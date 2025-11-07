Програма МВС України — робота для ветеранів та осіб з інвалідністю

Ветеран війни працює на роботі. Фото: МВС України

Міністерство внутрішніх справ України продовжує роботу програми підтримки ветеранів війни. Завдяки їй вони мають можливість працевлаштування в органах, підрозділах і установах системи МВС.

Як знайти роботу ветеранам війни і що треба знати пояснили в МВС.

Як ветеранам війни знайти роботу в МВС

У відомстві наголошують, що бойовий досвід, знання та навички захисників і захисниць стануть важливим внеском у спільну справу забезпечення безпеки держави. Кваліфіковані фахівці МВС допомагатимуть підбирати посади з урахуванням освіти, професійних і ділових якостей кандидатів.

Особлива увага приділяється ветеранам, які отримали поранення чи каліцтва під час участі в бойових діях, а також особам з інвалідністю, зокрема тим, хто користується кріслом колісним. Для них створюють умови, що забезпечують комфортну та безбар’єрну роботу.

Охочих закликають не зволікати й заповнити анкету на офіційному сайті.

Анкета, яку пропонують в МВС. Фото: скриншот

Куди звертатися ветеранам, які бажають працювати в МВС

Департамент персоналу МВС: (044) 256-12-00, (044) 256-17-00;

Call-центр з питань рекрутингу Адміністрації Державної прикордонної служби України: (044) 230-76-00;

Відділ комплектування Національної гвардії України (м. Київ): 063-235-82-09;

Західне відділення (м. Львів): (032) 259-32-53, 063-313-30-03, 063-239-85-58;

Східне відділення (м. Харків): 063-317-00-82;

Центральне відділення (м. Дніпро): 063-317-01-65;

Південне відділення (м. Одеса): 063-236-02-22.

Нагадаємо, в Україні незабаром з'явиться Кодекс ветеранів. Прем'єр-міністерка України пояснила, що визначатиме цей документ.

Також ветерани війни можуть отримати квартиру від держави. Які програми для цього запроваджені та як скористатися.