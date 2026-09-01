Медичний SEO та довіра Google — поради співзасновника ILION DIGITAL Владислава Білінчука

Довіра до медичного сайту складається з чотирьох рівнів: якість контенту, підтверджені люди за ним, впізнаваний бренд і чиста технічна сутність ресурсу. Google не має "оцінки експертності", зате має десятки перевірних сигналів — хто автор, на що спираються твердження, чи збігаються дані про клініку скрізь. Ми в ILION MEDICAL DIGITAL бачимо це на практиці: сайт без бренду не витягує навіть з ідеальними текстами, а сайт із сильним брендом пробачає собі половину помилок.

Чому SEO більше не зводиться до однієї сторінки видачі?

Останні два роки багато говорять, що органіка померла. Насправді видача розділилася на три поверхні одного індексу Google з різним відбором джерел — класична органіка, AI Overviews і діалоговий режим AI Mode. Топ органіки не гарантує потрапляння у згенеровану відповідь: у медичній ніші лише близько третини сторінок, процитованих в AI Overviews, взагалі входять до топ-10 органіки за тим самим запитом. Половина конкурентів, яких клініка не бачить у рейтинг-трекері, вже стоїть перед очима пацієнта. Звідси зміна мети: раніше нею була позиція, тепер — стан, у якому джерело заслуговує бути показаним і процитованим на будь-якій з трьох поверхонь.

Що таке E-E-A-T і чому це не перемикач?

Термінологія E-E-A-T походить з інструкції для асесорів Google — людей, які вручну оцінюють якість видачі й навчають цим алгоритми відрізняти якісне від неякісного в масштабі, не піднімаючи конкретний сайт. Джон Мюллер прямо казав, що E-E-A-T не можна "додати" на сторінку набором елементів: немає ні бала експертності, ні перемикача, після якого сайт стає авторитетним. Вага цих сигналів максимальна для YMYL-тематик — здоровʼя, гроші, безпека, — тож медичний сайт живе за жорсткішими правилами, ніж блог про подорожі. У структурі E-E-A-T довіра (Trust) — це фундамент: досвід, експертиза й авторитетність працюють тільки тоді, коли вона вже є.

На практиці це виглядає так. Досвід (Experience) — це кейси з дозволу пацієнта, власні фото кабінетів і персоналу, цифри клініки та описи протоколів на сайті, підтверджені зовні відгуками пацієнтів, відео процедур і згадками в оглядах. Експертиза (Expertise) — іменні автори, сторінки лікарів з освітою і сертифікатами, окремий медичний рецензент, а ззовні — профілі в довідниках, публікації, конференції й ліцензії. Авторитетність (Authoritativeness) переважно живе поза сайтом: матеріали, на які посилаються інші ресурси, згадки в медіа, посилання, цитування, коментарі для преси. Довіра (Trust) — це контакти, ліцензії, редакційна політика, прозорі ціни й політика роботи з даними на сайті, а ззовні — відгуки, рейтинги і відсутність суперечливих тверджень.

Чому довіра починається зі сторінок послуг?

Головна помилка більшості медичних проєктів — уся робота з експертністю зводиться до статей, тоді як саме сторінки послуг приносять записи. Пацієнт, який шукає конкретну процедуру, вже пройшов інформаційну стадію: йому потрібна відповідь на питання "чи робити це тут". Сторінка послуги має нести ту саму експертність, що й стаття, тільки щільніше: хто виконує процедуру й на якому обладнанні, показання й протипоказання критеріями, підготовка й відновлення, ціна і страхове покриття, відгуки саме про цю послугу. Правильна структура сайту — звʼязана сітка з чотирьох типів сторінок: стан веде до процедури, процедура до лікаря й локації, лікар назад до своїх процедур. Так пошукова система бачить цілісну модель клініки — і це дає перевагу над великими порталами, які пояснюють хворобу, але не лікують її.

Чому бренд став таким важливим для Google?

