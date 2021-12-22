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Скандал “слуги” Галушка з поліцією: як покарали водія нардепа

Україна
22 грудня 22:58
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Виявилось, що досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського
Скандал “слуги” Галушка з поліцією: як покарали водія нардепа

Водій народного депутата Миколи Галушка, який ображав поліцейського, отримав покарання за інцидент у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами на один рік та штрафом у 10,2 тис. грн. При цьому жодного покарання не поніс сам нардеп Галушко.

Про це 22 грудня повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у Facebook.

Читайте також: Скандал з нардепом Галушко: у Раді розповіли, хто має відповідати разом із "слугою".

Причина покарання водія

Денис Монастирський заявив, що ніхто не може ображати будь-кого, зокрема поліцейських, які щодня ризикують своїм життям та здоров’ям.

Він повідомив, що водій нардепа Миколи Галушка притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України.

"Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування", - написав Монастирський.

Міністр МВС зазначив, що рішенням Печерського районого суду Києва водій позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень.

"Звісно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо", - уточнив очільник міністерства.

Монастирський не називає прізвище нардепа, проте дає зрозуміти, що йдеться про Миколу Галушка ("Слуга народу").

При цьому він наголосив, що досі немає "суттєвої відповідальності за образу поліцейського".

"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень", - нагадав Монастирський.

Очільник МВС висловив сподівання, що народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон.

"Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися. М’яч на полі законодаців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями", - підсумував Денис Монастирський.

Що відомо про скандал з Миколою Галушко:

  • Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно висловлювався і ображав поліцейських, які зупинили його авто за порушення ПДР. За кермом був водій нардепа. Подробиці - в матеріалі.
  • В коментарі виданню"Страна" Галушко заявив, що тиску з боку Авакова на нього не було.
  • Фракція "Слуга народу" висловилася щодо скандалу, в який потрапив нардеп Микола Галушко через нецензурне спілкування з поліцейськими. Його дії засудили і назвали неприйнятними.
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Авторка публікації
Вікторія Денисюк
У 2018 році вступила в НПУ імені М. П. Драгоманова на спеціальність «Журналістика». До цього писала тексти у шкільну та районну газети, адже була переконана, що журналістська діяльність – одна з найцікавіших професій. Нині працюю з командою професіоналів Новини.LIVE. Пишу про актуальні події України та світу.
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МВС Денис Монастирський нардепи Микола Галушко
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