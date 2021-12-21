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У "Слузі народу" відреагували на інформацію щодо вторгнення Росії в Україну на католицьке Різдво

Україна
21 грудня 19:09
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Арахамія назвав таку інформацію "роздуванням інформаційного фону з боку Москви"
У "Слузі народу" відреагували на інформацію щодо вторгнення Росії в Україну на католицьке Різдво

Очільник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що інформація британської розвідки щодо нападу Росії на Україну найближчими днями є "роздуванням інформаційного фону з боку Москви".

Про це він повідомив 21 грудня під час брифінгу.

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Що розповів Арахамія

Давид Арахамія та Олександр Завітневич відповіли на питання журналіста Новини.LIVE про те, чи можуть бути витоком інформації дані британської розвідки про ймовірне вторгнення Росії в Україну ближче до католицького Різдва:

"Вся інформація, яка є зараз, вона наявна в комітеті і Збройних силах. Центр розвідки доповідає про все це. Дійсно, кожен день з'являється щось нове, але ця інформація відстежується постійно, кожен день", – сказав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

На думку Давида Арахамії, раніше дані щодо ескалації були завчасно відомі зі звітів країн-партнерів у вигляді розвідданих, а нині ескалація почалася зі статті New York Times.

"Чому виникає версія про те, що це розігрівається суспільне обговорення, а не реальні розвіддані. Тому що коли навесні була ескалація, то ми знали про цю ескалацію зі звітів наших країн-партнерів у вигляді розвідданих. Відповідні органи закрито обговорювали це. Витоки були мінімальні. А зараз ескалація почалася зі статті New York Times і тільки потім з'явилися якісь підтвердження у розвідорганах ", – розповів голова фракції "Слуга народу".

Давид Арахамія

На запитання про те, чи це навмисно розігрівається, він відповів, що це може бути чергова гібридна атака Москви.

"Є версія, що це розігрівається світовий інформаційний фон. Кажуть, що це гібридна атака Москви. З одного боку – через енергетичну трубу, щоб шантажувати Європу, з іншого – через ескалацію України і для того, щоб досягти якихось поблажок щодо "Північного потоку-2 ", – заявив Давид Арахамія.

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Авторка публікації
Вікторія Денисюк
У 2018 році вступила в НПУ імені М. П. Драгоманова на спеціальність «Журналістика». До цього писала тексти у шкільну та районну газети, адже була переконана, що журналістська діяльність – одна з найцікавіших професій. Нині працюю з командою професіоналів Новини.LIVE. Пишу про актуальні події України та світу.
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Давид Арахамія Росія Слуга народу напад Україна
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