Клієнтський досвід у продажах — Оксана Скоробреха з OLX Group про лояльність

В епоху, коли більшість онлайн-продавців мають доступ до схожого асортименту та аналогічних рекламних інструментів, боротьба за покупця перемістилася в іншу площину. Демпінг ціною швидко виснажує маржу, а реклама постійно дорожчає. У таких умовах єдиною сталою конкурентною перевагою стає клієнтський досвід, а саме те, які емоції, швидкість та відчуття безпеки отримує людина на кожному етапі взаємодії з компанією.

Чому ціна перестала бути єдиним аргументом

Тому що товар та ціну дуже легко скопіювати. Якщо ви продаєте популярну модель гаджета чи брендовий одяг, поруч обов'язково знайдеться ще десяток продавців із точно таким самим асортиментом та аналогічними прайсами. Знижувати ціну безкінечно неможливо — це прямий шлях до банкрутства.

Сучасний покупець обирає не просто товар, він купує свій комфорт і спокій. Якщо людина отримує відповідь за дві хвилини, бачить прозорі умови відправки, відчуває ввічливість і знає, що в разі потреби товар без проблем обміняють, тоді вона повернеться до вас, навіть якщо у конкурента ціна буде трохи нижчою. Клієнтський досвід — це єдине, що створює емоційну прив'язаність до бренду та формує високий показник пожиттєвої цінності клієнта.

З чого складається "ідеальний клієнтський досвід"

Часто бізнес помилково вважає, що сервіс — це лише посмішка кур'єра чи ввічливе привітання в чаті. Насправді клієнтський досвід починається задовго до покупки й продовжується довго після неї.

Він формується через інформаційну прозорість, коли клієнту легко знайти ціну, заміри, наявність і терміни доставки. Величезну роль відіграють швидкість процесів — скільки кліків потрібно зробити для замовлення і скільки хвилин чекати на відповідь менеджера. Сюди ж входить відчуття безпеки завдяки можливості післяплати або захищеної угоди на платформі, а також післяпродажна турбота — те, як компанія поводиться, якщо товар не підійшов чи затримався в дорозі. Якщо хоча б на одному з цих етапів людина відчуває роздратування чи сумнів, загальне враження від бренду миттєво руйнується.

Помилки, які "вбивають" лояльність покупців

Найбільший гріх — це байдужість і відсутність емпатії під час виникнення проблем. Коли все йде за планом, більшість продавців виглядають чудово. Але справжнє обличчя бізнесу та його сервісна культура проявляються в момент фейлу: коли пошта затримала відправку, прийшов не той колір або товар виявився з дефектом.

Якщо менеджер починає виправдовуватися, перекладати провину на службу доставки або, що найгірше, ігнорувати клієнта — лояльність згорає миттєво. Натомість щире бажання швидко вирішити проблему власним коштом часто перетворює розчарованого покупця на найвідданішого адвоката вашого бренду.

По-друге, це повна роботизованість комунікації, без можливості зв'язатися з менеджером підтримки. Покупці відчувають штучність і завчені шаблони. Вони прагнуть живого, людського діалогу, де їх чують і розуміють їхній контекст.

Принципи клієнтоцентричності на масштабних проєктах

За роки роботи з бізнес-клієнтами ми бачили тисячі сценаріїв: від перших хаотичних продажів ФОПа до побудови великих системних компаній.

Власне, це ключовий фокус, довкола якого будується наша філософія. На майбутньому бізнес-форумі Cycle від OLX я якраз виступатиму з темою, присвяченою підсумкам цієї роботи. Я розповім про те, як ми з нуля будували та масштабували свою B2B-команду навколо фундаментального принципу: справжній бос будь-якого бізнесу — це клієнт.

Як вимірювати якість сервісу без дорогих систем

Не потрібно ускладнювати на старті, адже для цього цілком достатньо кількох простих кроків:

Запитуйте зворотний зв'язок: регулярно надсилайте коротке повідомлення через день-два після отримання товару з проханням оцінити сервіс та підказати, що саме можна покращити.

Аналізуйте причини відмов: системно фіксуйте кожне скасоване замовлення та повернення. Якщо значна частина відмов відбувається через довготривалу доставку, це чіткий сигнал змінити логістичного партнера.

Проводьте "таємні покупки": регулярно тестуйте власний відділ продажів самостійно або за допомогою знайомих, щоб бачити реальний стан комунікації.

Головна цінність для боротьби за ринок

Зробіть турботу про клієнта не відділом чи функцією, а головною цінністю всього бізнесу. Навчайте команду думати не категорією "закрити угоду тут і зараз", а категорією "зробити так, щоб людина з радістю повернулася до нас через місяць і порадила нас друзям". Інвестиції в якісний клієнтський досвід завжди повертаються у вигляді високого чека, безкоштовного сарафанного радіо та стійкості вашого бізнесу за будь-яких штормів на ринку.