Натуральний камінь в інтер'єрі — поради засновника GoodStone Олександра Юшка

Ще кілька років тому розмову про інтер'єр часто починали із запитання: "Що зараз у тренді?". Сьогодні на українському ринку немає однієї відповіді, і це, мабуть, найцікавіше. Поруч існують дуже різні запити: від ефектних "інстаграмних" квартир і будинків, створених для яскравого візуального враження, до просторів, які навмисно намагаються не мати жодних очевидних ознак свого часу. Їхні власники не хочуть через п'ять років дивитися на свій будинок і думати "це було модно у 2026-му".

Я не бачу в цьому суперечності. Навпаки, це показує, наскільки різними можуть бути уявлення про дім. Хтось хоче відобразити те, що актуально сьогодні, а хтось одразу думає на десять років уперед. Але в обох випадках вибір дедалі більше пов'язаний не лише з тим, як простір виглядатиме, а й з тим, як у ньому житиметься: що хочеться бачити навколо щодня, які матеріали відчувати на дотик, наскільки практичними будуть рішення у повсякденному житті та як все змінюватиметься з роками. Тому, коли йдеться про дорогі та довговічні рішення, естетика – лише частина вибору.

Тренди та речі поза часом

Я не вважаю, що хороший інтер'єр – це обов'язково інтер'єр без трендів. Навпаки, дім має відображати людей, які в ньому живуть, а отже, у ньому цілком можуть уживатися сміливі, модні або навіть дуже особисті рішення.

Питання в іншому: чи готові ви міняти разом із модою те, на що витратили найбільше грошей і сил?

Якщо подивитися на преміальний сегмент в інтер'єрі та екстер'єрі, тут є одна тенденція, яка практично не змінюється, – цінність автентичності. Коли йдеться про статусний та унікальний простір, натуральний камінь залишається одним із матеріалів першого вибору. Не через те, що він відповідає конкретному тренду, а навпаки – тому, що не потребує прив'язки до нього.

Це добре перегукується із сучасним розумінням quiet luxury. Йдеться не стільки про певну стилістику, скільки про інше ставлення до самої розкоші: вона стає менш демонстративною і більше зосереджується на якості, походженні та характері матеріалів.

Скільки насправді коштує довговічність

Із суто інвестиційної точки зору я бачу тут ще одну логіку. Довговічний матеріал менше залежить від зміни моди чи фізичного зношення, а отже, менше потребує повторних вкладень у ремонт чи оновлення інтер'єру щоп'ять-сім років. Для нерухомості преміального сегмента це впливає на довгострокову цінність не менше локації чи планування.

Якщо рахувати не ціну за квадратний метр, а вартість одного року експлуатації, картина змінюється: дешевший трендовий матеріал, який доведеться періодично міняти, у довгій перспективі обходиться дорожче за камінь із вищим стартовим чеком, який служить десятиліттями без заміни. Є тут і менш очевидний аспект: якісні довговічні матеріали впливають на ліквідність нерухомості. Об'єкт, який виглядає доглянуто і сучасно через десять років після здачі, зазвичай продається чи здається швидше за той, що вимагає ремонту через застарілий інтер'єр.

У проєктах, де ми працювали як підрядник — Chicago, Manhattan, Edeldorf, — забудовники обирали преміальні фінішні матеріали: це не додаткова стаття витрат, а інструмент диференціації, який дозволяє обґрунтувати вищий чек продажу і позиціонувати комплекс в іншому сегменті.

Є і зворотний бік звички орієнтуватися на тренди: інтер'єр, прив'язаний до моди, морально старіє швидше за фізичний знос матеріалу. Власник змушений реінвестувати в оновлення раніше, ніж цього вимагає стан простору. Довговічний матеріал цей ризик знімає.

Коли хочеться не просто дивитися, а торкатися

У роботі з клієнтами я помічаю, що останніми роками змінюється саме ставлення до поверхні. Якщо раніше для преміального інтер'єру часто обирали максимально гладкий, відполірований камінь із вираженим блиском, то сьогодні запит інший – не приховувати природні властивості матеріалу, а навпаки, підкреслити їх.

Зростає інтерес до брашованих і сатинових поверхонь, каменю з відкритими порами. У складніших проєктах працюємо з Rock Face, об'ємними 3D-панелями.

