Критичне мислення під час війни: як не піддатися маніпуляціям

Ми живемо в час, коли інформація може бути не менш потужною зброєю, ніж фізична сила. Вона здатна формувати суспільні настрої, провокувати страх і гнів, посилювати недовіру, роз’єднувати людей і створювати відчуття хаосу навіть там, де реальна картина подій значно складніша за те, що нам демонструють у соціальних мережах.

І сьогодні одним із найважливіших наших умінь стає здатність не просто отримувати інформацію, а критично її оцінювати.

Події у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада 2026 року показали, наскільки швидко неперевірені повідомлення можуть перетворитися на масштабну суспільну реакцію. Повідомлення про нібито незаконне утримання людей, катування та загибель людини стрімко поширювалися соціальними мережами. Біля будинку зібралися люди, сталися сутички. Поліція Київщини заперечила повідомлення про незаконне утримання та загибель людини. Водночас ДБР повідомило про відкриття провадження щодо можливого перевищення повноважень військовими. Ці заяви та початок розслідування не замінюють остаточного встановлення всіх обставин.

Водночас сам інцидент потребує повного й об’єктивного розслідування. Якщо були порушення, вони мають бути встановлені, а винні — відповідати за свої дії. Критичне мислення не означає замовчування проблем або безумовної довіри до будь-якої офіційної позиції. Воно означає готовність бачити всю складність ситуації, відокремлювати встановлені факти від припущень і не робити остаточних висновків раніше, ніж з’являться докази.

Про можливий сторонній вплив на ці події заявив Кирило Буданов. Це публічна оцінка посадовця, а не заміна результатів розслідування. Ширше питання залишається важливим незалежно від висновків у конкретній справі: інформаційні операції можуть бути спрямовані не лише на поширення окремої неправдивої новини, а й на посилення внутрішньої напруги, підрив довіри між громадянами та державними інституціями й створення відчуття хаосу.

Але чому подібні інформаційні повідомлення взагалі знаходять такий сильний відгук? Чому люди, навіть не маючи достатніх доказів, готові швидко повірити в те, що бачать на екрані, обурюватися, поширювати відео й долучатися до загальної реакції?

Відповідь частково лежить у психології.

Коли емоція випереджає мислення

Людський мозок не обробляє всю інформацію однаково. Повідомлення, які містять загрозу, небезпеку, насильство або несправедливість, привертають нашу увагу особливо швидко. Це пов’язано з природними механізмами реагування на потенційну загрозу: нам важливо якомога швидше помітити небезпеку, оцінити її та зрозуміти, як діяти.

В умовах війни ця особливість набуває додаткового значення. Українці роками живуть у реальності, де загроза не є абстрактним поняттям. Ми маємо досвід втрат, обстрілів, вимушеного переміщення, розлуки з близькими, невизначеності та постійної необхідності пристосовуватися до обставин, які не можемо контролювати.

Тому повідомлення про жорстоке поводження, насильство чи несправедливість можуть викликати особливо сильну реакцію. Вони торкаються не лише конкретної історії, а й накопиченого досвіду, болю та страхів суспільства.

Саме на цьому можуть будуватися інформаційні маніпуляції. Для того щоб людина повірила в повідомлення, не завжди потрібно надати їй переконливі докази. Іноді достатньо підібрати слова, зображення або відео, які викличуть сильну емоцію.

Коли людина відчуває страх або гнів, її увага може звужуватися до джерела загрози. Бажання негайно відреагувати стає сильнішим за бажання перевірити інформацію. Виникає ризик, що емоційна реакція випередить аналіз, а рішення буде ухвалене на основі неповної або спотвореної картини.

Це не свідчить про недостатній інтелект чи відсутність критичного мислення. Це особливості людської психіки, якими можна скористатися для маніпуляції. І саме тому кожному з нас важливо навчитися помічати момент, коли емоції починають керувати нашими висновками.

Чому масова реакція ще не означає правду

Є ще один психологічний механізм, який особливо помітний у соціальних мережах, — соціальний вплив.

