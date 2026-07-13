Приховані овочі у звичних стравах — як бренди змінюють подачу. Поради від психологині Вероніки Чекалюк

Майже кожен із нас у дитинстві мав перелік "небажаних страв" на тарілці. Для когось це була варена цибуля, для когось — броколі, шпинат чи морква. Батьки вмовляли, пояснювали про користь, обіцяли десерт після обіду. Але правда в тому, що мало яка дитина по-справжньому любить корисну їжу лише тому, що вона корисна.

Дитина не думає про вітаміни. Вона думає про смак, емоції, гру та задоволення тут і зараз. Саме тому покоління мам винаходили способи заховати овочі в котлетах, запіканках чи соусах. Морква ставала частиною пирога, кабачок зникав у млинцях, броколі перетворювалася на непомітний інгредієнт крем-супу. Деякі овочі "посміхалися" з тарілки. Сервірування — це також маркетинг.

По суті, мами інтуїтивно використовували той самий принцип, який лежить в основі найуспішніших маркетингових кампаній світу. Вони не змушували дитину полюбити продукт. Вони змінювали спосіб його подачі.

Те, що працює з дитячою тарілкою, працює й з дорослими

Великі бренди давно зрозуміли: люди рідко відмовляються від самого продукту. Найчастіше вони відмовляються від асоціацій, які з ним пов'язані. Саме тому маркетинг сьогодні — це не реклама, а психологія сприйняття.

Дитина не хоче їсти овочі не тому, що вони несмачні. У її свідомості вони асоціюються з чимось нудним, нав'язаним дорослими та обов'язковим. Маркетологи зрозуміли цю закономірність. Найуспішніші бренди не змінюють продукт — вони змінюють контекст його сприйняття. Вони роблять те саме, що й мама, яка ховає кабачок у котлету.

Як бренди заховали овочі

Один із найвідоміших прикладів — лінійка Heinz Hidden Veg. Компанія додала овочі до звичних продуктів: соусів, квасолі та готових страв. Акцент робився не на тому, що дитина повинна їсти овочі. Натомість бренд продавав батькам іншу вигоду: менше конфліктів за столом і спокій під час прийому їжі.

Фактично виробник продавав не соус. Він продавав вирішення сімейної проблеми. І це один із найцінніших уроків маркетингу: найуспішніші бренди продають не продукт, а результат, який людина хоче отримати.

Овоч став чарівним лідером

Цікавий підхід використав бренд Hidden Heroes. Замість того щоб переконувати дітей полюбити овочі, компанія створила образ "прихованих героїв". Корисні інгредієнти стали частиною історії про силу, пригоди та суперздібності.

З психологічного погляду це геніально. Діти хочуть бути героями. Вони не хочуть думати про користь шпинату. Тому бренд продав не овочі, а відчуття сили й лідерства. Той самий принцип працює й в дорослому світі. Люди купують не каву, а енергію. Не годинник, а статус. Не косметику, а впевненість у собі.

Овоч став іграшкою

Аргентинська мережа супермаркетів Vea створила кампанію Veggie Hacks, у якій овочі подавалися так, щоб нагадувати дітям смартфони, ключі від автомобіля чи пульти дистанційного керування. Здавалося б, дрібниця. Але для мозку це величезна різниця.

Дитина більше не бачить овоч. Вона бачить гру. А гра завжди цікавіша за повчання. Саме тому дизайн упаковки, форма продукту та спосіб його презентації часто впливають на продажі сильніше, ніж технічні характеристики.

Нідерландці змінили тарілку

Ще один приклад — проєкт нідерландського виробника овочів, який створив спеціальну дитячу тарілку, що за допомогою дизайну допомагала дітям з'їдати більше овочів. Не змінився смак продукту. Змінився лише контекст взаємодії з ним.

Це дуже важливий урок: іноді проблема полягає не в тому, що ви продаєте, а в тому, як людина взаємодіє з вашим продуктом.

Найбільший секрет маркетингу

Якщо уважно подивитися на всі ці приклади, стає очевидною одна закономірність: люди майже ніколи не купують продукт буквально. Вони купують його значення.

Клієнт купує не автомобіль — він купує свободу і комфорт. Не дорогий костюм — а впевненість і причетність до еліти. Не пляшку вина — а атмосферу вечора. Не туристичну подорож — а спогади і враження.

Саме тому сильний маркетинг починається не з питання "Що ми продаємо?", а з питання "Що хоче відчути людина, яка це купить?".

Український маркетинг працює через дім

У центрі українського харчового маркетингу стоїть не продукт як такий, а емоційна рамка: дім, турбота, щедрість, свято, "як у мами" або "як у селі". Навіть звичайні категорії їжі рідко продаються "в лоб".

М'ясні продукти — це не "ковбаса" чи "фарш", а "домашні", "по-домашньому", "як раніше". Хліб — це символ тепла, традиції, щоденної стабільності. Молочні продукти будуються навколо образу натуральності та довіри: "живий", "фермерський", "без зайвого". Навіть напої працюють за тим самим принципом. Чай — це не напій, а "затишок", "розмова", "перерва для себе".

Від мами до світу

У дитинстві ми не підозрювали, що мама, яка маскує овочі в улюбленій страві, використовує один із найефективніших маркетингових прийомів у світі. Вона не сперечалася з нашими бажаннями. Вона працювала з ними. І саме цей принцип масово використовують найбільші бренди планети.

Успішний маркетинг не намагається змінити людину. Він розуміє її мотиви, страхи, звички та бажання. Він знаходить те, що вже важливо для людини, і пов'язує це зі своїм продуктом.

Тому найкращі маркетологи трохи схожі на мудрих мам. Вони знають: щоб людина сказала "так", недостатньо показати продукт. Потрібно показати історію, у якій вона захоче взяти участь.

Поки одні компанії продають характеристики, найсильніші бренди продають сенси, емоції та мрії. Саме тому вони перемагають.