Тривожність і вибір у ресторані — як дитяче меню заспокоює дорослих. Пояснює психологиня Вероніка Чекалюк — експертка з гастродипломатії

Дорослих іноді цікавить "дитяче меню" ресторану. Що ж змушує повернутися в дитинство? Смакувати "спогади". Пірати, лицарі, супергерої в назвах страв — і раптом рішення приймається легше, ніж будь-коли. Разом із їжею спогади переносять у минуле…Одне запитання, однак, приховується за всім цим: чому дорослі люди, які можуть замовити що завгодно зі звичайного меню, обирають дитячі порції? Наука дає дивовижну відповідь.

Парадокс вибору і психіка дорослого

Психолог Баррі Шварц у своєму дослідженні "Парадокс вибору" показав, що надлишок опцій не звільняє нас, а паралізує. Чим більше позицій у дорослому меню, тим більше невизначеності, тим важче прийняти рішення, тим вищий рівень тривоги та жалю про вибір.

Дитяче меню — це порятунок. Воно обмежене. Воно просте і веселе. На сторінці п'ять позицій замість п'ятидесяти. Людина не замислюється. Вона просто вибирає. І цей простий вибір дарує їй хоча б кілька хвилин спокою від гіпертрофованої необхідності максимізувати кожне рішення. Страви часто такі як у дитинстві або як із мультфільмів.

Регресія як цілющий механізм

Фройд називав це регресією — відступ до ранніх фаз психіки під час стресу. Сучасна психологія підтверджує: коли дорослі перебувають під психічним тиском, вони інстинктивно звертаються до способів, які допомагали їм у дитинстві.

Комфортна їжа дитинства активує мозкові регіони, відповідальні за пам'ять і емоційну регуляцію. Коли доросла людина замовляє такий обід, вона не просто задовольняє голод. Вона відчуває себе захищеною дитиною. Її мозок вивільняє допамін і серотонін — гормони щастя.

Дослідження показали: їжа, пов'язана з дитинством, збільшує почуття соціальної причетності, позитивного настрою і сприйняття життя як більш змістовного. Це не перебільшення — це біохімія.

Топовий інструмент маркетингу, не помічений батьками

Коли ресторан розробляє дитяче меню, він розуміє щось, що батьки часто пропускають: дитяче меню — це не про дітей. Це топовий маркетинговий інструмент для дорослих, які втомилися від складності світу.

У дитячому меню їжа подається як історія. Пірати їдять курку. Лицарі — макарони. Супергерої — нагетси. Каша з'являється як енергія для космічних подорожей. Слова повністю змінюють сприйняття.

Той самий нагетс у дорослому меню — звичайна страва. У дитячому — це пригода. І дорослі це розуміють інтуїтивно. Вони замовляють піратський кораблик не тому, що голодні.

Емоційне повернення як причина

Дослідження про ностальгію показало, що дорослі, які куштують їжу з дитинства, повідомляють про підвищення психічного благополуччя, більшу впевненість у собі та нижчі рівні тривожності.

Менша порція також відіграє роль. Вона означає контроль. У світі, де дорослі постійно перевантажені рішеннями, менша порція — це простота й упорядкованість. Кількість страв, як і кількість рішень, — обмежена й прогнозована, без несподіванок.

Дитяче меню — це про затишок

Це зовсім не про те, що люди не можуть собі цього дозволити. Це про те, що дорослі під стресом інстинктивно шукають способи повернути собі відчуття безпеки, контролю й дитячого спокою.

Дитяче меню — це прояв глибокої психологічної потреби. Коли доросла людина замовляє піратські нагетси, вона замовляє не їжу. Вона замовляє момент, коли світ був простішим, а рішення — легшими.

І хоча ми часто вважаємо це незрілістю, насправді це один із найцінніших уроків психіки: іноді нам потрібно дозволити собі побути дитиною знову, щоб витримати тягар дорослого життя.