Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Сезон у розпалі: топ-5 оригінальних страв з полуниці arrow

Сезон у розпалі: топ-5 оригінальних страв з полуниці

22 червня 2023 17:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Що приготувати з полуниці: топ-5 страв
Полуниця для приготування страв. Фото: pixabay
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сезон полуниці у самому розпалі. І поки є така можливість, потрібно якомога більше насолодитися смаком цієї соковитої ягідки. До того ж готувати з полуниці можна не лише десерти. 

Новини.LIVE підготували добірку з топ-5 оригінальних страв, які можна легко приготувати з полуниці. Далі можна детальніше ознайомитися з рецептами. 

Читайте також:

Коктейль з полуниці

Вам знадобиться:

Для червоного кольору:

  • полуниця — 200 г
  • сироп агави\цукор — 1 ст. л. 
  • лимонний сік — 1 ст. л. 

Для білого кольору: 

  • банан — 1 шт
  • натуральний йогурт — 2 ст. л. 
  • м'якоть ананаса — 100 г
  • лимонний сік — 1 ст. л. 

Спосіб приготування:

  • Для приготування червоної маси вам потрібно збити всі необхідні інгредієнти до однорідної маси: полуницю, сироп агави\цукор та лимонний сік. 
  • Ідентичні дії повторіть, щоб приготувати білу масу. 
  • Наостанок налийте у склянку спочатку білу, а потім червону масу.

Салат з полуницею

Вам знадобиться:

  • копчений бекон — 125 г
  • листя салату — 300 г
  • авокадо — 1 шт
  • полуниця — 20 шт
  • сир фета — 125 г
  • гарбузове насіння — 2 ст. л. 

Для соусу:

  • лимонний сік — 2 ст. л. 
  • мед — 2 ст. л. 
  • оливкова олія — 2 ст. л. 

Спосіб приготування:

  • Для початку поріжте бекон кубиками або соломкою. Викладіть на сковорідку та смажте на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. 
  • Листя салату ретельно помийте, просушіть та викладіть на тарілку. 
  • Почистіть та поріжте авокадо й полуницю. Викладіть інгредієнти наверх салату. 
  • Сир поріжте кубиками та додайте до загальної маси. 
  • Викладіть смажений бекон. 
  • Для соусу з’єднайте всі інгредієнти і полийте ним салат.
  • Наостанок посипте страву гарбузовим насінням. 

Гаспачо з полуницею

Вам знадобиться:

  • помідори — 400 г
  • полуниця — 400 г
  • огірок — 1 шт
  • перець — 1 шт
  • гострий перець — 1\3 шт
  • часник — 2 зубчики
  • мінеральна вода — 2\3 скл
  • сіль, перець
  • сік 1 лайма
  • цукор — 1 ч. л. 

Спосіб приготування:

  • Помідори поріжте четвертинками та покладіть у глибоку миску. 
  • Очистіть та підготуйте полуницю, огірок, перець, гострий перець і часник. Поріжте все довільно та насипте до помідорів. 
  • До овочів додайте воду, сіль, перець, сік лайма та цукор. Збийте все занурювальним блендером. 
  • Отриману масу перетріть через сито і охолодіть в холодильнику. 

Свиняча вирізка з полуницею та бальзамічним соусом

Вам знадобиться:

  • свиняча вирізка — 250 г
  • олія рослинна — 40 мл
  • полуниця — 250 г
  • мед — 1 ст. л. 
  • бальзамічний оцет — 30 мл
  • салатний мікс — 300 г
  • базилік 

Спосіб приготування:

  • Вирізку поріжте скибочками, посоліть та поперчіть. Обсмажте на розігрітій з олією сковороді на великому вогні 6 хвилин. 
  • Смажену вирізку дістаньте зі сковороди та перекладіть у миску. 
  • Полуницю поріжте навпіл, змішайте з медом та бальзамічним оцтом. 
  • Пательню, на якій смажилася вирізка, знову поставте на вогонь, додайте полуницю з медом і бальзамічним оцтом. Готуйте на великому вогні 2 хвилини, поки соус не загусне, додайте перець.
  • Смажену вирізку викласти у соус, варити декілька хвилин, постійно помішуючи. 
  • На тарілку для подачі викладіть салатний мікс, базилік та вирізку у соусі. 

 

Мафіни з полуницею

Ва знадобиться:

  • полуниця — 250 г
  • розтоплене вершкове масло — 100 г
  • молоко — 125 мл
  • яйця — 2 шт
  • пшеничне борошно — 250 г
  • розпушувач — 2 л
  • цукор — 170 г

Спосіб приготування:

  • Полуницю помийте, просушіть та поріжте на шматочки. 
  • У миску налийте розтоплене вершкове масло, додайте молоко, яйця і перемішайте.
  • Окремо змішайте борошно з розпушувачем і цукром.
  • Рідкі інгредієнти налийте до сухих та ретельно перемішайте все ложкою. 
  • Додайте до маси полуницю. Знову перемішайте. 
  • Отримане тісто розлийте у формочки для кексів. 
  • Випікайте кекси у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин. 

Раніше ми писали рецепт корисної окрошки на комбучі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB