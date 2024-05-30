Піца на хлібі замість тіста — покроковий рецепт приготування

Домашня піца. Фото: Freepik

Пропонуємо надати "друге дихання" вчорашнім продуктам. Приготуйте смачну домашню піцу, від якої не відмовиться ніхто. Дуже швидко, просто та бюджетно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

хліб 4-5 скибочки;

яйця 3 шт;

сметана 60 г;

борошно 50 г;

сіль;

спеції;

шинка 100 г;

помідор 1 шт;

сир 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно до яєць додати сіль, сметану та борошно. Все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На пательню викласти скибочки хліба. Зверху налити суміш з яєць та сметани. Додати сіль та спеції.

Приготування піци. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Обсмажити та перевернути. Зверху викладаємо соус, ковбасу, помідори та сир.

Приготування піци. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Начинку можна обирати за власним смаком.

Домашня піца. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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