Бренд — найкоротший шлях до довіри. Пошукова система оцінює впізнаваність і підтвердженість клініки, тому клініка, про яку регулярно пишуть, буде видимішою за клініку, яка лікує краще, але про яку в мережі майже нічого немає. Механіка проста: базова одиниця для Google — сутність зі стабільними звʼязками між назвою, лікарями, послугами й адресами. За кореляційним аналізом Ahrefs на вибірці 75 000 брендів, згадки бренду в мережі корелюють із появою в AI Overviews на рівні 0,664, тоді як зворотні посилання дають лише 0,218, а найсильніший сигнал дають згадки на відеоплатформах. Для клініки це означає єдиний варіант написання назви скрізь, згадки в тематичному оточенні, зростання брендового попиту й стабільний опис позиціонування в усіх джерелах.

Як консолідувати сутність клініки, лікарів і філій?

Технічна частина брендової роботи називається консолідацією сутності: усі дані про організацію, лікарів і локації повинні сходитися між собою без суперечностей — однакові назва, адреса й телефон скрізь, окремий профіль і сторінка на кожну локацію, розмітка Organization або MedicalBusiness, MedicalWebPage, MedicalProcedure, Physician і FAQPage на відповідних сторінках, поле sameAs, що звʼязує сайт із зовнішніми профілями лікарів, і незмінне написання їхніх імен усюди. Застаріла інформація про години роботи чи страховки підриває довіру і в алгоритмів, і в людей. Це найдешевша частина роботи з довірою і водночас та, яку майже ніхто не доводить до кінця.

Чи повірить Google, що автор реальний?

Автор не є прямим фактором ранжування, і Google підтверджував це ще у 2021 році: відомий спеціаліст замість звичайного терапевта сам по собі позицій не додасть. Але підпис потрібен тоді, коли його можна перевірити — імʼя вбивають у пошук, і якщо єдина згадка це сам сайт, підтверджувати нічого. Інструкція для асесорів прямо називає обманом ситуацію, коли сайт видає автора за лікаря, а він ним не є: вигаданий рецензент — найнижча оцінка якості плюс юридичні наслідки. Якщо реального автора немає, вага доказовості переходить на джерела: кожне клінічне твердження спирається на першоджерело з прямим посиланням на конкретне дослідження чи розділ настанови, сторінка має дату публікації й перегляду, редакційну політику, дисклеймер і — головне — жодне твердження не суперечить науковому консенсусу.

Чому Google карає порожній контент про здоровʼя?

У січні 2025 року інструкцію для асесорів оновили і вперше формально описали генеративний ШІ. Ключове там — критерій зусиль: найнижчу оцінку отримують сторінки, чий контент скопійовано, перефразовано або згенеровано без оригінальності й користі. У вересні 2025 документ оновили ще раз, додавши приклади оцінювання AI Overviews і розширивши визначення YMYL, про що писав Search Engine Land. Використання ШІ саме по собі проблемою не є — проблема у відсутності зусиль. У медичній тематиці це видно неозброєним оком: переказ загальновідомого визначення на сотні слів перед першим корисним абзацом, симптоми без критеріїв невідкладності, фраза "наші лікарі мають великий досвід" замість конкретики про обладнання й протоколи. Обсяг фактором ранжування не є: текст на 900 слів із прямою відповіддю і джерелами виграє в лонгріда на 3000 слів без жодного факту.

Що означають AI Overviews для медичної видачі?

Медична тематика зачеплена генеративною видачею сильніше за інші, і цифри це підтверджують. AI Overview зʼявляється у 92% запитів про симптоми (AI Index Report 2026, Stanford HAI) — над інформаційною статтею майже завжди стоїть згенерована відповідь. Лише 34,45% цитувань у медичних AI Overviews припадає на надійні джерела (SE Ranking, 50 807 запитів), а найчастіше цитований домен — відеоплатформа: місце в AI-відповіді не зайняте авторитетами, туди реально зайти. Лише 36% процитованих сторінок входять до топ-10 органіки за тим самим дослідженням — ранжування і цитування це дві різні задачі з різними сигналами. Запити з семи і більше слів викликають AI Overview у 73,9% випадків (аналіз 130 тисяч запитів, WebFX), тож довгі розмовні запити — основна зона боротьби. А 37% пацієнтів довіряють AI Overviews найбільше, проти 20% органічним результатам (Patient Choice Report 2026): відсутність у згенерованій відповіді бʼє і по трафіку, і по довірі.