Коли ми опиняємося в ситуації невизначеності, то нерідко орієнтуємося на поведінку інших людей. Якщо сотні користувачів обговорюють одну подію, тисячі поширюють відео, а популярні канали публікують емоційні коментарі, може виникнути враження, що істина вже встановлена.

Ми починаємо сприймати кількість реакцій як підтвердження достовірності інформації.

Але популярність повідомлення не є доказом його правдивості. Велика кількість переглядів не замінює фактів, а десятки каналів, які повторюють одне й те саме твердження, не обов’язково є незалежними джерелами.

Більше того, коли людина бачить масове обурення, вона може відчувати внутрішній тиск: якщо всі обурюються, чому я маю сумніватися? Якщо всі вже визначилися, чи не означає моя обережність байдужість?

Насправді здатність не приєднуватися до загальної реакції, поки не зрозумілі обставини, може бути ознакою не байдужості, а відповідального мислення.

Ми маємо право обурюватися несправедливістю. Маємо право вимагати відповідей, прозорості та відповідальності. Але маємо також обов’язок не підміняти факти емоціями.

Маніпуляція не завжди вигадує проблему. Іноді вона використовує реальну

На мою думку, це один із найважливіших моментів, який потрібно усвідомити.

Інформаційна маніпуляція не обов’язково починається з повністю вигаданої історії. Значно ефективнішим може бути використання реальної події, справжньої суспільної проблеми або болючої теми, навколо якої створюється неправдива інтерпретація.

Наприклад, якщо в суспільстві існують питання щодо мобілізації, дотримання прав людини, діяльності державних органів або справедливості певних рішень, вони нікуди не зникають лише тому, що навколо конкретної ситуації поширюються фейки.

Ці питання потрібно обговорювати. Порушення необхідно розслідувати. Люди мають право на правду й захист своїх прав.

Але наявність реальної проблеми не робить правдивими всі повідомлення, які з’являються навколо неї.

Ми можемо одночасно вимагати справедливості, підтримувати розслідування можливих порушень і не дозволяти використовувати наше прагнення справедливості для інформаційних маніпуляцій.

Це не взаємовиключні позиції. Навпаки, саме так виглядає зріла громадянська позиція.

Критичне мислення — це здатність витримувати невизначеність

Ми часто хочемо отримати відповідь негайно. Нам важливо знати, хто правий, хто винний, що сталося і хто за це відповідає. Особливо тоді, коли йдеться про події, які викликають сильні емоції.

Але реальність не завжди дає нам можливість отримати всі відповіді відразу.

Критичне мислення починається саме там, де людина здатна визнати: я поки що не знаю всіх обставин. Мені потрібна додаткова інформація. Я готова переглянути свою думку, якщо з’являться нові докази.

Це не слабкість і не нерішучість. Це інтелектуальна чесність.

Людина, яка мислить критично, не повинна автоматично довіряти кожному повідомленню, але й не має автоматично заперечувати все, що не відповідає її власним переконанням. Вона перевіряє джерела, шукає підтвердження, порівнює інформацію, розрізняє факти, оцінки та припущення.

І найголовніше — не дозволяє власним емоціям стати єдиним критерієм істини.

П’ять запитань, які варто поставити собі перед поширенням інформації

Критичне мислення не обов’язково потребує спеціальної освіти чи професійних навичок. Це щоденна практика, яку можна розвивати.

Перед тим як повірити емоційно насиченому повідомленню або поділитися ним із друзями, варто зробити невелику паузу й поставити собі п’ять запитань.

Перше. Що саме я зараз відчуваю?

Чи викликає це повідомлення в мене страх, гнів, обурення, бажання негайно когось звинуватити або захистити? Якщо емоційна реакція дуже сильна, варто дати собі час, перш ніж робити висновки.

Друге. Що я насправді знаю про цю подію?

Не що мені розповіли, не що я припускаю і не що пишуть у коментарях, а які факти підтверджені? Де закінчується достовірна інформація і починаються інтерпретації?

