втрати керованості.