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Адвокат повідомив, чи збирається Порошенко йти на допит у ДБР

Україна
21 грудня 07:28
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За словами адвоката, експрезидента викликали не відповідно до закону
Адвокат повідомив, чи збирається Порошенко йти на допит у ДБР

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що колишній президент не збирається йти на допит, який має відбутися 23-го грудня.

Про це він повідомив у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV .

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Допит Петра Порошенка

За його словами, експрезидента викликали на допит не відповідно до закону. Він підкреслив, що особу мають повідомити за три дні без урахування початку терміну. Тому, як він запевнив, Порошенка мали викликати на 24-е грудня.

Крім того, Головань додав, що підозру повинна була вручити саме генпрокурорка Ірина Венедиктова. Однак вона пішла у відпустку.

“З якого дива генпрокурор замість того, щоб виконати цей почесний обов'язок, зникає у відпустку і ми бачимо брифінг ноунеймів в СБУ, які кажуть, що Порошенку було повідомлення про підозру”, - зазначив адвокат.

Що відомо про підозру Порошенку:

  • 5-му президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Мовляв, віндіючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Подробиці - в матеріалі.
  • Провадження щодо підозри Порошенка у держзраді розпочинали розслідувати співробітники Служби безпеки України, однак згодом його передали у ДБР.
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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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Петро Порошенко ДБР
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