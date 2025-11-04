Робота в Азов — які умови пропонують анестезіологам

Бойові медики. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої ряди анестезіологів. Від кандидатів вимагається мати вищу медичну освіту і досвід роботи щонайменше 1 рік. За виконання поставлених завдань зарплата становитиме від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Оголошення про вакансію анестезіолога. Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків анестезіологів входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Підійде кандидат на посаду, який має:

вища медична освіта;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримання принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" бригаді потрібні неврологи. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.

Також ми писали, що бригада у пошуках людей, які вміють вести медичну документацію. Мова йде про медичних кураторів.