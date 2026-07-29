Amazon KDP заробіток автора — поради письменниці Вероніки Чекалюк

Після виходу першої книги автори часто вважають, що найважче позаду. Насправді написане — лише половина роботи. Далі починається справжній бізнес.

Amazon варіант для авторів. Платформа дає змогу видавати електронні й паперові книги. Але доступність не означає легких грошей. Близько 80% авторів із 1–3 книгами заробляють менше $100 на місяць, показує дослідження Written Word Media. Більшість новачків отримують кілька сотень доларів і продовжують писати. Тому оптимально мати літературного продюсера, агента.

Як насправді працює самовидання

Самовидання на Amazon — це не видавництво. Це посередницька платформа для друку під замовлення й розповсюдження електронних версій.

Але автор не просто завантажує рукопис. Він виконує всю роботу сам: пише, редагує, створює обкладинку, форматує, обирає категорії й ключові слова, рекламує. Кожен етап впливає на результат. Автор одночасно письменник, видавець і маркетолог. Від якості кожної ролі залежить окупність проекту.

Роялті: що видно на екрані й що приходить насправді

Amazon пропонує для електронних книг дві ставки: 35% або 70%. Вища ставка доступна лише при виконанні умов щодо ціни й географічного розповсюдження.

70% звучить щедро. Але розрахунки розповідають іншу історію. За книгу за $4.99 з 70% роялті мінус комісія за доставку автор отримує приблизно $3.34 за продаж. З паперовими версіями складніше: Amazon віднімає витрати на друк, потім автор забирає близько 60% від залишку. Книга за $15 часто приносить авторові лише $2–3 за примірник. Я наголошую на високій якості друку, а це відповідно нижча винагорода для автора.

Маркетинг становить більшість роботи

Одна з найбільших ілюзій — що алгоритм сам знайде читачів. Алгоритм дійсно допомагає книгам, які вже продаються. Але щоб отримати перші продажи, треба платити за рекламу. Я працюю як літературний агент-маркетолог. Ми знаходимо компроміси, що вивести книгу в лідери.

Майже всі успішні автори використовують Amazon Ads. Витрати варіюються: від $5–10 на день для тестування до $300–1000 щомісяця для стабільного просування. У конкурентних жанрах цифри вищі. Реклама, однак, не гарантує окупності. Маркетингово неприваблива обкладинка, невдалий опис, невідповідність очікуванням читачів — і великий бюджет пропадає. Потрібно працювати за алгоритмами, які постійно оновлюються.

Один реальний приклад: автор витратив $2810 на рекламу й отримав $5317 роялті. Чистий прибуток за рік від 9 книг склав $2507.

Агент: коли він потрібен

Для самостійного продажу через Amazon агент не потрібен. Роль розширюється, якщо автор шукає міжнародні переклади, продаж прав іноземним видавництвам, екранізацію або великі контракти.

Тоді агент працює переговірником. Він продає права й домовляється про умови. Його винагорода — відсоток від укладених угод.

Які права треба зберігати

Навіть працюючи з видавництвом, правники рекомендують ретельно вивчити договір. Часто варто залишати при собі: права на аудіокнигу, переклади, екранізацію, цифрові версії, продаж за територіями. Чим успішніша книга, тим дорожче коштує кожний вид прав.

Чому більшість авторів залишаються без прибутку

Довгорічна практика показує: невдачи пов'язані рідко з текстом, частіше з рішеннями. Автори публікують без редагування, економлять на обкладинці, неправильно обирають категорії, маркетинг не планують. Завищені очікування щодо швидкого успіху й нерозуміння контрактів довершують картину.

Окрема помилка — припинення просування після першого місяця. Багато книг виходили на стабільні продажи через кілька місяців або навіть рік після запуску.

Книга як бізнес, не як твір мистецтва

Сучасний автор стає підприємцем. Написати книгу недостатньо — потрібна компетенція в рекламі, аналітиці, авторських правах, персональному брендуванні.

Amazon KDP дає доступ до світового ринку, проте не гарантує успіху. 44% авторів-самовидавців заробляють $100 або менше на місяць. Перемагають не найдотепліші письменники, а послідовні підприємці, які системно працюють над кожним етапом: від рукопису до маркетингу й управління правами.

Головне питання змінилося. Раніше: як видати книгу. Сьогодні: як побудувати навколо неї довгостроковий бізнес. Це різниця між одноразовою публікацією й створенням того, що приносить дохід роками.