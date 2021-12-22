Скандал “слуги” Галушка з поліцією: як покарали водія нардепа

Водій народного депутата Миколи Галушка, який ображав поліцейського, отримав покарання за інцидент у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами на один рік та штрафом у 10,2 тис. грн. При цьому жодного покарання не поніс сам нардеп Галушко.

Про це 22 грудня повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у Facebook.

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Причина покарання водія

Денис Монастирський заявив, що ніхто не може ображати будь-кого, зокрема поліцейських, які щодня ризикують своїм життям та здоров’ям.

Він повідомив, що водій нардепа Миколи Галушка притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України.