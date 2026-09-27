€100 млрд для України — як отримати кошти ЄС. Катерина Познанська керівниця Crowe

€100 млрд звучать як готовий фінансовий пиріг, який лишилося поділити між українськими проєктами. Насправді Єврокомісія заклала складнішу конструкцію: верхню межу підтримки, яку ЄС зможе мобілізувати для України у 2028–2034 роках після погодження державами-членами та Європарламентом. Для бізнесу, громад і ГО важливо вже зараз зрозуміти, через які канали ці кошти можуть дійти до конкретних ініціатив.

Скільки грошей ЄС реально пропонує для України

У проєкті нової багаторічної фінансової рамки Єврокомісія запропонувала Ukraine Reserve обсягом до €88,9 млрд у цінах 2025 року. У поточних цінах 2028–2034 років це відповідає сумі до €100 млрд. Йдеться про максимальний ресурс на сім років, тому всю суму не можна сприймати як гарантовану виплату.

Річний обсяг залучення з резерву за пропозицією Комісії має межу €13,5 млрд у цінах 2025 року. Невикористані кошти можна переносити до 2034-го. Розмір підтримки залежатиме від щорічної бюджетної процедури, потреб України та політичних рішень.

Станом на вересень 2026 року переговори тривають. У червні Рада ЄС погодила частковий мандат щодо Global Europe, однак фінансові параметри залишили для ширшої дискусії про весь бюджет 2028–2034 років. Загальну рамку прагнуть узгодити до кінця 2026-го, а законодавство для програм ухвалити у 2027 році.

На що можуть піти €100 млрд для України

Один напрям охоплює макрофінансову стабільність, тобто підтримку державного бюджету та безперервної роботи публічних послуг. Для підприємця чи ГО цей канал не створює прямого конкурсу, хоча впливає на загальну економічну стійкість.

Інший великий блок стосується відновлення, модернізації та підготовки до членства в ЄС. Серед напрямів названі енергетика, транспорт, цифрова інфраструктура, культура та реінтеграція ветеранів. Тут уже з'являється простір для проєктів громад, комунальних підприємств, бізнесу та партнерських консорціумів.

Окрема частина стосується демократії, прав людини, реформ і відповідальності за міжнародні злочини. Для громадянського суспільства тут можливі грантові механізми, хоча бюджети й критерії з'являться пізніше. Військові операції у запропоновані €100 млрд не включені.

Як українські проєкти можуть отримувати фінансування

Під однією цифрою приховані різні механізми. Практично варто дивитися на чотири канали:

Бюджетна та макрофінансова підтримка держави, пов'язана з виконанням погоджених умов. Інвестиційні проєкти через ЄІБ, ЄБРР та інші фінансові установи, де можуть поєднуватися позика, гарантія та грантова складова. Конкурси й технічна допомога для громад, освітніх закладів, громадських організацій та інших установ. Тематичні програми ЄС, якщо нові правила передбачатимуть участь України.

Окремо працюватиме гарантійний механізм. У проєкті Global Europe для України передбачена можливість бюджетної гарантії до €48 млрд у поточних цінах. Такий інструмент знижує ризики для банків і міжнародних фінансових установ, дозволяючи їм підтримувати більший обсяг відбудовчих та інвестиційних проєктів.

Що підготувати до старту програм ЄС

До оголошення конкретних конкурсів можна визначити канал фінансування, підтвердити потребу даними, сформувати партнерство та узгодити рішення з нормами ЄС. Для інвестиційного проєкту знадобляться техніко-економічне обґрунтування, кошторис і модель утримання результатів.

Варто заздалегідь визначити вимірюваний ефект. Нові правила бюджету посилюють увагу до результативності, принципу do no significant harm, кліматичних цілей і прозорої звітності. Добра ідея без доказів спроможності команди легко програє краще підготовленому проєкту.

Коли €100 млрд для України стануть реальною можливістю

Запропонований резерв перебуває на стадії погодження, тож відкритих заявок у його межах поки немає. Реальні можливості з'являтимуться після затвердження багаторічного бюджету, правил Global Europe та конкретних програм. Тоді стане зрозуміло, де працюватимуть гранти, де переважатимуть позики, а де ключову роль відіграватимуть гарантії.

Тому найцінніша робота до 2028 року відбувається ще до форми заявки. Організації, громади й компанії можуть підготувати портфель, партнерства та фінансові моделі, щоб не починати з нуля після появи конкурсу. €100 млрд для України відкривають великий горизонт, а скористаються ним передусім ті, хто розумітиме архітектуру фінансування.