Не знаєте, що приготувати з фаршу на обід чи вечерю — відео рецепт

Рецепт плова для лінивих — мінімум брудного посуду, все в одній сковороді
Цей рецепт вам знадобиться, коли потрібно приготувати щось швидке на вечерю або обід. Ситний плов, який готується з фаршем і на одній сковороді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш 600 г;
- морква 1 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- часник 2 зубчики (якщо любите часник, можна додати ще);
- рис 300 г;
- лавровий лист 1 шт.;
- вода (окріп) 600 мл.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю дрібними кубиками. Натерти моркву на великій тертці чи нарізати соломкою.
Дрібно нарізати 2 зубчики часнику.
Обсмажити цибулю на олії до прозорості. Додати моркву та обсмажити ще кілька хвилин.
Додати фарш і обсмажити до рум'яності на сильному вогні, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.
Зменшити вогонь, додати 2 зубчики часнику. Додати промитий рис. Посолити і поперчити до смаку.
Роздавити ножем кілька зубчиків часнику. Викласти часник та лавровий лист зверху на рис.
Залити водою, накрити кришкою і тушкувати 15-20 хвилин до повної готовності рису.
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