Свіже м'ясо. Фото: Freepik

Хочете дізнатися, як швидко розморозити м'ясо без втрати його якості та смаку? Давайте розглянемо кілька корисних порад, які допоможуть вам впоратися з цим завданням легко та ефективно.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Як швидко розморозити м'ясо

Є кілька способів, які допоможуть швидко розморозити м'ясо. Один із них помістити упаковане м'ясо в холодну воду на кілька годин, регулярно змінюючи воду.

Шматочки м'яса. Фото: Freepik

Інший спосіб використовувати мікрохвильову піч на режимі розморожування, але слід бути обережним, щоб не почати готувати м'ясо. Також можна розморожувати м'ясо у холодильнику за кілька годин до приготування.

Як не можна розморожувати м'ясо

Слід уникати розморожування м'яса на прямому сонячному світлі, кімнатній температурі або за допомогою гарячої води, оскільки це може сприяти розмноженню бактерій через повільне або нерівномірне розморожування.

М'ясний фарш. Фото: Freepik

Також не рекомендується розморожувати м'ясо за допомогою мікрохвильової печі на режимі приготування, оскільки це може призвести до пересмажування або пересушування його поверхні.

Чи можна повторно заморожувати розморожене м'ясо

Вкрай не рекомендується повторно заморожувати розморожене м'ясо. При розморожуванні температура підвищується, що може сприяти зростанню бактерій, а потім повторне заморожування може призвести до втрати якості та безпеки продукту.

Найкраще приготувати та вжити м'ясо відразу після розморожування, щоб уникнути ризику зараження харчовими інфекціями.

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