Чому люди вірять у «пророків» і таро: психологія залежності від чужих відповідей

Що страшніше: людина, яка вигадала вчення й сама в нього повірила, чи людина, яка готова повірити в що завгодно, аби їй сказали, куди йти?

Мабуть, найстрашніше відбувається тоді, коли вони знаходять одне одного. Одна людина говорить: "Я знаю, як влаштований світ", а інша відповідає: "Тоді скажіть мені, як мені жити". І десь саме в цій точці починається історія, яку ми звикли називати сектою, культом, фанатизмом, залежністю від гуру, псевдокоуча, "пророка", цілителя, астролога, енергопрактика, таролога чи будь-якого іншого продавця готових сенсів.

Проте якщо подивитися на це не очима обуреного спостерігача, який легко пояснює чужу довірливість дурістю, а очима психолога, картина виявляється значно складнішою. Люди, які потрапляють під вплив харизматичних лідерів або псевдоекспертів, зовсім не обов'язково дурні, малоосвічені чи нездатні мислити. Серед них можуть бути цілком успішні, освічені, інтелектуально розвинені люди, які в інших сферах життя чудово аналізують інформацію, приймають складні рішення і не дозволяють собою маніпулювати.

То що ж відбувається з людиною в той момент, коли вона починає вірити в те, у що, якщо подивитися збоку, вірити просто небезпечно?

Чому нам так важко жити в невизначеності

Мені здається, відповідь починається з дуже простої, але психологічно важкої речі: людині надзвичайно складно жити в умовах невизначеності. Ми можемо скільки завгодно говорити про силу характеру, критичне мислення й незалежність, але кожен із нас має межу, за якою невідомість стає виснажливою. Особливо тоді, коли йдеться не про абстрактне майбутнє, а про речі, які визначають наше життя: чи буде здорова близька людина, чи збережуться стосунки, чи буде робота, чи вистачить грошей, чи варто залишатися, чи варто їхати, чи правильне рішення ми зараз приймаємо й, зрештою, що буде з нами завтра. На більшість цих питань ніхто не може дати нам гарантованої відповіді. І саме це часом виявляється найважчим.

Свобода, про яку ми так багато говоримо, насправді є дуже непростою річчю. Вона означає не лише право обирати, а й необхідність обирати тоді, коли ніхто не може гарантувати, що твій вибір буде правильним. Свобода не говорить: "Зроби це — і я обіцяю тобі щастя". Вона говорить: "Ти можеш обрати, але жити з наслідками цього вибору доведеться тобі". І для людини, яка переживає тривогу, втрату, хронічний стрес, травматичний досвід або просто дуже складний життєвий період, ця свобода іноді стає не подарунком, а додатковим тягарем.

Готова відповідь звільняє людину від тривоги, але водночас може позбавити її свободи.

Саме в цей момент поява людини, яка впевнено говорить "Я знаю", може виявитися майже магічною. Я знаю, чому він пішов. Я знаю, чому ви захворіли. Я знаю, що станеться з вами наступного року. Я знаю, хто вам заздрить. Я знаю, яка енергія вам заважає. Я знаю, що вам потрібно робити. І найважливіше в цій пропозиції зовсім не те, що вона може бути абсурдною. Найважливіше те, що вона знімає з людини тягар невідомого.

Саме тому людина, яка приходить до таролога, псевдокоуча або цілителя, дуже часто купує не ту послугу, яку їй пропонують. Вона купує щось значно дорожче й психологічно важливіше — відчуття визначеності, пояснення того, що з нею відбувається, надію, відчуття контролю над власним життям. Саме потреба в поясненні, контролі, безпеці й належності до певної групи може робити конспірологічні та інші необґрунтовані переконання привабливими.

І тут важливо не переплутати причину з виправданням: потреба людини в сенсі абсолютно нормальна, але саме ця нормальна людська потреба може стати точкою входу для маніпуляції.

