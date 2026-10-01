Стандарти для робітничих професій - Олеся Кремінська, Sun One

Ринок робітничих професій уперся в стелю реактивних рішень. Підвищення зарплат, бонуси чи гнучкіший графік допомагають, але лише доти, доки є за кого конкурувати. Коли людей просто не вистачає, потрібен інший підхід – спільні правила, які допоможуть готувати, оцінювати та розвивати потрібних економіці фахівців.

Дефіцит кадрів – лише симптом

До 2022 року на робітничих позиціях працювала проста схема: звільнився працівник – знайшли іншого. Коли людей на ринку достатньо, бізнес може дозволити собі відсутність адаптації та навчання "на ходу". Висока плинність сприймалася радше як звична частина роботи, ніж системна проблема.

Повномасштабна війна цю модель докорінно змінила. Міграція, мобілізація, переміщення підприємств і демографічні зміни різко скоротили кількість працездатного населення. Стратегія зайнятості до 2030 року прямо називає серед найбільших проблем структурний дисбаланс, невідповідність кваліфікацій потребам економіки, застарілі програми освіти та слабке прогнозування потреб у кадрах.

Через це змінилася й ціна кадрових помилок. Невдалий найм, затягнута адаптація чи незаповнена зміна – це вже не просто додаткові витрати на пошук працівників, а простій, втрата продуктивності, зрив термінів і невиконані замовлення для виробництва, логістики чи ритейлу.

Тому дефіцит кадрів радше сигналізує про глибшу проблему: систему, яка роками не встигала за потребами ринку праці.

Стандарти існують, але їх недостатньо

Говорити, що в Україні немає професійних стандартів, неправильно. Існує Єдиний реєстр кваліфікацій, працюють кваліфікаційні центри, визначені правила оцінювання та підтвердження навичок. Але між тим, що написано на папері, і тим, що відбувається на реальному заводі чи в логістичному хабі – прірва.

Державні стандарти традиційно фокусуються на теорії та базових навичках: що людина має знати та вміти "у вакуумі". Вони не враховують реальне операційне середовище, у яке потрапляє робітник. У результаті суха бюрократія спотикається об живі бізнес-процеси та сучасні підходи до управління людьми.

Сьогодні системного підходу найбільше бракує у чотирьох сферах:

Підбір та оцінювання – чіткі критерії відбору та практична перевірка навичок замість формальної відповідності вимогам вакансії.

Адаптація та навчання – зрозумілий маршрут від першого робочого дня до самостійного виконання задач із визначеними етапами – замість стихійного "постав поруч, нехай дивиться".

Безпека та умови праці – не лише підписаний інструктаж, а зрозумілі правила дій у нестандартних ситуаціях: поломка обладнання, травма, повітряна тривога, евакуація, аварія.

Кваліфікація та розвиток – прозорий механізм підтвердження навичок і переходу на наступний професійний рівень.

Чому стандарти не сформувалися раніше?

Не тому, що український бізнес не розумів важливості людей. Роками бізнес, держава та суспільство жили за моделлю, у якій робітнича професія не вважалася стратегічним активом.

Професійно-технічна освіта сприймалася як своєрідний "план Б": не вступив до університету – йдеш у ПТУ. Так сформувалося замкнене коло: низька престижність робітничих професій означає, що менше молоді обирає ці галузі, кадровий резерв слабшає, а бізнес ще більше покладається на швидкий найм замість підготовки людей.

Масштаб диспропорції ілюструє статистика. Формально Україна має мережу з 598 закладів профтехосвіти, де навчаються понад 220 тисяч студентів. Але щороку набір залишається критично малим: у 2025 році до профтехів вступили лише 77,3 тисячі абітурієнтів на всі робітничі спеціальності. Для порівняння, того ж року лише на напрям "Менеджмент" абітурієнти подали понад 68 тисяч заяв.

Корінь проблеми полягає в тому, що система підготовки кадрів роками розвивалася окремо від реальних потреб: із застарілими програмами, обмеженою практикою на сучасному обладнанні й недостатнім залученням роботодавців. У результаті людина може формально здобути професію, але не мати навичок, яких потребує конкретне робоче місце.

Хто має бути ініціатором нових стандартів?

Відповідь очевидна – усі сторони, але з чітким розумінням, хто за що відповідає.

Держава визначає правила, підтримує систему кваліфікацій, прогнозує потреби економіки та стимулює роботодавців інвестувати в підготовку людей. Бізнес формує зміст: саме роботодавці найкраще знають, що має вміти працівник на конкретному робочому місці. А галузеві об'єднання масштабують результат – коли десятки компаній домовляються про єдиний базовий стандарт, працівник отримує кваліфікацію, що має цінність на всьому ринку, не лише на одному заводі.

Що компаніям варто впроваджувати вже сьогодні

Не всі зміни потребують нових законів чи реформ на рівні держави. Частину стандартів бізнес може запровадити самостійно, і саме вони найшвидше впливають на якість персоналу та його утримання. Варто закріпити за новачком ментора з чітким переліком навичок замість того, щоб просто поставити його поруч із досвідченим працівником. Працівник має знати, які навички потрібні для переходу на наступний рівень і що це дасть – вищу оплату, нову посаду чи більше відповідальності. Справне обладнання, спецодяг і зрозумілі правила безпеки повинні бути базовою вимогою, не перевагою вакансії. А співпраця з профтехами означає оновлення програм, обладнання для практики й заздалегідь підготовлених майбутніх працівників.

Яким буде ринок робітничих професій за 1–2 роки?

В умовах тривалої війни та майбутнього відновлення країни робітничі професії залишатимуться одним із ключових ресурсів економіки. Будівництво, енергетика, виробництво, логістика й агро потребуватимуть все більше людей із практичними навичками.

Ринок поступово розділятиметься на компанії, які шукають уже готових працівників, і тих, хто системно готує їх під власні потреби. Це вже не просто різниця у підходах до HR – від неї дедалі більше залежатиме операційна стійкість бізнесу.

Компанія, яка покладається лише на зовнішній ринок праці, залежить від ресурсу, на який майже не може впливати: зростає вартість найму, довше залишаються незакритими вакансії, а розширення виробництва перетворюється на додатковий ризик. Натомість здатність самостійно готувати та утримувати працівників поступово ставатиме конкурентною перевагою.

Зміниться і саме кадрове планування. Бізнесу доведеться рахувати не лише, скільки людей потрібно, а й звідки вони візьмуться: скільки фахівців знайти на ринку, скільки підготувати всередині компанії, які професії формувати заздалегідь.

Тому головне питання найближчих років уже не "де знайти ще одного зварника, водія чи оператора?", а "як побудувати систему, у якій потрібні фахівці з'являтимуться швидше, адаптуватимуться до роботи й залишатимуться в професії надовго?".