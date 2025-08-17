Закупівля вживаного транспорту військовими частинами — як спростили процедуру

Військові автомобілі. Фото ілюстративне: autocentre.ua

Міністерство оборони закуповуватиме пікапи, квадроцикли та іншу техніку для бойових бригад коштом прямого фінансування. Відтепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, матимуть змогу придбати вживаний транспорт за спрощеною процедурою.

Про це в дайджесті новин 16 серпня повідомив речник Міністерства оборони України Орест Дрималовський.

Спрощення процедури закупівлі вживаного транспорту

За словами представника Міністерства оборони, ціну транспорту визначатимуть на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна.

"Закупівлі здійснюватимуться за наявності штабно-табельної потреби. Таким чином військові, що перебувають на найважчих напрямках, матимуть змогу максимально швидко закуповувати техніку", — пояснив Орест Дрималовський.

Нагадаємо, арсенал Сил оборони поповнили дев'ять нових засобів РЕБ/РЕР. Більшість із них виготовили на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Також ми повідомляли, що США продадуть Україні ще два пакети військової допомоги. Йдеться про виділення 104 мільйонів доларів на обслуговування гаубиць і 99,5 мільйона гривень — на логістичну підтримку.