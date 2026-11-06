Держбюджет-2027 — Катерина Романюк — менеджерка проєктів Linemedia — Autoline

Відновлення пошкодженого житла, доріг і комунальної інфраструктури залишається одним із ключових завдань будівельної галузі під час війни. Від того, скільки грошей держава спрямує на ці напрями, залежить частина попиту на будівельні роботи, матеріали й техніку. Тому проєкт Держбюджету-2027 варто читати не лише як фінансовий документ, а і як орієнтир для бізнесу.

Що передбачає проєкт бюджету

15 вересня 2026 року Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік — законопроєкт № 16000. Загальний обсяг видатків у ньому становить 7,272 трлн грн. Це на 864,9 млрд грн, або на 13,5%, більше за план на 2026 рік зі змінами.

Важливе застереження: на момент написання матеріалу законопроєкт ще опрацьовують у парламентських комітетах. Остаточний розподіл коштів стане відомий лише після ухвалення закону.

Для будівельної галузі в документі є кілька ключових напрямів: житлові програми, публічні інвестиційні проєкти, підтримка регіонів і громад, відновлення дорожньої та комунальної інфраструктури.

Скільки грошей закладено на житло

На житлову політику проєкт передбачає 84,9 млрд грн — на 38,3 млрд грн більше, ніж у плані на 2026 рік зі змінами. Основні статті:

45 млрд грн — програма доступної іпотеки «єОселя», на 27,9 млрд грн більше, ніж у 2026 році;

24,4 млрд грн — житлові програми, зокрема «єВідновлення», компенсації, житлові ваучери та субвенції, на 8,9 млрд грн більше;

6,9 млрд грн — компенсація вартості житла ветеранам з інвалідністю I та II груп, на 1,2 млрд грн більше;

5,5 млрд грн — компенсації за знищене житло в межах програми HOME, на 0,3 млрд грн більше;

2,4 млрд грн — забезпечення житлом військовослужбовців;

0,7 млрд грн — програми Фонду енергоефективності, зокрема підвищення енергоефективності житла та його відновлення.

Ці механізми важливо розрізняти. Компенсація за зруйноване чи пошкоджене житло, підтримка його придбання та фінансування ремонту мають різні цілі й по-різному впливають на попит на будівельні роботи.

Інфраструктура: громади, дороги, енергетика

На публічні інвестиційні проєкти та програми у 2027 році передбачено 116 млрд грн — на 3,9 млрд грн більше, ніж у плані на 2026 рік. Із них 76,4 млрд грн становлять кошти міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. Основні напрями публічних інвестицій — транспорт, муніципальна інфраструктура, енергетика, житло, освіта й охорона здоров’я.

На підтримку регіонів і громад заплановано 133,6 млрд грн — на 42,2 млрд грн більше, ніж у плані на 2026 рік зі змінами. Ці кошти спрямують, зокрема, на регіональний розвиток, інфраструктурні субвенції та підтримку прифронтових територій.

Окремо на відновлення інфраструктури передбачено 6,8 млрд грн у межах «Програми з відновлення України» та 5,7 млрд грн у межах «Програми з відновлення України III». Обидві фінансують відбудову соціальної та критичної інфраструктури, але реалізуються за окремими фінансовими угодами з Європейським інвестиційним банком. Ще 1,9 млрд грн закладено на Екстрену кредитну програму для відновлення України, 2 млрд грн — на Державний фонд регіонального розвитку.

На дорожню інфраструктуру планують спрямувати 52,8 млрд грн у межах часткового, на 25%, відновлення Державного дорожнього фонду. Із них 34,2 млрд грн — на утримання та розвиток доріг загального користування державного значення, 8,5 млрд грн — на дороги місцевого значення, вулиці й дороги комунальної власності в населених пунктах, ще 10,1 млрд грн — на виконання боргових зобов’язань.

На підтримку енергетичного сектору передбачено майже 100 млрд грн: на захист і відновлення енергетичних об’єктів, підтримку вугільної галузі та енергоефективність. Окремо 60 млрд грн закладено на комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст. Ці плани згадані й серед напрямів підтримки регіонів і громад, тому суми не варто механічно додавати до загальних показників фінансування.

Що це означає для будівельного бізнесу

Проєкт бюджету передбачає фінансування напрямів, які можуть формувати попит на будівельні та ремонтні роботи, техніку й обладнання. Компенсації за пошкоджене і знищене житло та житлові програми можуть підтримувати попит на ремонт і будівництво. Інвестиції в транспорт, муніципальну інфраструктуру, освіту й охорону здоров’я можуть створювати замовлення на будівництво та ремонт громадських об’єктів.

Фінансування утримання та розвитку державних і місцевих доріг може підтримувати попит на дорожні роботи, спецтехніку та обладнання. Захист і відновлення енергетичних об’єктів потребують будівельних, монтажних та інженерних робіт.

Потенційні замовлення стосуються не лише будівельних підрядників, а й компаній, що виконують дорожні роботи, відновлюють комунальну інфраструктуру та постачають техніку й обладнання.

Добре, що в Україні вже працюють програми підтримки придбання та відновлення житла — «єОселя», «єВідновлення», HOME і HOPE. Їхнє продовження і запуск нових важливі не лише для людей, які планують купити житло, відновити пошкоджене або отримати компенсацію за зруйноване, а й для компаній, що працюють у будівельній галузі.

Водночас закладені в бюджеті кошти самі по собі не гарантують, що всі проєкти реалізують у заплановані строки, а будівельні компанії отримають нові замовлення. Тому бізнесу важливо відстежувати фактичне фінансування, готовність проєктів і оголошені закупівлі.

Як планувати закупівлі техніки

Рішення про купівлю техніки варто ухвалювати з огляду на власні потреби, фінансові можливості й перспективи завантаження машин, а не лише на суми в бюджетному документі.

Перед придбанням техніки оцініть обсяг робіт, строки контрактів і потребу в машині після їх завершення. Порівняйте ціни, характеристики та стан техніки у різних продавців. Щоб обмежити витрати, розгляньте вживану техніку; якщо машина потрібна лише на окремому етапі, може підійти оренда. Розрахуйте повну вартість володіння — пальне, технічне обслуговування, запчастини, доставку й можливий простій. Окремо стежте за фінансуванням проєктів відновлення, конкурсами, відбором проєктів і виділенням коштів, щоб вчасно планувати закупівлі.

У Machineryline ми сподіваємося, що Держбюджет-2027 ухвалять вчасно, а закладені в ньому програми справді отримають фінансування. Для будівельної галузі саме це, а не цифри в проєкті, стане сигналом до нових замовлень.