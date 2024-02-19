Печериці можуть дуже швидко зіпсуватись у холодильнику

Гриби печериці. Фото: Freepik

Коли справа стосується печериць, важливо знати, як розпізнати їхній стан, щоб уникнути харчових отруєнь і зберегти здоров'я. Є кілька ключових ознак, які допоможуть вам визначити, що печериці зіпсувалися.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Є кілька важливих ознак, які допоможуть вам визначити, що печериці зіпсувалися:

Зміна кольору. Свіжі печериці повинні мати яскраво-білий або кремовий колір. Якщо вони починають темніти, ставати сірими або плямами з'являються темні ділянки, це може бути ознакою початку розкладання.

Липкість чи злипання. При тривалому зберіганні або за наявності зайвої вологи печериці можуть стати липкими та почати злипатися разом. Це може свідчити про початок процесу розкладання.

Неприємний запах. Свіжі печериці повинні мати слабкий, приємний аромат грибів. Якщо вони починають пахнути кисло, згіркнули або можуть мати інший неприємний запах, це може бути ознакою псування.

М'якість або пліснява. Якщо ви помічаєте, що печериці стали м'якими або з'явилася пліснява на їхній поверхні, це явна ознака того, що вони зіпсувалися і не придатні до вживання.

Пам'ятайте, що ознаки псування можуть відрізнятися залежно від зберігання та умов експлуатації. Якщо у вас є підозри на зіпсовані печериці, найкраще уникати їх вживання, щоб уникнути ризику захворювання на харчову інфекцію.

Гриби печериці. Фото: Freepik

Чи можна отруїтися печерицями, які зіпсувалися

Використовуючи зіпсовані печериці можна отруїтися. Псуються печериці внаслідок розмноження бактерій чи цвілі, що може призвести до харчових отруєнь.

Тому важливо уважно стежити за станом печериць та вживати тільки свіжі та безпечні гриби. Якщо печериці набули запаху гнилі, стали липкими, покрилися пліснявою або змінюють колір, найкраще уникнути їх вживання і викинути. Ознаки зіпсованих печериць можуть змінюватись, тому важливо бути обережним і при перших підозрах на псування відмовитися від їх вживання.

Скільки зберігаються сирі печериці у холодильнику

Сирі печериці зазвичай можуть зберігатися в холодильнику за умови близько 5-7 днів. Важливо помістити їх у щільно закриту упаковку або контейнер, щоб запобігти втраті вологи та зберегти свіжість.

Гриби печериці. Фото: Freepik

Також рекомендується зберігати печериці в розділі для овочів у холодильнику, де вони будуть зазнавати мінімальних температурних змін. Якщо печериці починають виглядати млявими, темними або мають неприємний запах, це ознака того, що вони зіпсувалися і їх не слід споживати.

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