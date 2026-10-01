Кава як досвід — чому люди купують емоції. Вероніка Чекалюк психологиня

Кава продає привід зустрітися, атмосферу, ритуал, стиль життя і навіть відчуття причетності до певної культури. З кави починаються знайомства, переговори, дружба, партнерства, книги, дослідження і цілі проєкти. І кавою нерідко закінчуються презентації, складні розмови та великі справи.

Фраза "Давай на каву" майже ніколи не означає лише напій. Це може означати "давай поговоримо", "давай познайомимося", "давай щось придумаємо" або "давай домовимося"… Культ кави значно більший, ніж сама кава. Кав’ярня є одним із найдавніших просторів соціальної комунікації, де люди зустрічаються не лише заради напою, а заради можливості бути разом.

Кава як мова кіно

У кіно ця культура давно стала частиною мови образів. У "Кримінальному чтиві" Квентіна Тарантіно розмова про каву стає частиною характеру персонажів і культури повсякденності. В "Амелі" кава вписана в атмосферу Парижа, маленьких радощів і спостереження за людьми. У "Сніданку у Тіффані" вона стає частиною образу Нью-Йорка, стилю, самотності та мрії про інше життя. У фільмі Джима Джармуша "Кава та сигарети" сама розмова за столом фактично стає головною подією, а кава створює простір для діалогу.

Кіно давно зрозуміло те, що сучасний маркетинг використовує щодня: люди купують не лише продукт, вони купують атмосферу, емоцію, історію та можливість прожити певний сценарій життя.

Віденська легенда Кульчицького

Відень особливо добре відчуває цю філософію. Тут історія кави пов’язана з постаттю Юрія Франца Кульчицького, українця із села Кульчиці на Самбірщині, якого традиційно пов’язують із появою кавової культури у Відні після облоги міста 1683 року. За відомою легендою, Кульчицький отримав кавові запаси з османського табору та відкрив кав’ярню, а також почав подавати каву з молоком і цукром, адаптуючи незвичний напій до смаків віденців.

Водночас історики наголошують, що документально підтвердженою першою віденською кав’ярнею вважається заклад Йоганнеса Діодато, який отримав дозвіл подавати каву 1685 року. Тому історію Кульчицького варто сприймати як одну з найвідоміших легенд, що сформували образ віденської кавової культури.

Важливо й те, що сама історія вихідця з України пана Кульчицького демонструє важливий принцип. За переказами, він привертав увагу до свого закладу, зокрема з’являвся в турецькому вбранні, створюючи навколо нового напою впізнаваний образ. Сьогодні ми назвали б це брендингом, сторітелінгом і маркетингом досвіду.

У Відні кав’ярня поступово стала значно більшою, ніж місце для чашки кави. Тут читали газети, зустрічалися письменники, художники та інтелектуали, обговорювали політику, культуру, літературу та нові ідеї. У ХХ столітті віденська кав’ярня остаточно сформувалася як важлива частина міської культури, а 2011 року культуру віденської кав’ярні внесли до австрійського переліку нематеріальної культурної спадщини.

Свято як привід

Сьогодні це цікаво для маркетингу. Свята продають каву не тому, що змінюють сам продукт, а тому, що створюють новий привід його придбати. День кави, Різдво, День закоханих, початок осені, перший холодний ранок або навіть звичайна зустріч із друзями можуть стати комунікаційним приводом. До чашки додається історія, до історії — емоція, а до емоції — бажання купити.

Саме так працює сучасний маркетинг. Продукт може залишатися тим самим, але змінюється контекст, у якому людина його сприймає. Кава особливо сильна в цьому сенсі, тому що вона давно стала частиною соціального ритуалу. Вона може бути подарунком, способом подякувати, приводом для знайомства, елементом ділової зустрічі або маленькою винагородою самому собі.

Кава як мова комунікації

Для України ця культура сьогодні теж має особливе значення. Українські кав’ярні стали просторами зустрічей, роботи, волонтерських ініціатив, творчості та підприємництва. За чашкою кави люди продовжують будувати бізнеси, обговорювати культурні проєкти, домовлятися про співпрацю і просто підтримувати одне одного.

Тому в День кави варто говорити не лише про арабіку, обсмаження чи спосіб приготування. Варто говорити про людей, які сидять за одним столом, про ідеї, що народжуються під час розмов, і про проєкти, які починаються з найпростішого запрошення.

Кава давно стала мовою комунікації. Вона продає не тільки смак, а момент, атмосферу, емоцію і можливість зустрітися. І, можливо, тому так багато важливого починається з чашки кави, а закінчується словами: "То коли зустрічаємося знову?"

Українська кава під час війни

В Україні кава має особливий смак. Після початку повномасштабної війни чашка кави стала не лише маленьким щоденним ритуалом, а й способом допомагати тим, хто захищає країну. З’являлися ініціативи "Кава для ЗСУ", формати "підвішеної кави", благодійні продажі та кавові проєкти, прибуток від яких спрямовується на потреби військових.

У 2022 році житомирські волонтери запустили челендж "Кава для ЗСУ", а окремі київські кав’ярні перетворили традицію "підвішеної кави" на спосіб пригостити захисників і підтримати їх навіть тоді, коли вони перебувають далеко від дому. Сьогодні ця ідея переходить на новий рівень, коли кава стає частиною системної благодійної моделі: наприклад, у проєкті KREDENS Єднає спеціальна лінійка створена у співпраці з військовими, а кошти від її продажу спрямовуються на підтримку конкретних підрозділів Сил оборони.

І тут кава знову доводить, що вона значно більша за напій. Вона може бути знаком вдячності, способом підтримати, приводом об’єднати людей і навіть маркетинговим інструментом, який перетворює звичайну покупку на внесок у спільну справу. Українська культура кави сьогодні має особливу силу: за кожною чашкою може стояти не лише аромат і смак, а й конкретна допомога, людська солідарність та пам’ять про тих, завдяки кому ми можемо продовжувати своє звичайне життя.

Вперед, пийте каву, запрошуйте інших… Багато важливих речей починається не з офіційного листа, а з фрази: "Маємо поговорити. Пішли на каву".