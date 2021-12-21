live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Суд визнав заборону російських фільмів в Україні конституційною

Україна
21 грудня 19:53
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 84
views-icon
Читати російською
Повний текст рішення КСУ буде опублікований пізніше
Суд визнав заборону російських фільмів в Україні конституційною

Велика палата Конституційного Суду України (КСУ) визнала відповідною до Основного закону заборону російських фільмів і телепередач. Повний текст рішення КСУ буде опублікований пізніше.

Про це повідомили 21 грудня на сайті КСУ.

Читайте також: Бути в тренді: чому в Україні 16-річним хочуть дозволити балотуватись у мери.

Рішення КСУ

Велика палата КСУ ухвалила рішення у справі, розпочатій за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення".

"Суд визнав відповідними Конституції України приписи першої пропозиції абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 15-1, другу пропозицію частини другої статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", – йдеться в повідомленні.

У КСУ пояснюють, що згадані положення закону стосуються заборони трансляції (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, зокрема й тих, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій (заборона на цю категорію фільмів поширюється на твори, вироблені та/або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року).

Крім цього зазначається, що суд прийняв рішення у справі, розпочатій за поданням 47 народних депутатів. На сайті суду опубліковано витяг з вердикту. Повний текст буде оприлюднено найближчим часом.

Більше новин про КСУ:

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Вікторія Денисюк
У 2018 році вступила в НПУ імені М. П. Драгоманова на спеціальність «Журналістика». До цього писала тексти у шкільну та районну газети, адже була переконана, що журналістська діяльність – одна з найцікавіших професій. Нині працюю з командою професіоналів Новини.LIVE. Пишу про актуальні події України та світу.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 84
КСУ Україна
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Нардеп Євген Шевченко заявив, що СБУ відкрила проти нього справу через держзраду

Нардеп Євген Шевченко заявив, що СБУ відкрила проти нього справу через держзраду

23 грудня 23:04

Україна
Військовий облік для жінок: волонтер пояснив головні нюанси скандального наказу Міноборони

Військовий облік для жінок: волонтер пояснив головні нюанси скандального наказу Міноборони

23 грудня 21:20

Україна
Франція передала Україні ще три гвинтокрили для Держприкордонслужби. Фото, відео

Франція передала Україні ще три гвинтокрили для Держприкордонслужби. Фото, відео

23 грудня 10:31

Україна
Скандал “слуги” Галушка з поліцією: як покарали водія нардепа

Скандал “слуги” Галушка з поліцією: як покарали водія нардепа

22 грудня 22:58

Україна
Головна Україна Суд визнав заборону російських фільмів в Україні конституційною
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь