live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

У світі визначили найбагатших власників криптовалют: хто вони

Бізнес
22 грудня 00:50
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 2349
views-icon
Читати російською
Найбільше крипти зосереджено у творця біткоїна
У світі визначили найбагатших власників криптовалют: хто вони

Аналітики визначили 50 найбагатших криптовласників — інвесторів, підприємців та засновників блокчейн-систем.

Рейтинг опублікувало видання Entrepreneur.

Читайте також:
Що можна придбати за криптовалюту в Україні: лайфхаки

Хто в топі?

До першої п’ятірки увійшли:

  • Сатоші Накамото — творець біткоїна. Невідомо, це людина чи група осіб, але статки криптотворця складають 1 млн біткоїнів, тобто 60 млрд доларів США.
  • Сем Бенкман-Фрід — наймолодший мільярдер США, розробник біржі FTX. Його статки складають 26,5 млрд доларів.
  • Браян Армстронг — співзасновник та гендиректор біржі Coinbase, якому належать майже 19 % компанії. Статки інвестора оцінюються в 14,7 млрд доларів.
  • Кріс Ларсен — співзасновник платформи криптовалютни платежів, володіє 6 млрд доларів.
  • Джозеф Любін — співзасновник Ethereum, засновник компанії, яка розробляє програмне забезпечення для блокчейну ConsenSys. Статки багатія оцінюються в 5 млрд доларів.

Загальні статки першої десятки криптовласників перевищують 130 млрд доларів.

Інші новини про біткоїн:

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 1

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 1
views-icon 2349
біткоін криптовалюта
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Невиправданий ризик чи приваблива перспектива: що потрібно врахувати українцям перед відкриттям бізнесу

Невиправданий ризик чи приваблива перспектива: що потрібно врахувати українцям перед відкриттям бізнесу

18 грудня 14:00

Бізнес
Майно та грошові активи на мільярди: АРМА прозвітувало за 11 місяців року

Майно та грошові активи на мільярди: АРМА прозвітувало за 11 місяців року

17 грудня 09:46

Бізнес
Боротьба з олігархами: скільки може втратити Ахметов через конфлікт із Банковою

Боротьба з олігархами: скільки може втратити Ахметов через конфлікт із Банковою

10 грудня 18:31

Бізнес
Завод Коломойського майнить біткоїни завдяки дешевій електроенергії — ЗМІ

Завод Коломойського майнить біткоїни завдяки дешевій електроенергії — ЗМІ

10 грудня 16:42

Бізнес
Головна Бізнес У світі визначили найбагатших власників криптовалют: хто вони
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь