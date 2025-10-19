Відео
Дата публікації: 19 жовтня 2025 03:26
Оновлено: 03:03
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua

Бригаді спецпризначення "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Кандидатам потрібно мати відповідні знання та щонайменше 1 рік досвіду роботи. За виконання робіт зарплата становитиме від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азов" у пошуках автоелектриків — скільки готові платити - фото 1
Оголошення про вакансію автоелектрика в "Азов". Фото: скриншот з сайту пошуку роботи

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає людей, які вправно та впевнено керують технікою. Мова йде про водіїв медичного пункту.

Також бригаді потрібні неврологи. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
