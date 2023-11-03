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Кулеба розповів, що про вибори в Україні наступного року думає Зеленський

3 листопада 2023 17:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кулеба розповів, що про вибори в Україні наступного року думає Зеленський
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Настуного року в Україні мали б пройти президентські вибори, проте їм завадила повномасштабна агресія Російської Федерації. Зараз Президент України Володимир Зеленський зважує всі "за" та "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Sky News.

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"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні "за" та "проти", — сказав очільник МЗС.

Він додав, що проведення президентських виборів під час війни з Росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.

Вибори в Україні під час війни

Раніше ми розповідали, що лише 15% українців підтримують ідею проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни. Водночас майже дві третини, або ж точніше — 64% громадян, таку ідею не підтримують.

Також нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори у 2024 році. Втім, їхнє проведення в умовах війни складно організувати, і це суперечить нинішньому законодавству.

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