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У США відреагували на позицію Зеленського щодо проведення виборів в Україні

8 листопада 2023 04:26
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У США відреагували на позицію Зеленського щодо проведення виборів в Україні
Палата представників США. Фото: Bloomberg
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Сполучених штатах Америки, попри попередні заяви, із розумінням ставляться до позиції президента України Володимира Зеленського, про те, що проведення виборів під час війни не на часі. Там кажуть, що ця позиція "відповідає нашій Конституції".

Про це заявив заступник речника Держдепу США Ведант Патель на брифінгу.

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За його словами, Україна зараз перебуває в такому становищі, що Росія продовжує свою повномасштабну незаконну війну проти неї і це важливо пам'ятати.

"Майже 20% території України перебувають під окупацією, а десятки мільйонів громадян були вимушені стати біженцями та тимчасово переміщеними особами", — зазначив він.

Патель додав, що позиція, яку озвучив президент України, зрештою "відповідає їхній Конституці".

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда має бути готова до довгої війни. За його словами, він готовий.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях "виборча кампанія" проходить під тиском. Загарбники силою змушують українців брати російські паспорти, аби скласти "картинку" для міжнародних партнерів.

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