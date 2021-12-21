У світі визначили найбагатших власників криптовалют: хто вони

Аналітики визначили 50 найбагатших криптовласників — інвесторів, підприємців та засновників блокчейн-систем.
Рейтинг опублікувало видання Entrepreneur.
Хто в топі?
До першої п’ятірки увійшли:
- Сатоші Накамото — творець біткоїна. Невідомо, це людина чи група осіб, але статки криптотворця складають 1 млн біткоїнів, тобто 60 млрд доларів США.
- Сем Бенкман-Фрід — наймолодший мільярдер США, розробник біржі FTX. Його статки складають 26,5 млрд доларів.
- Браян Армстронг — співзасновник та гендиректор біржі Coinbase, якому належать майже 19 % компанії. Статки інвестора оцінюються в 14,7 млрд доларів.
- Кріс Ларсен — співзасновник платформи криптовалютни платежів, володіє 6 млрд доларів.
- Джозеф Любін — співзасновник Ethereum, засновник компанії, яка розробляє програмне забезпечення для блокчейну ConsenSys. Статки багатія оцінюються в 5 млрд доларів.
Загальні статки першої десятки криптовласників перевищують 130 млрд доларів.
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