На початку 2026 року вийшло журналістське розслідування про небезпечні медичні поради в згенерованих відповідях: Google з висновками не погодився, але напрямок зрозумілий — вимоги до медичних джерел ставатимуть жорсткішими. За Pew Research Center (квітень 2026), 85% дорослих американців принаймні іноді отримують інформацію про здоровʼя від медичних працівників, і лише 7% вважають соцмережі точним джерелом. Звідси стратегія для невеликої клініки: її зона — запити з наміром, конкретна процедура, місто, лікар, підготовка, ціна, страхове покриття. Щоб потрапляти в цитування, варто давати пряму відповідь у перших двох реченнях, формулювати підзаголовки мовою пацієнта і підкріплювати сторінки відео з лікарем — відеоплатформи мають найбільшу вагу серед медичних AI-відповідей.

Що робить репутація поза сайтом?

Інструкція для асесорів вимагає окремо оцінювати репутацію ресурсу поза сайтом, і в медичній ніші це вимірюється грошима. За звітом Patient Choice Report 2026, 55% пацієнтів відмовилися хоча б від одного лікаря через те, що прочитали про нього в інтернеті, 75% не запишуться до спеціаліста з рейтингом нижче 4,0, а 66% кажуть, що на їхню довіру впливає те, як клініка відповідає на відгуки. Звідси практика: відгуки варто збирати рівномірно, відповідати на всі без шаблонних фраз, а негатив відпрацьовувати публічно й без розкриття медичних деталей пацієнта. Профілі в галузевих довідниках мають бути заповнені — вони часто ранжуються вище за сторінку лікаря на сайті клініки.

Технічний фундамент і терміни роботи

Технічна частина не додає експертності, зате її відсутність знімає довіру миттєво: коректна індексація без дублів, швидкий мобільний інтерфейс, доступність для людей з порушеннями зору й моторики, обережна аналітика на сторінках запису — для клінік у США це територія HIPAA, де помилка дорожча за падіння позицій. Розмітка має відповідати дійсності: неіснуючі рейтинги в структурованих даних ведуть до санкцій. Робота з довірою не має тижневого горизонту — реалістичний строк це кілька місяців і як мінімум один апдейт Google, тому варто відстежувати проміжні метрики: динаміку брендових запитів, покази й кліки на AI Overviews і AI Mode, кількість зовнішніх згадок бренду й лікарів, швидкість накопичення відгуків, частку сторінок з іменним автором і посиланнями на першоджерела.

Що найшвидше руйнує довіру

вигаданий автор або рецензент

твердження, що суперечать науковому консенсусу

сотні тонких сторінок без реального змісту

різні назва, адреса й телефон у різних джерелах

обіцянки гарантованого результату лікування

відсутність контактів, ліцензій і зрозумілого власника

роки ігнорування негативних відгуків

вигадані рейтинги й відгуки у структурованих даних

Довіра до медичного сайту: з чого починати роботу — досвід ILION MEDICAL DIGITAL

Довіра Google до медичного сайту складається з чотирьох речей, які працюють тільки разом: прозорий технічно чистий ресурс, контент із підтвердженими людьми й джерелами, повноцінні сторінки послуг і бренд, який існує за межами власного домену. Порядок дій майже завжди однаковий: спочатку прозорість і технічна база сутності, бо це дешево і швидко, далі сторінки послуг, бо вони приносять записи, потім автори й джерела, бо знімають ризик у YMYL, і паралельно зовнішня присутність, без якої сайт ранжується, але не цитується. SEO не зникло — воно перестало бути грою за позицію і стало роботою над тим, щоб джерело було варте показу на будь-якій поверхні пошуку. Клініки, які роблять цю роботу послідовно, виграють тим, що їх легко перевірити.