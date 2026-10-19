Рання темрява і тривога — психотерапевтка та письменниця Ксенія Тейлор про внутрішню опору

Нещодавно до мене звернувся клієнт із запитанням, яке прозвучало майже діловито: «Як мені все встигати, коли день стане коротшим?» До переведення годинників залишалося кілька днів, але він уже все порахував. На годину пізніше вставати, зате на годину раніше темнітиме. У його арифметиці виходило, що доба скорочується.

А потім він додав тихіше: «А коли ще й світло вимикатимуть, я взагалі нічого не встигатиму».

Я запитала, що саме він боїться не встигнути. Після довгої паузи почула: «Таке враження, що в мене забрали частину життя. Нібито подовжили ніч. А разом із нею подовжили страх і тривогу».

І я зрозуміла: ми говоримо про щось значно більше за переведення годинника. Про втрату відчуття безпечного вечора.

Що відбувається з організмом після переведення годинників

Наше тіло має власне відчуття часу. Циркадні ритми регулюють сон, бадьорість, гормональні процеси й добові коливання температури тіла. Одним із головних сигналів для цієї системи є денне світло.

Восени годинники переводять на годину назад. Формально ми отримуємо додаткову годину тієї ночі, але звичний розпорядок організму може змінюватися поступово. Хтось легко адаптується, а комусь потрібен час.

Важливо розрізняти два явища. Переведення стрілок змінює співвідношення між годинником і світловим днем. Водночас сама тривалість природного освітлення скорочується через зміну сезонів.

Наука також закликає не перебільшувати вплив осіннього переходу. Систематичний огляд 27 досліджень, опублікований 2025 року в Sleep Medicine Reviews, показав, що порушення сну виразніше проявляються навесні, особливо серед людей із вечірнім хронотипом. Восени ситуація може бути іншою.

Але фізіологія пояснює лише частину того, що відбувається з нами.

Чому рання темрява посилює тривогу під час війни

Для багатьох українців ніч давно перестала бути просто часом відпочинку.

Увечері ми перевіряємо заряд телефонів, готуємо ліхтарики, дивимося графіки можливих відключень, прислухаємося до звуків за вікном. Хтось продумує шлях до укриття. Хтось боїться заснути й не почути тривогу.

Тому рання темрява може повертати відчуття небезпеки ще до того, як станеться щось конкретне. Мозок навчається помічати сигнали, пов'язані з попереднім досвідом. Якщо вечори неодноразово супроводжувалися страхом, їх наближення іноді саме по собі викликає напруження.

Саме тут я бачу головну причину переживань мого клієнта. Йому здавалося, що годинник забирає в нього час. Насправді він боявся збільшення тієї частини доби, яку складніше контролювати.

Є різниця між думкою «сьогодні раніше стемніє» і відчуттям «попереду ще одна довга ніч, у якій може статися що завгодно».

Звісно, такі переживання знайомі не кожному. Але для людей, чия нервова система тривалий час перебуває в стані напруження, навіть передбачувана сезонна зміна може стати додатковим навантаженням.

Чому нам так важливо контролювати свій день

У психотерапевтичній практиці я часто помічаю, наскільки сильно люди потребують передбачуваності.

Знайомий маршрут, ранкова кава, робочий графік, вечірня прогулянка. Ці маленькі повторення створюють відчуття порядку. Завдяки їм ми не витрачаємо сили на постійне ухвалення нових рішень.

Війна вже забрала в українців чимало таких опор. Ми не завжди знаємо, де проведемо наступну ніч, чи буде електрика, наскільки спокійним виявиться завтрашній день.

І коли до цієї невизначеності додається ще й зміна звичного часу, людина може реагувати гостріше, ніж очікувала.

Утім, є важлива межа між плануванням і прагненням повністю контролювати майбутнє.

Планування допомагає підготуватися до реальних труднощів. Ми заряджаємо пристрої, змінюємо графік прогулянок, продумуємо альтернативи на випадок відключень.

Але коли починаємо подумки переживати всі можливі неприємності заздалегідь, тривога поступово займає місце самого життя.

Тому я часто пропоную клієнтам поставити собі запитання: я зараз розв'язую конкретну проблему чи намагаюся отримати гарантію, що нічого поганого не трапиться?

Як зменшити тривогу через ранню темряву

Насамперед не варто знецінювати власні переживання словами «це всього одна година». Почуття можуть бути значно складнішими за обставини, які їх викликали.

Ось кілька способів підтримати себе в цей період.

Відокремте реальні труднощі від тривожних прогнозів. Запишіть, що вас турбує, на що можете вплинути й чого лише побоюєтеся. Для конкретних проблем складіть простий план дій. Наприклад, підготуйте заряджений повербанк, ліхтарик і необхідні речі на випадок відключення електрики. Перенесіть частину справ на світлий час. Якщо прогулянки допомагають відновлювати сили, спробуйте виходити вдень. Поступово налаштовуйте режим сну, зберігайте регулярний час пробудження й за можливості отримуйте природне ранкове освітлення. Створіть власний вечірній ритуал. Це може бути розмова з близькою людиною, музика, читання або спільна вечеря. Звісно, жоден ритуал не усуне реальної небезпеки. Але в безпечних умовах він може допомогти поступово повернути вечору відчуття затишку. Навчіться помічати тривожні думки. Коли виникає переконання «я нічого не встигну», спробуйте сформулювати його інакше: «У мене зараз є думка, що я нічого не встигну». Так легше побачити різницю між фактом і власним прогнозом.

Іноді навіть невеликі зміни допомагають повернути відчуття впливу на своє життя.

Якщо ж вечірня тривога супроводжується стійким безсонням, панічними нападами або помітно заважає повсякденним справам, важливо звернутися по професійну допомогу. Не варто автоматично списувати такі стани на сезон.

Що насправді допомагає повернути внутрішню опору

Під час наступної розмови клієнт сказав мені, що почав інакше дивитися на майбутній перехід на зимовий час.

Йому стало легше, коли він перестав сприймати наближення темряви як доказ того, що життя знову звужується. Ми розділили конкретні побутові труднощі й страх, який виникав у відповідь на невизначеність.

Годинник залишився тим самим. Реальні ризики нікуди не зникли. Але з'явилося розуміння, де можна діяти, а де потрібно підтримати себе.

Ми не можемо наказати сонцю заходити пізніше. Не завжди можемо гарантувати світло у квартирі чи спокійну ніч. І не повинні вимагати від себе незмінної витримки в обставинах, які виснажують.

Проте можемо навчитися краще розуміти власні реакції, помічати потреби та відновлювати хоча б частину звичного порядку.

Переведення годинників щороку нагадує нам, наскільки важливою є передбачуваність. Для українців, які живуть у війні, це відчуття набуло особливої цінності.

І, можливо, цієї осені варто запитати себе дещо інше. Замість «як мені все встигнути?» подумати: «Що допоможе мені почуватися трохи безпечніше, коли за вікном знову стемніє?»