Третє. Хто є першоджерелом повідомлення?

Чи можна знайти першоджерело відео або інформації? Чи відомо, хто її оприлюднив, коли саме і за яких обставин? Чи не використовується старе відео для ілюстрації нової події?

Четверте. Чи підтверджують інформацію незалежні джерела?

Важливо не просто побачити однаковий текст на кількох ресурсах, а з’ясувати, чи мають вони власні підтвердження, чи лише переповідають одне одного. Варто порівняти повідомлення офіційних установ, перевірених медіа та фахівців, які працюють із фактами.

П’яте. Що станеться, якщо я поширю це повідомлення?

Чи допоможе воно людям зрозуміти ситуацію? Чи може посилити паніку, поширити неправдиві звинувачення або створити додаткову небезпеку? Чи не стану я мимовільним учасником поширення інформаційної маніпуляції?

Ці п’ять запитань не гарантують, що ми ніколи не помилимося. Але вони допомагають повернути собі можливість думати, а не лише реагувати.

Інформаційна гігієна — це також турбота про власну психіку

Є ще один аспект, про який я як психотерапевтка хочу сказати окремо.

Ми вже тривалий час живемо в умовах надзвичайного психологічного навантаження. Війна, повітряні тривоги, обстріли, втрати, невизначеність, тривога за близьких — усе це потребує величезної кількості внутрішніх ресурсів.

І коли до цього додається безперервний потік тривожних повідомлень, відео насильства, емоційних коментарів і взаємних звинувачень, психіка отримує ще одне навантаження.

Постійне стеження за новинами, багаторазове переглядання тих самих відео, читання сотень коментарів не обов’язково допомагають краще зрозуміти ситуацію. Іноді вони лише посилюють тривогу, відчуття безпорадності та емоційне виснаження.

Тому інформаційна гігієна — це не відмова від реальності й не спроба сховатися від проблем. Це усвідомлений вибір того, скільки інформації, з яких джерел і в якому обсязі ми готові споживати.

Можна визначити для себе кілька надійних джерел, не переглядати нескінченні трансляції, не поширювати неперевірені повідомлення, робити перерви в читанні новин. І найголовніше — пам’ятати, що ми не зобов’язані реагувати на кожну інформаційну подію в режимі негайного емоційного залучення.

Ми маємо берегти свою здатність мислити, відчувати, співчувати, приймати рішення й продовжувати жити.

Не дозволяймо маніпулювати тим, що для нас найдорожче

Сьогодні Україна протистоїть не лише фізичній агресії. Ми протистоїмо спробам впливати на нашу свідомість, суспільні настрої, довіру одне до одного та відчуття спільної відповідальності.

І тут надзвичайно важливо не втратити власний внутрішній моральний стрижень.

Не стати байдужими до чужого болю. Не перестати вимагати справедливості. Не відмовитися від права ставити незручні запитання. Але й не дозволити, щоб нашими цінностями, страхами та обуренням хтось керував за допомогою інформаційних маніпуляцій.

Мені здається, що сьогодні критичне мислення — це значно більше, ніж здатність перевіряти новини. Це здатність залишатися самостійною особистістю в середовищі, яке постійно намагається впливати на наші переконання, рішення та емоції.

Ми не можемо контролювати весь інформаційний простір. Не можемо запобігти появі кожної неправдивої новини чи зупинити кожну ворожу інформаційну операцію. Але можемо контролювати власну реакцію, не поширювати неперевіреного, не підміняти факти припущеннями й не віддавати комусь іншому право мислити замість нас.

І, можливо, саме зараз нам потрібно навчитися ще однієї важливої речі: не кожна гучна історія заслуговує на нашу негайну емоційну реакцію, але кожна історія, яка стосується людської гідності та справедливості, заслуговує на уважне й відповідальне ставлення.

Бо в час, коли інформація може стати зброєю, здатність мислити самостійно — це теж форма нашої стійкості. І берегти її ми повинні так само відповідально, як бережемо себе, своїх близьких і свою країну.