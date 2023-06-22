Що приготувати з полуниці: топ-5 страв

Полуниця для приготування страв. Фото: pixabay

Сезон полуниці у самому розпалі. І поки є така можливість, потрібно якомога більше насолодитися смаком цієї соковитої ягідки. До того ж готувати з полуниці можна не лише десерти.

Новини.LIVE підготували добірку з топ-5 оригінальних страв, які можна легко приготувати з полуниці. Далі можна детальніше ознайомитися з рецептами.

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Коктейль з полуниці

Вам знадобиться:

Для червоного кольору:

полуниця — 200 г

сироп агави\цукор — 1 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

Для білого кольору:

банан — 1 шт

натуральний йогурт — 2 ст. л.

м'якоть ананаса — 100 г

лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Для приготування червоної маси вам потрібно збити всі необхідні інгредієнти до однорідної маси: полуницю, сироп агави\цукор та лимонний сік.

Ідентичні дії повторіть, щоб приготувати білу масу.

Наостанок налийте у склянку спочатку білу, а потім червону масу.

Салат з полуницею

Вам знадобиться:

копчений бекон — 125 г

листя салату — 300 г

авокадо — 1 шт

полуниця — 20 шт

сир фета — 125 г

гарбузове насіння — 2 ст. л.

Для соусу:

лимонний сік — 2 ст. л.

мед — 2 ст. л.

оливкова олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Для початку поріжте бекон кубиками або соломкою. Викладіть на сковорідку та смажте на слабкому вогні приблизно 10 хвилин.

Листя салату ретельно помийте, просушіть та викладіть на тарілку.

Почистіть та поріжте авокадо й полуницю. Викладіть інгредієнти наверх салату.

Сир поріжте кубиками та додайте до загальної маси.

Викладіть смажений бекон.

Для соусу з’єднайте всі інгредієнти і полийте ним салат.

Наостанок посипте страву гарбузовим насінням.

Гаспачо з полуницею

Вам знадобиться:

помідори — 400 г

полуниця — 400 г

огірок — 1 шт

перець — 1 шт

гострий перець — 1\3 шт

часник — 2 зубчики

мінеральна вода — 2\3 скл

сіль, перець

сік 1 лайма

цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Помідори поріжте четвертинками та покладіть у глибоку миску.

Очистіть та підготуйте полуницю, огірок, перець, гострий перець і часник. Поріжте все довільно та насипте до помідорів.

До овочів додайте воду, сіль, перець, сік лайма та цукор. Збийте все занурювальним блендером.

Отриману масу перетріть через сито і охолодіть в холодильнику.

Свиняча вирізка з полуницею та бальзамічним соусом

Вам знадобиться:

свиняча вирізка — 250 г

олія рослинна — 40 мл

полуниця — 250 г

мед — 1 ст. л.

бальзамічний оцет — 30 мл

салатний мікс — 300 г

базилік

Спосіб приготування:

Вирізку поріжте скибочками, посоліть та поперчіть. Обсмажте на розігрітій з олією сковороді на великому вогні 6 хвилин.

Смажену вирізку дістаньте зі сковороди та перекладіть у миску.

Полуницю поріжте навпіл, змішайте з медом та бальзамічним оцтом.

Пательню, на якій смажилася вирізка, знову поставте на вогонь, додайте полуницю з медом і бальзамічним оцтом. Готуйте на великому вогні 2 хвилини, поки соус не загусне, додайте перець.

Смажену вирізку викласти у соус, варити декілька хвилин, постійно помішуючи.

На тарілку для подачі викладіть салатний мікс, базилік та вирізку у соусі.

Мафіни з полуницею

Ва знадобиться:

полуниця — 250 г

розтоплене вершкове масло — 100 г

молоко — 125 мл

яйця — 2 шт

пшеничне борошно — 250 г

розпушувач — 2 л

цукор — 170 г

Спосіб приготування:

Полуницю помийте, просушіть та поріжте на шматочки.

У миску налийте розтоплене вершкове масло, додайте молоко, яйця і перемішайте.

Окремо змішайте борошно з розпушувачем і цукром.

Рідкі інгредієнти налийте до сухих та ретельно перемішайте все ложкою.

Додайте до маси полуницю. Знову перемішайте.

Отримане тісто розлийте у формочки для кексів.

Випікайте кекси у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин.

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