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Як зрозуміти, що ковбаса несвіжа, щоб уникнути отруєння

26 лютого 2024 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Як зрозуміти, що ковбаса зіпсувалася
Асорті ковбаси. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Якісна ковбаса — смачне задоволення, але неправильне зберігання або довгий час можуть перетворити її на небезпечний продукт. Дізнайтеся ознаки, які допоможуть вам зрозуміти, що ковбаса зіпсувалася, щоб уникнути неприємних наслідків.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Ознаки зіпсованої ковбаси

Ознаки зіпсованої ковбаси можуть включати зміну кольору на сірий або зелений, появу плісняви або слизу на поверхні, неприємний запах, а також зміна текстури на липку або надто м'яку. Будь-які ознаки зміни зовнішнього вигляду, запаху чи консистенції можуть вказувати на те, що ковбаса зіпсувалася і її не слід вживати.

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Ковбасні вироби. Фото: Freepik

Чи можна отруїтися зіпсованою ковбасою

Вживання зіпсованої ковбаси може призвести до отруєння. Коли ковбаса псується, у ній можуть розмножуватися бактерії, такі як сальмонела або стафілокок, які можуть спричинити серйозні харчові отруєння. Тому важливо бути обережним і уникати вживання ковбаси, якщо вона має ознаки псування.

Як довго можна зберігати варену ковбасу в холодильнику та без

Варену ковбасу можна зберігати в холодильнику протягом 3-5 днів за температури від 0°C до 4°C. Якщо ковбаса була запакована в герметичну упаковку або плівку, це може продовжити термін зберігання.

Поза холодильником варена ковбаса зберігається набагато менше часу — зазвичай не більше 2 годин при температурі до 30 °C, і менше години при вищих температурах. Важливо пам'ятати, що при зберіганні поза холодильником ризик розмноження бактерій та псування продукту значно зростає.

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Ковбасні вироби. Фото: Freepik

Як довго можна зберігати копчену ковбасу в холодильнику та без

Копчену ковбасу можна зберігати в холодильнику протягом 1-2 тижнів за температури від 0°C до 4°C. Якщо ковбаса була упакована в упаковку або плівку, це може продовжити термін зберігання.

Поза холодильником копчена ковбаса зберігається набагато менше часу — зазвичай не більше 2 годин при температурі до 30 °C, і менше години при вищих температурах. 

Раніше ми писали, як зрозуміти, що курячі яйця зіпсувалися і скільки вони зберігаються в готовому вигляді.

Також ми писали скільки часу можна зберігати сире куряче філе в холодильнику.

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