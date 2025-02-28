Чи зможе Мерц надати Україні ракети Таурус - коментар

Далекобійні німецькі ракети Таурус. Фото: АрміяІнформ

Шанси України отримати далекобійні німецькі ракети Таурус значно зросли після обрання нового канцлера Фрідріха Мерца. Адже рішення не надавати їх України — було виключно особистою позицією вже ексканцлера Олафа Шольца.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Олександра Устінова, депутатка ВР. Політикиня також є головою комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Читайте також:

"Тепер у нас виші шанси отримати ці ракети, бо доти їх не надання було особисто позицією Шольца. Знаю, що з цього приводу було велике незадоволення у його ж власній партії таким рішенням і німці насправді зараз стали одним з найбільших наших союзників. До того ж Мерц публічно висловлювався за надання Україні Таурісів", — уточнила Устінова.

За її словами, німці, як і французи та британці, розуміють, що для стримування потрібно щось надавати, або це мало максимальний ефект.

Устінова також розповіла про успішний приклад інвестицій в український ВПК, зокрема, за данською моделлю.

"Перший контракт був у наші далекобійні дрони, далі контракт на майже 400 мільйонів у виробництво "Богдан". Це наші українські "цезарі". Я розумію, що все більше країн будуть долучатися до інвестицій по данській моделі. Це країни північної Європи і навіть Канада", — підсумувала депутатка.

Нагадаємо, за словами колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Європа повинна створити власну армію. Про це він сказав під час спеціальної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

А у Франції назвали країни, які готові ввести війська в Україну.