У держбюджеті 2026 року армія залишається без додаткового фінансування — заява Южаніної

Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що до другого читання проєкту державного бюджету на 2026 рік не було додано жодної додаткової гривні на сектор безпеки й оборони. Це сталося всупереч публічним обіцянкам влади, запитам суспільства та складній ситуації, що склалася на фронті.

Про це Ніна Южаніна заявила під час етеру програми "Вечір.LIVE".

Військовий сектор України без додаткового фінансування

Ніна Южаніна різко розкритикувала проєкт бюджету на 2026 рік, зазначивши, що між першим і другим читанням не відбулося жодного збільшення фінансування потреб військового сектору.

За її словами, Уряд не опрацював найбільш критичні питання, що стосуються фінансового забезпечення військовослужбовців. Южаніна наголосила, що влада проігнорувала навіть обіцянки та запити щодо індексації або перегляду системи виплат.

"Не те що не дослухались і не шукали модель, як проіндексувати грошове забезпечення військових. Не те що переглянули модель оплату 30-70-10… Жодного із цих питань не було опрацьовано до другого читання", — підкреслила народна депутатка.

Крім того, Южаніна стверджує, що потреби військовослужбовців у грошовому забезпеченні та інші критично важливі видатки сектора безпеки й оборони залишилися на тому ж рівні, який був визначений ще до першого читання.

Раніше повідомлялось, що Генштаб ЗСУ визначив основні потреби для додаткових закупівель на 2025–2026 роки. Пріоритетом стануть дрони та артилерійські боєприпаси.

А нардепутат та історик Володимир Вʼятрович розповів, скільки коштів передбачено в проєкті держбюджету на створення українського культурного продукту. За його словами, йдеться про 4 млрд грн.