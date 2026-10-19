Переведення годинника — психологиня Betobee Анастасія Патенко про осінню втому

Годинник подарує нам зайву годину, проте вечірня темрява приходитиме раніше. На тлі повітряних тривог і перебоїв зі світлом навіть невелика зміна графіка може відчуватися гостро. Я раджу готуватися без жорстких вимог до себе.

Коли Україна переходить на зимовий час

У ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року стрілки переведуть о 04:00 на годину назад, до 03:00. Це передбачає постанова Кабміну № 509. Телефон оновить час автоматично, а звичкам знадобиться адаптація.

Зайва година на циферблаті не обов’язково стає додатковим сном. Дитина прокинулася раніше, пролунала сирена або після нічної тривоги вже не заснути. А ввечері доводиться повертатися додому в темряві. Ці обставини можуть підсилювати втому.

Важливо розрізняти два процеси: одномоментний зсув розкладу й поступове скорочення світлового дня. Другий триває всю осінь і часом відчувається сильніше за сам перехід.

Чому зміна часу позначається на настрої

Наш внутрішній годинник, або циркадний ритм, орієнтується насамперед на чергування світла й темряви. Так він узгоджує сон і бадьорість. Стрілки пересуваються за секунду, біологічним процесам потрібно більше часу.

Водночас осіння зміна не обов’язково погіршує здоров’я. У дослідженні BMJ за грудень 2025 року проаналізували медичні записи майже 684 тисяч людей в Англії. Протягом тижня після переведення годинників звернень щодо тривожних розладів було на 3% менше, депресії на 4%, порушень сну на 8%. Цей зв’язок не доводить, що саме новий час покращив стан людей, проте застерігає від катастрофічних прогнозів.

Великі масиви даних описують середню тенденцію, а не стан кожної окремої людини. Якщо ви відчуваєте напруження, власні переживання від цього не стають менш важливими.

Український досвід має додатковий тягар. Небезпека, побутова невизначеність і хвилювання за близьких виснажують незалежно від календаря. Тому я пропоную оцінювати загальну картину: чи відновлює відпочинок сили та чи залишається інтерес до звичних справ.

Коли осіння апатія потребує уваги

У похмурі дні часом складніше прокидатися й зосереджуватися. Короткочасна млявість можлива, особливо після недосипу. Проте тривала втрата інтересу до улюблених занять, безнадія та виснаження заслуговують на увагу.

Національний інститут психічного здоров’я США пов’язує скорочення світлового дня в частини людей із сезонним афективним розладом, формою депресії, що повторюється в певні пори року. Роль можуть відігравати мелатонін і серотонін, але говорити про їхнє обов’язкове падіння в усіх після зміни часу некоректно.

Якщо пригнічення триває понад два тижні й заважає жити, варто звернутися до психолога або лікаря. За сильних симптомів робіть це раніше. Сезонність не повинна затримувати допомогу.

Як підготуватися до переведення годинників

Раджу обрати кілька посильних дій замість спроби за вихідні перебудувати все життя. Знайомі ритуали допомагають відчути ритм дня. І починати краще з того, на що справді є сили, навіть якщо ваші можливості сьогодні обмежені.

Поступово змінюйте графік. За кілька днів до переходу за потреби зсувайте засинання та підйом на 15–20 хвилин пізніше. Восени стрілки йдуть назад.

Шукайте денне світло. Найкраще в першій половині дня. Коротка прогулянка допомагає налаштувати біологічний ритм.

Готуйтеся до сну заздалегідь. За годину приглушуйте освітлення й відкладайте яскраві екрани. Якщо кава заважає заснути, не залишайте її на вечір.

Підтримуйте базові потреби. Додавайте рух і регулярне харчування. Не намагайтеся щоразу компенсувати втому кофеїном.

Залишайте місце для приємного. Бережіть контакти з людьми, поруч із якими спокійно. Іноді достатньо спільного фільму чи короткого дзвінка.

Що робити, якщо ніч знову перервала тривога

Стабільний режим важко зберегти, коли вночі доводиться йти в укриття. Після цього вимагати від себе ідеального ранку несправедливо. Спершу безпека, а далі поступове повернення до звичних справ.

Після короткої ночі дозвольте собі відновлення без провини. Відкласти необов’язкові справи чи перепочити вдень інколи розумніше, ніж пити третю каву. Кількість виконаних завдань не вимірює нашої стійкості.

Як полегшити зміну режиму дитині

Ми в сервісі психологічної допомоги Meclee вважаємо, що діти можуть раніше прокидатися чи ставати дратівливими ввечері. Допомагають знайомі ритуали: вечеря, купання, читання. Пересувайте розклад невеликими кроками, зважаючи на вік та стан дитини.

Удень гуляйте, а ввечері зменшуйте стимуляцію від активних ігор та екранів. Після важкої ночі дитині потрібен уважний дорослий, а не хвилинна точність розпорядку. Гнучкість береже спокій. Звичний вечірній ритуал може бути важливішим за точний час на екрані годинника.

Як пережити зимовий час із турботою про себе

Я не хочу, щоб наприкінці жовтня ми отримали ще один привід дорікати собі за втому. На стан впливають світло, відпочинок і обставини, які неможливо змінити силою волі. Поступовість, підтримка близьких та увага до власних потреб допоможуть зберегти рівновагу.