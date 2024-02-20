Не знаєте, що приготувати з фаршу на обід чи вечерю — відео рецепт

Ледачий плов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт вам знадобиться, коли потрібно приготувати щось швидке на вечерю або обід. Ситний плов, який готується з фаршем і на одній сковороді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

фарш 600 г;

морква 1 шт.;

цибуля 1 шт.;

часник 2 зубчики (якщо любите часник, можна додати ще);

рис 300 г;

лавровий лист 1 шт.;

вода (окріп) 600 мл.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібними кубиками. Натерти моркву на великій тертці чи нарізати соломкою.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати 2 зубчики часнику.

Цибуля і морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю на олії до прозорості. Додати моркву та обсмажити ще кілька хвилин.

М'ясний фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати фарш і обсмажити до рум'яності на сильному вогні, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.

Рис та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зменшити вогонь, додати 2 зубчики часнику. Додати промитий рис. Посолити і поперчити до смаку.

Приготування плову. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Роздавити ножем кілька зубчиків часнику. Викласти часник та лавровий лист зверху на рис.

Готовий плов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити водою, накрити кришкою і тушкувати 15-20 хвилин до повної готовності рису.

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