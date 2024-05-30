Піца на хлібі замість тіста — покроковий рецепт приготування

Піца на хлібних кубиках — швидко, бюджетно та дуже смачно
Пропонуємо надати "друге дихання" вчорашнім продуктам. Приготуйте смачну домашню піцу, від якої не відмовиться ніхто. Дуже швидко, просто та бюджетно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- хліб 4-5 скибочки;
- яйця 3 шт;
- сметана 60 г;
- борошно 50 г;
- сіль;
- спеції;
- шинка 100 г;
- помідор 1 шт;
- сир 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно до яєць додати сіль, сметану та борошно. Все ретельно перемішати.
На пательню викласти скибочки хліба. Зверху налити суміш з яєць та сметани. Додати сіль та спеції.
Обсмажити та перевернути. Зверху викладаємо соус, ковбасу, помідори та сир.
Начинку можна обирати за власним смаком.
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