Коли війна робить нас вразливими

Особливо гостро це проявляється у світі, в якому ми живемо зараз. Війна руйнує одну з фундаментальних психологічних ілюзій — ілюзію передбачуваності. Ми можемо планувати день, але не знаємо, що станеться вночі. Можемо будувати кар'єру, але розуміємо, що обставини здатні змусити нас почати життя спочатку. Війна збільшує кількість питань, на які ми не можемо отримати достовірних відповідей, і тому потреба в контролі, поясненні та сенсі стає особливо гострою. Це не означає, що кожна людина, яка переживає війну, неодмінно почне вірити в езотерику чи псевдонауку. Але це означає, що середовище постійної загрози, невизначеності та безсилля створює величезний попит на тих, хто готовий запропонувати просту відповідь на складне питання.

До мене приходять жінки й чоловіки, чиї близькі зникли безвісти або загинули на війні. Це вже саме собою найважче горе, яке буває. Але дуже часто до нього додається ще один шар травми: у відчаї вони звертаються до "відьм", мольфарів, ясновидців — і платять великі гроші за те, щоб почути те, що хочуть почути. Одна жінка розповідала мені, як "відомий" мольфар подивився на фотографію її чоловіка й упевнено сказав: "Живий. Бачу — повернеться". Вона повірила, тому що повірити було легше, ніж жити з невідомістю. А за кілька місяців отримала офіційне підтвердження: чоловіка давно немає в живих. Це вже не просто розчарування. Це подвійна травма — втрата людини і втрата довіри до власного відчуття реальності, бо на якийсь час вона дозволила собі повірити в неправду тільки тому, що правда була нестерпною. Це найчистіший вид шахрайства — паразитування на чужому горі.

І саме тому сьогодні так багато людей продають нам не товари, а готові картини світу. Нам пропонують таро, астрологію, "енергетичні чистки", передбачення, чудодійні методики, псевдопсихологію, курси гарантованого успіху, духовних наставників, "пророків" і десятки інших способів отримати те, чого людина насправді прагне найбільше, — переконання, що її життя можна нарешті зрозуміти й контролювати.

Від довіри до залежності

Одна консультація в таролога "про цікавість" — це не те саме, що системна залежність від чужих рішень. Небезпека рідко приходить одразу повною залежністю — вона наростає поступово, крок за кроком, і саме ці кроки варто навчитися впізнавати в собі, не звинувачуючи себе завчасно.

Небезпека починається тоді, коли зовнішній авторитет поступово займає місце внутрішнього компаса. Спочатку людина запитує: "Що він до мене відчуває?" Потім: "Чи будемо ми разом?" Далі: "Чи варто мені змінювати роботу?" І непомітно приходить момент, коли замість питання "Чого хочу я?" виникає інше: "А що скаже він?"

Людина може залишатися дорослою за віком, мати освіту, професію, гроші, родину, життєвий досвід, але психологічно віддати іншому право визначати, що їй думати, відчувати, з ким спілкуватися, куди рухатися і які рішення приймати. Саме тут віра перестає бути просто вірою і починає перетворюватися на залежність.

Я пам'ятаю клієнтку, яка не вірила в себе взагалі — жодного рішення не приймала без карт Таро. Вона зверталася до таролога з кожного приводу: чи варто відповідати на дзвінок, чи їхати цим маршрутом, чи довіряти цій людині. З роками навичка ухвалювати власне рішення в неї просто зникла — не послабилася, а зникла. Вона витрачала на консультації величезні суми, але результату це не давало: рішення, ухвалене замість людини, нікуди її не веде, бо в ньому немає її самої. Не знаю, яким дивом вона зрештою опинилася в мене на сесії. Але коли я запитала: "А чого хочете ви?" — вона довго мовчала. Вона не знала. Вона роками не ставила собі це питання, бо завжди було кому відповісти замість неї.

Найнебезпечнішими в такій системі стають навіть не конкретні переконання, а заборона сумніватися. Здорова система знань не боїться запитань. Натомість деструктивна система часто починається з фраз на кшталт: "Не сумнівайся", "Ти ще не готовий зрозуміти", "Тільки ми знаємо правду". А далі може з'явитися ще небезпечніше: якщо обіцяного результату немає, винною стає сама людина. Система виявляється побудованою так, що її неможливо спростувати: якщо передбачення справдилося — гуру був правий, якщо не справдилося — винна людина.

