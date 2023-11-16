Рецепт простого та смачного торта — відео

Млинець-торт. Фото: YouTube @evadaren

Неймовірно смачний та красивий десерт, ви просто зобов'язані його спробувати. Для основи знадобляться млинці на ряжанці. Але ви можете взяти свій улюблений рецепт млинців.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

ряжанка 750 г;

вершки 10% 300 мл;

борошно пшеничне 300 г;

олія рослинна 3 ст. л.;

сіль;

цукор 2-3 ст. л.;

сода 1 ч. л.;

какао 50 г;

сковорода діаметром 24 см.

Для приготування крему:

сметана 20% 650 г;

желатин 20 г;

цукрова пудра 150 г;

молоко 150 мл;

ванільний екстракт 1 ч. л.;

вишня без кісточок (можна заморожені) 400 г;

цукор 3-4 ст. л.;

крохмаль 1 ст. л.;

чорний шоколад для прикраси.

Спосіб приготування

Теплу ряжанку змішати з содою, сіллю та цукром і залишити на 15 хв. Додати борошно, какао і ретельно розмішати, додати вершки, що закипають, і ще раз ретельно розмішати.

Млинці для торта. Фото: YouTube @evadaren

Останнім етапом вмішати олію. Якщо є час, дати постояти ще 10-15 хв. Випікати на добре розігрітій сковороді.

Приготування торта. Фото: YouTube @evadaren

Вишню проварити 15 хв з цукром. Крохмаль змішати з парою столових ложок води та вилити у вишню. Проварити до загустіння кілька хвилин і прибрати з вогню. У каструлю налити молоко і додати желатин, розмішати і дати настоятися 10-15 хв.

Крем для торта. Фото: YouTube @evadaren

Змішати сметану та цукрову пудру, додати ваніль. Молоко з желатином прогріти на середньому вогні до розчинення (не кип'ятити!) і обережно додати в сметанний крем.

Млинець з вишнею та кремом. Фото: YouTube @evadaren

Тепер починаємо збирати торт. Беремо роз'ємну форму діаметром 19 см, по бортику викладаємо ацетатну плівку.

Вишня та крем. Фото: YouTube @evadaren

На дно кладемо млинець і змащуємо парою столових ложок крему. Далі в центр кожного млинця кладемо 2-3 с. л. крему та 1 ст. л. вишні.

Вишня для торта. Фото: YouTube @evadaren

Згорнувши мішечком, укладаємо по всьому діаметру форми. Формуємо швидко та акуратно.

Крем для торта. Фото: YouTube @evadaren

На верхівки щільно покладених мішечків викладаємо залишок вишні та виливаємо залишок крему.

Торт із млинців. Фото: YouTube @evadaren

Відправляємо до холодильника для застигання на 3-4 години, в ідеалі — на ніч.

Шматочок торта. Фото: YouTube @evadaren

Викладаємо торт на блюдо та прикрашаємо натертим на дрібній тертці шоколадом.

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