Підтримка після насильства — поради психологині Betobee Ольги Максимчук

Коли говоримо про насильство, зазвичай уявляємо щось очевидне: синець, підвищений голос, гримання дверима. Але в моїй практиці найчастіше трапляється інше — тиша. Минає кілька сесій, а людина все ще не наважується назвати те, що з нею відбулося. Іноді на це йдуть роки. Близьким може здаватися, що достатньо запитати або переконати звернутися по допомогу. Проте тиск здатний лише посилити страх розповідати. Як підтримати людину, не вимагаючи від неї пояснень і рішень, до яких вона ще не готова?

Чому мовчання може тривати роками

Тут рідко працює одна причина — швидше, ціла система стримувань. Сором, страх, що не повірять або звинуватять самого постраждалого, недовіра до служб, які мали б допомогти. Іноді за мовчанням стоїть попередній досвід, коли розповідь тільки погіршила ситуацію. Якщо кривдник залишається поруч, людина може боятися і цілком реальних наслідків: нових погроз, втрати житла чи фінансової підтримки. Тоді питання «Чому ти досі мовчиш?» не враховує небезпеки, у якій вона живе.

Додам те, що бачу з боку тілесних реакцій і контакту з людьми: іноді людині складно говорити навіть тоді, коли зовнішня загроза вже минула. Вона може завмирати, втрачати слова, уникати теми. Це не обов’язково свідоме рішення приховати пережите. Коли говорити було небезпечно, відновлення відчуття безпеки може потребувати часу. Але реакції різняться: хтось розповідає одразу, хтось пізніше, а хтось поки не знаходить способу це зробити.

Мовчання саме по собі не свідчить, що подія була неважливою, а пізня розповідь не робить її менш гідною уваги. Людині потрібен простір, де до неї не поспішають і де вона може сама визначити, скільки готова сказати. Замість вимоги пояснити свою поведінку можна почати з простого: «Я готова тебе вислухати. Ти можеш розповісти стільки, скільки зараз хочеш».

Як пережите впливає на ставлення до себе й інших

Наслідки насильства можуть відчуватися через тривалий час після події. У когось це нав’язливі спогади, тривога, різкі реакції на речі, які іншим здаються нейтральними. Хтось живе в постійній настороженості, наче загроза досі поруч. Хтось віддаляється від людей або відчуває, що емоції стали тьмянішими. Можуть додаватися порушення сну й тілесна напруга. Такі прояви потребують уваги, але самі по собі не дають підстав установлювати діагноз — оцінювати стан має фахівець.

Окремо хочу сказати про самозвинувачення. Іноді психологічно легше подумати «Я зробила щось не так», ніж визнати, що близька людина виявилася небезпечною. У думці про власну помилку може ховатися ілюзія контролю: якщо зрозуміти, що саме було «неправильно», наступного разу нібито вдасться уникнути насильства. До цього додаються голоси ззовні: «Чому ти не пішла?» або «Ти точно нічого не провокував?». Згодом людина може сприймати ці звинувачення як власні думки.

Але відповідальність за насильство несе той, хто його вчиняє. Те, що людина залишалася у стосунках, мовчала або не могла чинити опір, не робить її винною. Після пережитого близькість може асоціюватися з небезпекою: хтось уникає її, а хтось тримається навіть за небезпечні стосунки, боячись самотності. Соціальне життя звужується не обов’язково через втрату інтересу до людей — постійне очікування загрози може забирати сили на контакт. Підтримка починається з розуміння цих обставин, а не з оцінювання чужих рішень.

Як підтримати, не забираючи право на вибір

Найчастіша помилка — намагатися одразу все «виправити»: розпитати подробиці, дати пораду, вимагати негайних дій. Мені здається, найважливіше в першій розмові — витримати почуте й залишитися поруч. Не потрібно перевіряти історію допитом або переконувати людину, що вона мала діяти інакше. Достатньо дати зрозуміти: ви сприймаєте її слова серйозно, не звинувачуєте й готові допомогти.

Підтримка стає конкретною, коли ми запитуємо про потреби, а не припускаємо, що вже знаємо відповідь. Людина може хотіти поговорити, знайти фахівця, отримати інформацію про безпечне місце або просто побути не на самоті. Не передавайте її розповідь іншим без згоди й не звертайтеся до кривдника, щоб самостійно «розібратися»: це може збільшити ризик. Якщо йдеться про дитину або безпосередню загрозу життю, не обіцяйте абсолютної таємниці — поясніть, що для захисту може знадобитися залучення служб.

Ось п’ять орієнтирів для першої розмови:

Вислухайте без допиту. Не вимагайте подробиць, яких людина зараз не готова розповідати. Зніміть звинувачення. Скажіть: «Ти не винна / не винен у тому, що сталося. Дякую, що розповіла / розповів». Запитайте про потребу. «Що допомогло б тобі зараз?» — краще, ніж перелік непроханих порад. З’ясуйте, чи є небезпека зараз. Запитайте, чи безпечно людині повертатися додому або продовжувати розмову. За безпосередньої загрози допоможіть звернутися по екстрену допомогу. Запропонуйте посильну дію. За згодою допоможіть знайти контакти, зателефонувати на гарячу лінію чи домовитися про консультацію. Не обіцяйте того, чого не можете виконати.

Бути поруч не означає вирішувати все за людину. Під час насильства її право на вибір уже порушили, тому в підтримці особливо важливо повернути можливість ухвалювати власні рішення. Водночас повага до темпу людини не означає ігнорування негайної небезпеки: безпека має бути першою темою, коли загроза триває.

Що може дати професійна допомога

Ми в сервісі психологічної допомоги Meclee вважаємо, що друзі й родина можуть підтримати теплом, але вони не зобов’язані виконувати роботу психолога або терапевта. Коли пережите впливає на сон, повсякденне життя, стосунки чи відчуття безпеки, варто запропонувати звернення до фахівця, який має досвід роботи з травмою. Це пропозиція допомоги, а не вимога «виправити себе». Людина має право поставити питання про підхід, умови роботи й конфіденційність, перш ніж вирішити, чи готова починати.

У терапії важливі стабільний контакт, зрозумілі межі та темп, який людина може витримувати. Робота може включати пошук способів упоратися з тривогою, розуміння власних реакцій, дослідження самозвинувачення та відновлення особистих меж. Вона не повинна починатися з вимоги докладно переповісти все пережите. Не кожному потрібна однакова допомога, і відновлення не має єдиного строку. Потребу в медичній або психіатричній допомозі також визначають індивідуально.

Іноді підтримка — це просто бути поруч і не зникнути, коли розмова стає складною. Важливо, щоб людина поступово могла відчути: її тіло, слова й рішення знову належать їй. Тиша не має ставати приводом для звинувачення. Нехай вона буде місцем, де ми перестаємо квапити й починаємо слухати.

Куди звернутися по допомогу в Україні

Якщо є безпосередня небезпека — телефонуйте 102. Якщо це можливо без додаткового ризику, перейдіть у безпечне місце.

Національна гаряча лінія: 116 123 з мобільного або 0 800 500 335. Працює цілодобово, безкоштовно й анонімно.

Урядова гаряча лінія: 1547. Працює цілодобово й безкоштовно.