Мені здається, за цим стоїть досить проста, але важлива зміна у сприйнятті. Матеріал хочеться не лише бачити, а й відчувати. Природна фактура дає більше тактильних відчуттів: залежно від освітлення камінь розкривається по-різному – вдень одне, увечері інше. Поверхня перестає бути просто фоном і стає частиною досвіду перебування в просторі.

Цей підхід добре вписується у ширшу тенденцію, яку сьогодні називають біофільним дизайном – поверненням в інтер'єр природних матеріалів, фактур і форм: камінь із фасаду може продовжуватися всередині через панорамне скління, пов'язуючи простір із зовнішнім середовищем.

Які матеріали не втрачають актуальність

Якщо подивитися на те, з чим сьогодні приходять архітектори й дизайнери, одними з найпомітніших фаворитів залишаються травертин, мармур, онікс і граніт. У кожного своя естетика, характер і сценарій використання.

До прикладу, травертин переживає нове прочитання: уже не лише звичний беж і гладка поверхня, а й світлі, темні й коричневі варіанти з відкритими кавернами та брашованим рельєфом. Матеріал залишається впізнаваним, але спосіб роботи з ним стає сучаснішим.

Онікс має зовсім інший характер: головна особливість – здатність пропускати світло. Великі панно, бари, стійки, колони з LED-підсвіткою перетворюють камінь на самостійний акцент.

Мармур ніколи не втрачав актуальності: його обирають для просторів, де важливі виразність і якість – санвузлів, холів, лобі, ресторанів, готелів. Його сила в тому, що один і той самий матеріал виглядає по-різному залежно від породи, малюнка й обробки.

Граніт – інша історія: тут естетика тісно пов'язана з практичністю. Це матеріал для випадків, коли поверхня має не просто добре виглядати, а витримувати серйозне навантаження – фасади, сходи, мощення, вхідні групи.

Унікальність закладена природою

Є ще одна властивість натурального каменю: неможливо знайти два однакових сляби, кожен має власний малюнок прожилок і відтінки. Саме тому іноді весь дизайн починається не з ескізу, а з конкретного зрізу плити.

Сучасні технології розширюють можливості роботи з природною унікальністю каменю: CNC та Waterjet дозволяють точні складні форми, а цифрове сканування – заздалегідь побачити, як малюнок каменю ляже на готовий виріб.

Майбутнє – не за одним трендом

Якщо дивитися на найближчі роки, я думаю, що підсилюватиметься підхід екологічності та прагматичності. Важливим залишатиметься не лише те, як виглядає матеріал, а й те, звідки він походить, як його виробляють і скільки років він зможе прослужити.

У цьому контексті натуральний камінь має лідируючу позицію. На відміну від штучних замінників, його не потрібно створювати за допомогою складних хімічних процесів. Основну роботу вже зробила природа. Після видобутку камінь ріжуть, обробляють і надають йому потрібної форми. А за правильного вибору, використання та догляду він може залишатися частиною архітектурних рішень десятиліттями.

Саме тому його роль не обмежуватиметься інтер'єрами. У преміальній архітектурі натуральний камінь і надалі залишатиметься важливим для тих частин будівлі, які найбільше контактують із людиною: вхідних груп, цоколів, перших поверхів. Верхні рівні при цьому можуть поєднуватися з іншими сучасними рішеннями. Важливо, що цей принцип не обмежується преміальним сегментом. Доступніші варіанти травертину чи граніту у звичайному ремонті працюють за тим самим принципом: правильно підібраний і встановлений камінь служить десятиліттями незалежно від бюджету проєкту.

Те саме стосується зовнішніх сходів, терас і території навколо будинку: я очікую зростання попиту на великоформатне кам'яне мощення, передусім із граніту та травертину, здатне витримувати постійне навантаження та погодні умови. Тому хороший проєкт – це не максимальна кількість дорогих матеріалів, а правильний вибір для кожної зони.

Так само важливий догляд: камінь не потребує надскладного обслуговування, але, як дерево чи метал, має експлуатуватися правильно – професійні засоби підтримують матеріал у стані, а за потреби фахівці проводять глибоке очищення чи оновлюють захисний шар.

Думаю, саме це і стане головною ознакою інтер'єру майбутнього: не те, наскільки він відповідатиме своєму часу, а те, наскільки добре він витримуватиме його плин.