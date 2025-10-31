Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам

Лікарі в операційній. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада "Азов" пропонує роботу спеціалістам на посаду абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. Потенційні кандидати повинні мати вищу медичну освіту і щонайменше два роки досвіду роботи. За виконання обов'язків платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 28 жовтня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Вакансія хірурга у бригаді "Азов". Фото: скриншот з сайту вакансій

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів буде входити:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

Підійде кандидат на посаду, який має:

вищу медичну освіту;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;

контролювати зовнішні кровотечі, дебридмент та робити хірургічну обробку ран, фасціотомія;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримування принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" бригаді потрібні неврологи. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.

Також ми інформували, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова йде про медичних кураторів.