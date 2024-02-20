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Рецепт плова для лінивих — мінімум брудного посуду, все в одній сковороді

20 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Не знаєте, що приготувати з фаршу на обід чи вечерю — відео рецепт
Ледачий плов. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт вам знадобиться, коли потрібно приготувати щось швидке на вечерю або обід. Ситний плов, який готується з фаршем і на одній сковороді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • фарш 600 г;
  • морква 1 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • часник 2 зубчики (якщо любите часник, можна додати ще);
  • рис 300 г;
  • лавровий лист 1 шт.;
  • вода (окріп) 600 мл.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібними кубиками. Натерти моркву на великій тертці чи нарізати соломкою.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати 2 зубчики часнику.

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Цибуля і морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю на олії до прозорості. Додати моркву та обсмажити ще кілька хвилин.

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М'ясний фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати фарш і обсмажити до рум'яності на сильному вогні, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.

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Рис та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зменшити вогонь, додати 2 зубчики часнику. Додати промитий рис. Посолити і поперчити до смаку.

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Приготування плову. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Роздавити ножем кілька зубчиків часнику. Викласти часник та лавровий лист зверху на рис.

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Готовий плов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити водою, накрити кришкою і тушкувати 15-20 хвилин до повної готовності рису.

Раніше ми писали про рецепт м'ясної підливки для макаронів, рису, гречки або пюре.

Також Клопотенко розповів про лайфхаки, як приготувати розсипчастий рис.

їжа
лайфхаки
рис
рецепти
плов
м'ясний фарш

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