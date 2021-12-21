Суд визнав заборону російських фільмів в Україні конституційною

Велика палата Конституційного Суду України (КСУ) визнала відповідною до Основного закону заборону російських фільмів і телепередач. Повний текст рішення КСУ буде опублікований пізніше.

Про це повідомили 21 грудня на сайті КСУ .

Велика палата КСУ ухвалила рішення у справі, розпочатій за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення".

"Суд визнав відповідними Конституції України приписи першої пропозиції абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 15-1, другу пропозицію частини другої статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", – йдеться в повідомленні.

У КСУ пояснюють, що згадані положення закону стосуються заборони трансляції (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, зокрема й тих, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій (заборона на цю категорію фільмів поширюється на твори, вироблені та/або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року).

Крім цього зазначається, що суд прийняв рішення у справі, розпочатій за поданням 47 народних депутатів. На сайті суду опубліковано витяг з вердикту. Повний текст буде оприлюднено найближчим часом.

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