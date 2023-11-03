Простий і бюджетний рецепт міні-піци — відео рецепт

Міні-піца. Фото: Freepik

Це рецепт домашніх міні піц на повітряному м'якому дріжджовому тісті. Начинку можна зробити абсолютно будь-яку на свій смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться (для 6 міні піц):

молоко тепле 150 г;

борошно 220-240 г (скільки візьме тісто);

цукор 1 год.

сіль 1/3 ч.л;

олія 20 г;

дріжджі сухі 3 г (1 ч.л. без гірки, якщо використовуватимете живі дріжджі, то 9 г).

Для начинки:

ковбаса варена 180 г;

кетчуп 6 ст.

майонез;

цибуля 0,5 шт;

сир 100-120 р.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно в тепле молоко додати цукор, трохи борошна та дріжджі. Перемішати та залишити в теплому місці на 5-10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

Дріжджі для тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо опара почала рости і пінитися, то дріжджі добрі і можна продовжувати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В опару додати рослинну олію, сіль, частинами додати борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто. Не додавайте надто багато борошна.

Ковбаса для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто округлити, покласти в миску, накрити харчовою плівкою і поставити в тепле місце на 40-60 хвилин. За цей час тісто має добре підійти та збільшитися в об'ємі у 2 рази.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розділити на 6 частин, кожну частину округлити в кульку. Накрити харчовою плівкою чи рушником, щоб тісто не підсохло.

Томатний соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо кульку, яку дістали першою, і формуємо з неї круглий коржик діаметром близько 10-12 см.

Приготування піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти коржики на лист, накрити рушником і дати підійти в теплому місці протягом 15 хвилин.

Міні піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати цибулю дрібним кубиком, а ковбасу крупним кубиком. Натерти сир на тертці.

Міні піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Основи для піци змастити кетчупом, викласти начинку, за бажанням додати майонез. Посипати сиром. Випікати 20-22 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

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