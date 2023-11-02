Передвиборча програма Арестовича: розбір тез з політологом

Олексій Арестович опублікував свою програму. Фото: Global Look Press

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович після гучних заяв про свої президентські амбіції виклав на загал свою "передвиборчу програму", в якій пропонує не відвойовувати території 1991 року в обмін на членство в НАТО і хоче проводити реформи освіти, медицини тощо. Окрім того, обіцяє ротацію на фронті та виїзд чоловіків за кордон.

Чому допис у Facebook не можна вважати передвиборчою програмою, а політ фантазій Арестовича — реальними планами, в розмові з Новини.LIVE пояснив політолог Олексій Буряченко.

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"За великим рахунком те, що Арестович перший опублікував свою "програму", скоріше президентську — щоб зберігатися в медійному просторі", — сказав Буряченко.

За словами політолога, цей допис не можна вважати передвиборчою програмою, адже це набір тез, причому дуже сирих.

"Схоже на клаптикову ковдру, яку зшили з різних думок та бачень. Якщо максимально стисло, це виглядає "за все гарне проти всього поганого", — додав Буряченко.

Основне, на що він звертає увагу, що в цьому дописі Арестовича немає нічого, чим би він відрізнявся від інших потенційних майбутніх політиків. Якщо у своїй публічній риториці на ефірах він відрізняється тим, що критикує владу і робить це яскраво, то викласти на папері (Facebook) так само яскраво у нього не вийшло.

"Немає центральної лінії. Яскравий приклад: він говорить і про кластери, і про страхову медицину. По освіті пропонує скоротити кількість закладів, але це не реформа освіти. Цим пунктам не вистачає комплексності, стратегічності", — підсумував Буряченко.

Хто поведеться на Арестовича

Одним із перших відреагував на допис Арестовича політолог Александр Кочетков, який висловив сумніви щодо того, що Арестович може запропонувати людям і країні щось конструктивне.

"Допоки Арестович чи хтось інший не буде чітко, з розумінням справи (як зараз критикує владу), розповідати про практичні кроки побудови демократичної України, відродження її економіки та ВПК, це буде чергова профанація. Чергове розчарування. Чергова втрати часу, якого вже не залишилося", — написав Кочетков.

Виходить, що політологи критикують Арестовича та його політ фантазій на тему нової України, але ж сам Арестович точно націлений не на думку політологів, а на реакцію народу. То на кого ж був розрахований його допис?

"Цим постом він намагався дати відповідь скептикам, що він не просто спікер та блогер, "говорящая голова", а людина, яка дозріла до якогось політичного бачення. Як на мене, то це дуже сирий продукт і його зараз в медійне поле не потрібно було випускати. Хто може повестися на це, важко сказати", — додав Буряченко.

Однак таку "програму", на думку політолога, Арестович може допрацювати. Якщо це був нарис пера, то додавши експертності кожному пункту політичну лінію, можна допрацювати.

Перемога очима Арестовича

Про передвиборчі програми думки у багатьох почалися задовго до того, як в Україні заговорили про можливі вибори в умовах війни. І всі експерти як один повторюють: лідери будуть тримати курс на перемогу України, на підтримку та розвиток армії тощо.

А в цей же час у "програмі" Арестовича гучна заява — не треба звільняти території 1991 року, їх варто обміняти на членство в НАТО.

"Я вважаю, що така позиція неконструктивна, не на часі. Коли Кіссінджер висловив ці свої пропозиції, стало очевидним, що це гіпотетична історія. Якщо навіть Україна вийде і скаже, що ми готові на пропозицію Кіссінджера, це не означає, що НАТО готове голосувати. Ідея не пропрацьована, слабка і малореалістична. Єдине, що в цій ідеї є хайпового — прізвище Кіссінджера", — підсумував Буряченко.

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