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Піца на хлібних кубиках — швидко, бюджетно та дуже смачно

30 травня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Піца на хлібі замість тіста — покроковий рецепт приготування
Домашня піца. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо надати "друге дихання" вчорашнім продуктам. Приготуйте смачну домашню піцу, від якої не відмовиться ніхто. Дуже швидко, просто та бюджетно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт. 

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Вам знадобиться: 

  • хліб 4-5 скибочки;
  • яйця 3 шт;
  • сметана 60 г;
  • борошно 50 г;
  • сіль;
  • спеції;
  • шинка 100 г;
  • помідор 1 шт;
  • сир 50 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно до яєць додати сіль, сметану та борошно. Все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На пательню викласти скибочки хліба. Зверху налити суміш з яєць та сметани. Додати сіль та спеції. 

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Приготування піци. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Обсмажити та перевернути. Зверху викладаємо соус, ковбасу, помідори та сир.

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Приготування піци. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Начинку можна обирати за власним смаком. 

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Домашня піца. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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