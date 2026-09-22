Гастрономія як професія майбутнього — Вероніка Чекалюк

Для України розмова про професії майбутнього сьогодні звучить особливо практично: молоді люди обирають освіту в країні, яка одночасно воює, змінюється й готується до масштабного відновлення. Після війни знадобляться інженери, будівельники й технологи, але разом з інфраструктурою країна відновлюватиме туризм, локальний бізнес, культурні інституції та власну міжнародну привабливість. Саме на цьому перетині гастрономія перетворюється з ремесла на цілу професійну екосистему. Їжа може давати роботу, створювати туристичні маршрути, підтримувати громади й водночас розповідати світові історію України.

Що таке сучасна гастрономія і чому вона важлива

Сучасна гастрономія охоплює значно ширше поле, ніж роботу кухаря: сюди входять культура харчування, локальні продукти, туризм, маркетинг, дослідження спадщини, дизайн подій і міжнародні комунікації. Гастротуризм, тобто подорожі, у яких їжа та локальні кулінарні традиції стають важливою частиною досвіду, UN Tourism пов’язує з ідентичністю території, її культурою та розвитком місцевих громад. Для України це особливо важливо, бо гастрономічна карта країни дуже різноманітна: Карпати, Бессарабія, Полтавщина, Поділля, Слобожанщина, Таврія мають власні продукти, рецепти та традиції. Усе це може ставати основою для малого бізнесу, маршрутів, подій і нових професійних ролей.

Від борщу до бренду країни

Україна вже має один із найсильніших символів для такої роботи: у 2022 році культуру приготування українського борщу ЮНЕСКО внесла до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони. Це рішення підкреслило зв’язок кулінарної практики з родиною, громадами, локальними продуктами та культурною ідентичністю. Наступний крок полягає у здатності перетворювати спадщину на сучасний досвід: маршрути, фестивалі, освітні програми, ресторани, локальні бренди та міжнародні культурні проєкти. Коли іноземець уперше знайомиться з Україною через борщ, бессарабське вино, карпатський сир чи кримськотатарську кухню, за цією зустріччю вже може стояти робота цілої команди фахівців.

Як гастрономія перетворюється на професію

Ринок майбутнього потребуватиме людей, які вміють працювати одразу з кількома сферами: продуктом, історією місця, сервісом, аудиторією та цифровими комунікаціями. Назви посад можуть відрізнятися, адже частина таких ролей лише формується, проте набір компетенцій уже добре видно у туризмі, ресторанному бізнесі, культурному менеджменті та територіальному маркетингу. Наприклад, громада може створити маршрут навколо локального продукту, і тоді поруч із виробником працюватимуть дослідник спадщини, бренд-менеджер, організатор подій, гід та фахівець із просування. Саме міждисциплінарність робить гастрономію цікавою для молоді: кар’єру тут можна будувати через професійну освіту, туризм, маркетинг, історію, міжнародні відносини або власне підприємництво.

5 професійних напрямів, які варто бачити вже сьогодні

Гастрономічний і культурний менеджмент — створення фестивалів, міжнародних подій, благодійних вечерь та освітніх проєктів. Гастротуризм — розроблення маршрутів, екскурсій і туристичних продуктів навколо локальної кухні, виноробства чи фермерства. Дослідження кулінарної спадщини — документування рецептів, технік, локальних продуктів та історій громад. Брендинг територій і продуктів — формування впізнаваного образу регіону через його кухню, виробників і культурні особливості. Гастрономічна дипломатія та міжнародні комунікації — використання кулінарної культури у презентації України на фестивалях, форумах, культурних і туристичних майданчиках.

Коли варто переглядати уявлення про професії майбутнього

Модна назва професії сама по собі не гарантує попиту: він виникає там, де є якісний продукт, компетенції, підприємництво та здатність працювати з реальною аудиторією. Тому молодій людині варто дивитися передусім на навички, які можна переносити між сферами: менеджмент, комунікації, знання мов, цифрові інструменти, роботу з культурною спадщиною та створення туристичного продукту. Для України гастрономія цікава тим, що здатна одночасно підтримувати малий бізнес, робочі місця, регіональний розвиток і культурну присутність у світі. Професія майбутнього може народитися й за столом, якщо за смаком стоять знання, підприємливість і вміння перетворити українську історію на досвід, який хочеться відкрити світові.