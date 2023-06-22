Що приготувати з полуниці: топ-5 страв

Сезон у розпалі: топ-5 оригінальних страв з полуниці
Сезон полуниці у самому розпалі. І поки є така можливість, потрібно якомога більше насолодитися смаком цієї соковитої ягідки. До того ж готувати з полуниці можна не лише десерти.
Новини.LIVE підготували добірку з топ-5 оригінальних страв, які можна легко приготувати з полуниці. Далі можна детальніше ознайомитися з рецептами.
Коктейль з полуниці
Вам знадобиться:
Для червоного кольору:
- полуниця — 200 г
- сироп агави\цукор — 1 ст. л.
- лимонний сік — 1 ст. л.
Для білого кольору:
- банан — 1 шт
- натуральний йогурт — 2 ст. л.
- м'якоть ананаса — 100 г
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Для приготування червоної маси вам потрібно збити всі необхідні інгредієнти до однорідної маси: полуницю, сироп агави\цукор та лимонний сік.
- Ідентичні дії повторіть, щоб приготувати білу масу.
- Наостанок налийте у склянку спочатку білу, а потім червону масу.
Салат з полуницею
Вам знадобиться:
- копчений бекон — 125 г
- листя салату — 300 г
- авокадо — 1 шт
- полуниця — 20 шт
- сир фета — 125 г
- гарбузове насіння — 2 ст. л.
Для соусу:
- лимонний сік — 2 ст. л.
- мед — 2 ст. л.
- оливкова олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Для початку поріжте бекон кубиками або соломкою. Викладіть на сковорідку та смажте на слабкому вогні приблизно 10 хвилин.
- Листя салату ретельно помийте, просушіть та викладіть на тарілку.
- Почистіть та поріжте авокадо й полуницю. Викладіть інгредієнти наверх салату.
- Сир поріжте кубиками та додайте до загальної маси.
- Викладіть смажений бекон.
- Для соусу з’єднайте всі інгредієнти і полийте ним салат.
- Наостанок посипте страву гарбузовим насінням.
Гаспачо з полуницею
Вам знадобиться:
- помідори — 400 г
- полуниця — 400 г
- огірок — 1 шт
- перець — 1 шт
- гострий перець — 1\3 шт
- часник — 2 зубчики
- мінеральна вода — 2\3 скл
- сіль, перець
- сік 1 лайма
- цукор — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Помідори поріжте четвертинками та покладіть у глибоку миску.
- Очистіть та підготуйте полуницю, огірок, перець, гострий перець і часник. Поріжте все довільно та насипте до помідорів.
- До овочів додайте воду, сіль, перець, сік лайма та цукор. Збийте все занурювальним блендером.
- Отриману масу перетріть через сито і охолодіть в холодильнику.
Свиняча вирізка з полуницею та бальзамічним соусом
Вам знадобиться:
- свиняча вирізка — 250 г
- олія рослинна — 40 мл
- полуниця — 250 г
- мед — 1 ст. л.
- бальзамічний оцет — 30 мл
- салатний мікс — 300 г
- базилік
Спосіб приготування:
- Вирізку поріжте скибочками, посоліть та поперчіть. Обсмажте на розігрітій з олією сковороді на великому вогні 6 хвилин.
- Смажену вирізку дістаньте зі сковороди та перекладіть у миску.
- Полуницю поріжте навпіл, змішайте з медом та бальзамічним оцтом.
- Пательню, на якій смажилася вирізка, знову поставте на вогонь, додайте полуницю з медом і бальзамічним оцтом. Готуйте на великому вогні 2 хвилини, поки соус не загусне, додайте перець.
- Смажену вирізку викласти у соус, варити декілька хвилин, постійно помішуючи.
- На тарілку для подачі викладіть салатний мікс, базилік та вирізку у соусі.
Мафіни з полуницею
Ва знадобиться:
- полуниця — 250 г
- розтоплене вершкове масло — 100 г
- молоко — 125 мл
- яйця — 2 шт
- пшеничне борошно — 250 г
- розпушувач — 2 л
- цукор — 170 г
Спосіб приготування:
- Полуницю помийте, просушіть та поріжте на шматочки.
- У миску налийте розтоплене вершкове масло, додайте молоко, яйця і перемішайте.
- Окремо змішайте борошно з розпушувачем і цукром.
- Рідкі інгредієнти налийте до сухих та ретельно перемішайте все ложкою.
- Додайте до маси полуницю. Знову перемішайте.
- Отримане тісто розлийте у формочки для кексів.
- Випікайте кекси у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин.
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