Проблема починається не там, де людина вірить. Вона починається там, де вона перестає перевіряти, сумніватися і вирішувати сама.

Але чому людина не йде, коли вже стає очевидним, що її обманюють? Тому що в цей момент вона захищає не лише чужу систему переконань. Вона захищає власну інвестицію в цю систему. Вона вже віддала гроші, час, емоції, довіру. Визнати помилку стає психологічно боляче, тому що тоді доведеться сказати собі: "Я помилилася". У психології це пояснюють через когнітивний дисонанс: коли реальність суперечить переконанню, психіці часто легше підлаштувати оцінку реальності, ніж визнати, що переконання було помилковим — так з'являються пояснення на кшталт "ще не настав час" чи "я недостатньо вірила".

Ще небезпечніше стає тоді, коли система починає відділяти людину від тих, хто може поставити незручне запитання. Родина "не розуміє". Друзі "заздрять". Психологи "не знають справжньої істини". І поступово єдиною людиною, якій можна довіряти, залишається той, хто й створив цю систему.

Що ця віра насправді робить із людиною

Саме тому я вважаю, що головне питання тут — "У що людина вірить?" — не є головним. Для мене значно важливіше інше: "Що ця віра робить із людиною?"

Чи допомагає вона їй краще розуміти себе? Чи залишає за нею право сумніватися, ставити запитання, не погоджуватися і, зрештою, піти? Або відбувається протилежне: їй стає дедалі страшніше сумніватися, вона розриває стосунки з тими, хто не підтримує її віру, і зрештою вже не знає, як приймати рішення без свого "вчителя".

Тоді ціна віри стає надто високою. Бо неправильно думати — не злочин. Ми всі помиляємося. Небезпечно інше — втратити здатність переглядати власні переконання.

У кожного з нас є своя порожнеча, яку хочеться чимось заповнити. У когось це самотність, у когось страх, у когось пережита втрата, у когось потреба бути коханим. Це не робить нас слабкими. Це робить нас людьми.

Там, де людина не знає, як впоратися зі своєю внутрішньою порожнечею, завжди знайдеться той, хто запропонує їй готову відповідь — і переконає, що саме він знає, чим її заповнити. Але проблема виникає тоді, коли хтось переконує нас, що саме він має єдиний спосіб її заповнити.

Кілька ознак, на які варто звернути увагу в собі:

— Ви не можете ухвалити навіть просте рішення без "підтвердження" ззовні — у картах, гороскопі, чужих словах.

— Сумнів у методі чи наставнику викликає не роздуми, а тривогу або провину.

— Коло людей, яким ви дозволяєте собі довіряти, звузилося до одного джерела "правди".

— Ви продовжуєте платити й повертатися навіть без результату — і пояснюєте це собі: "ще не настав час", "я недостатньо вірю".

— Ви давно не питали себе "чого хочу я" — тільки "що скаже він, вона, карти".

Жодна з цих ознак окремо не є вироком. Але якщо впізнали себе одразу в кількох — це привід зупинитися й запитати: а хто зараз насправді ухвалює рішення в моєму житті?

Можливо, тому однією з найважчих ознак психологічної зрілості є здатність сказати: "Я не знаю". Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, чи правильне це рішення. Я не знаю, коли закінчиться війна.

Я не знаю... Але я можу думати, перевіряти, помилятися, змінювати рішення, вчитися і залишатися авторкою власного життя.

Це набагато складніше, ніж повірити тому, хто впевнено говорить: "Я знаю, як буде". Але, можливо, саме ця складність і є ціною свободи. Зате вона залишає нам право думати власною головою, сумніватися, помилятися, шукати і — найголовніше — бути автором власного життя.

І, можливо, найнебезпечніше питання сьогодні полягає не в тому, хто обманює людей. Найнебезпечніше питання інше: "Чому в якийсь момент людині стає легше повірити, ніж думати?". Можливо, тому, що думати — означає залишатися віч-на-віч із невідомим. А повірити — означає отримати відповідь. Навіть якщо ця відповідь вигадана.