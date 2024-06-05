Рекомендації, як перевірити якість вершкового масла в домашніх умовах

Вершкове масло. Фото: Freepik

Перевірити якість вершкового масла у домашніх умовах можна кількома методами. У якісному маслі у складі повинні бути лише вершки.

Новини.LIVE. розкажуть про кілька способів, які допоможуть визначити, чи є масло натуральним та високої якості.

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Використання цих методів допоможе вам визначити якість вершкового масла та уникнути покупки продуктів з добавками або низької якості.

Перевірка на наявність рослинних жирів

Візьміть невеликий шматочок масла та розтопіть його на сковороді на повільному вогні.

Справжнє вершкове масло рівномірно розплавиться, утворюючи прозору рідину з невеликою кількістю білкових опадів.

Вершкове масло. Фото: Freepik

Якщо масло містить рослинні жири, воно буде плавитися нерівномірно і залишить більшу кількість осаду, а рідина може бути каламутною.

Перевірка на присутність крохмалю

Розведіть шматочок масла у теплій воді до рідкого стану. Додайте кілька крапель йоду до розчину.

Якщо масло містить крохмаль, розчин стане синім або фіолетовим. Натуральне масло не змінить колір.

Колір та консистенція

Натуральне вершкове масло має однорідний колір (від світло-жовтого до кремового) та гладку консистенцію. Масло з домішками може мати неоднорідне забарвлення, помітні краплі рідини чи кристали.

Олія та сир. Фото: Freepik

Справжнє вершкове масло має приємний, злегка солодкуватий смак та характерний вершковий аромат. Присутність сторонніх смаків чи запахів (наприклад, хімічний чи рослинний) може свідчити про наявність добавок.

Метод заморожування

Покладіть шматочок масла в морозильник на кілька годин. Справжнє вершкове масло затвердіє і стане твердим. Масло з добавками рослинних жирів залишиться м'яким або напівтвердим.

Перевірка на вміст води

Візьміть шматочок масла та нагрійте його в мікрохвильовій печі або на сковороді. Натуральне масло не сильно шипітиме або виділятиме багато рідини.

Якщо масло містить багато води або емульгаторів, то при нагріванні воно сильно шипітиме і виділятиме помітну кількість рідини.

Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться масло та молоко.

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