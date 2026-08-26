Серпневі звички і творчість як пауза. Директорка з маркетингу Monpacie Вікторія Карташова

Є сезонні зміни, які легко виміряти цифрами: попит, продажі, інтерес до окремих категорій товарів. Але є й інші — менш очевидні, проте значно важливіші. Вони стосуються того, як змінюється поведінка людей.

У Monpacie ми спостерігаємо, що серпень щороку стає особливим періодом. Наприкінці літа люди приходять не лише за матеріалами для творчості — вони шукають інший спосіб провести час. Якщо на початку сезону запити частіше пов'язані з новими враженнями, святами чи подіями, то в серпні дедалі більше людей цікавляться самим процесом творчості. Вони хочуть сповільнитися, відволіктися від інформаційного шуму й побути наодинці зі своїми думками. Для бізнесу це помітно навіть у дрібницях: люди довше затримуються біля вітрини, частіше ставлять запитання про техніку виконання, ніж про готовий результат, і рідше поспішають забрати покупку одразу.

Для мене це передусім показник глибших змін у поведінці споживачів — не просто випадкова сезонна особливість. Саме через такі, на перший погляд, невеликі сигнали бізнес часто помічає тенденції, які згодом стають частиною повсякденного життя.

Що насправді змінюється наприкінці літа?

На початку літа люди частіше прагнуть нових емоцій, активностей і відкриттів. Ми плануємо подорожі, зустрічі, відпочинок, прагнемо використати кожен теплий день. Серпень працює інакше. Він стає природною точкою переосмислення, коли хочеться зрозуміти, що саме залишилося з нами після цього літа, замість того щоб додавати ще більше подій.

У цей період змінюються й наші пріоритети. Ось кілька ознак, які ми в Monpacie бачимо в поведінці клієнтів щороку в серпні:

Замість нових вражень люди частіше обирають заняття, які відновлюють баланс

Запити зміщуються від "зробити щось конкретне" до "спробувати новий процес"

Творчість дедалі частіше обирають заради самого процесу, не результату

Зростає інтерес до вечірніх занять без гаджетів і соцмереж

Чому handmade став відповіддю на новий запит?

У Monpacie ми добре бачимо цю трансформацію. Якщо раніше люди приходили з конкретною ідеєю — зробити прикрасу до події чи повторити побачений тренд, — то сьогодні дедалі більше відвідувачів говорять про сам процес. Вони шукають натхнення, цікавляться техніками, хочуть навчитися працювати з матеріалами або просто присвятити вечір творчості.

Для мене це показник того, що handmade поступово набуває нового змісту. Він перестає бути лише способом створити річ і перетворюється на можливість якісно провести час із собою. Це відповідає й ширшим споживчим тенденціям: люди дедалі більше цінують досвід, який дозволяє відволіктися від постійного інформаційного потоку та зосередитися на одному процесі.

Чому саме творчість?

Ми живемо в умовах постійного інформаційного навантаження. Робота, повідомлення, соціальні мережі — увага майже безперервно перемикається між різними задачами. Саме тому діяльність, що вимагає зосередженості та роботи руками, набуває особливої цінності.

Це підтверджує й поведінка наших клієнтів. Усе частіше вони обирають матеріали відповідно до свого настрою, не під конкретний виріб. Запитують, із чого почати, якщо хочеться просто відволіктися після роботи або провести вечір без гаджетів. Це вже не про створення прикраси — радше про бажання змінити темп, побути в моменті й краще відчути власний стан.

На мою думку, саме в цьому полягає головна цінність рукоділля сьогодні. Це доступна практика, яка не потребує спеціальної підготовки, але допомагає змінити фокус уваги та відновити внутрішню концентрацію.

Утім варто визнати: не кожен знайде в рукоділлі саме цей ефект. Комусь потрібен рух замість статичної роботи руками, комусь — розмова замість тиші майстерні. Handmade — це один із інструментів переосмислення, не універсальний рецепт для всіх.

Чому звички наприкінці літа мають значення

Маркетинг вчить дивитися не лише на те, що люди обирають, а й на причини цього вибору. Сьогодні дедалі очевидніше, що ми шукаємо не просто нові речі чи захоплення. Ми прагнемо досвіду, який допомагає відновити внутрішній ресурс, повернути концентрацію й хоча б ненадовго вийти з ритму постійної продуктивності.

Ми дедалі частіше оцінюємо своє дозвілля за тим, що воно нам дало, — обсяг зроблених справ відходить на другий план. Якщо творчість допомагає відновити увагу, емоційний баланс чи просто провести годину без інформаційного шуму, то її цінність давно виходить за межі хобі. Саме цю зміну ми сьогодні спостерігаємо як бренд — і саме тому серпневі звички варто сприймати серйозніше, ніж просто сезонний спад активності.