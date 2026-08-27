Хвилина мовчання і колективна пам'ять — 60 секунд тиші. Психотерапевтка Ксенія Тейлор

9:00 — Україна на хвилину завмирає. Щоранку з 16 березня 2022 року.

Для мене, як і для мільйонів українців, хвилина мовчання — простір, у якому стискається час, стихає метушня й людська свідомість раптом зустрічається з найголовнішим питанням: чи пам'ятаємо ми ціну власного життя?

Сьогодні одна моя клієнтка дуже точно відобразила те, що давно живе й в мені самій. Вона говорила про біль, який виникає щоразу, коли під час загальнонаціональної хвилини мовчання бачить людей, які не зупиняються, продовжують говорити телефоном, переходити дорогу, поспішати у своїх справах, ніби цієї хвилини не існує. Вона зізналася, що іноді це викликає в ній роздратування, іноді образу, а іноді — майже фізичний біль. І я слухала її не лише як психотерапевтка. Я слухала її як людина, яка сама не раз стояла посеред вулиці, зупинившись у хвилину мовчання, й відчувала себе однією з небагатьох.

Ми живемо у країні, де смерть перестала бути абстракцією. Вона має обличчя, імена, голоси, фотографії, дітей, матерів, коханих, незавершені листи й недочитані книги. Ми точно знаємо, що тисячі українських воїнів загинули не випадково. Вони загинули, захищаючи наше право прокидатися у своїх домівках, обіймати своїх дітей, будувати плани, сперечатися, сміятися, працювати, любити. Вони віддали не лише життя — вони віддали майбутнє, яке могли прожити самі. І саме тому хвилина мовчання — не ритуал ввічливості. Вона є актом моральної пам'яті.

Чому пам'ять — фундамент, а не декорація

З психологічного погляду колективна пам'ять — не декоративний елемент культури. Це один із фундаментів психічної стійкості суспільства. Нації руйнуються не лише від зовнішнього насильства — вони руйнуються тоді, коли втрачають здатність пам'ятати тих, хто їх захищав. Пам'ять створює внутрішній моральний каркас спільноти. Вона відповідає на питання: хто ми, що для нас є цінністю і заради чого ми готові жити далі? Саме тому хвилина мовчання — це також практика психологічної гігієни нації. Вона нагадує нам про межу між буденністю та сенсом.

Однак у терапії завжди важливо розрізняти біль і вимогу. Біль клієнтки був справжнім. Але ще важливішим було те, до чого ми разом дійшли. Ми не можемо примусити іншу людину пам'ятати. Не можемо наказати їй зупинитися, схилити голову, відчути вдячність. Внутрішній акт пам'яті не народжується під тиском. Він народжується зі свідомості. І саме тут проходить дуже тонка психологічна межа: якщо ми повністю прив'язуємо власну шану до поведінки інших людей, то віддаємо їм владу над своїм внутрішнім світом.

Як звільнитися від чужої байдужості

Тоді я сказала клієнтці те, що в ту мить прозвучало й для мене самої як відповідь: достатньо навіть однієї людини, яка пам'ятає. Поки є хоча б одна людина, що зупиняється, дякує, схиляє голову, вимовляє подумки "дякую" — пам'ять не помирає. Душі тих, хто загинув за Україну, продовжують жити у людській вдячності. Пам'ять не вимірюється кількістю зупинених перехожих. Вона вимірюється глибиною людського серця.

І в цій думці є величезне звільнення. Ми перестаємо воювати з чужою байдужістю і повертаємося до власної відповідальності. Я не можу відповісти за весь народ. Але я можу відповісти за себе. Я можу зупинитися. Я можу мовчати. Я можу пам'ятати. Я можу передати цю пам'ять своїм дітям і онукам. Саме так формується справжня культура пам'яті — не через контроль, а через особистий приклад.

Вшанувати загиблих — означає визнати цінність власного життя

Є ще один дуже важливий психологічний вимір, про який ми рідко говоримо. Коли людина зупиняється під час хвилини мовчання, вона вшановує не лише загиблих. Вона одночасно визнає цінність власного життя. Наші воїни віддали життя за те, щоб ми жили. І сказати їм "дякую" означає визнати: моє життя має ціну, я не сприймаю його як щось само собою зрозуміле. Вдячність стає формою поваги до себе, до свого існування, до можливості дихати під українським небом.

Шістдесят секунд, які відділяють народ від натовпу

У час війни ми багато говоримо про фізичну безпеку, економіку, зброю, дипломатію. Але значно рідше говоримо про духовну та психологічну екологію суспільства. Хвилина мовчання — один із небагатьох моментів, коли вся країна потенційно може пережити досвід спільної тиші. А тиша — не порожнеча. Тиша є простором усвідомлення. У ній ми раптом чуємо не сирени, не новини і не шум міста, а власну совість.

Можливо, саме за ці шістдесят секунд і проходить невидима межа між суспільством споживання та суспільством пам'яті. Між народом, який просто виживає, й народом, який усвідомлює, завдяки кому він має шанс жити.

Я не хочу засуджувати тих, хто не зупиняється. Ми не знаємо, що відбувається всередині іншої людини. Хтось може бути у шоковому стані, хтось — у глибокому горі, хтось — у психологічному онімінні, яке є захисною реакцією психіки на тривале перевантаження війною. Психотерапія вчить обережності у висновках. Але вона вчить і іншого: те, що ми не можемо вимагати від інших, не означає, що маємо відмовитися від власних цінностей.

Тому щоразу, коли я зупиняюся під час хвилини мовчання, я думаю не лише про тих, хто загинув. Я думаю про те, якою хочу бачити Україну після війни. Країну, у якій пам'ять не є формальністю. Країну, у якій вдячність не соромляться показувати. Країну, у якій діти бачать дорослих, що зупиняються посеред вулиці, і вчаться розуміти: свобода має ціну.

Нація починається не з гасел. Вона починається з внутрішнього жесту людини. Іноді — з дуже тихого жесту. Зупинитися. Замовкнути. Пам'ятати.

І якщо ми здатні на ці шістдесят секунд справжньої тиші, то, можливо, ми ще не втратили найголовнішого — здатності бути людьми і бути народом, який пам'ятає.