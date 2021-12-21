Адвокат повідомив, чи збирається Порошенко йти на допит у ДБР

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що колишній президент не збирається йти на допит, який має відбутися 23-го грудня.

Про це він повідомив у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV .

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Допит Петра Порошенка

За його словами, експрезидента викликали на допит не відповідно до закону. Він підкреслив, що особу мають повідомити за три дні без урахування початку терміну. Тому, як він запевнив, Порошенка мали викликати на 24-е грудня.

Крім того, Головань додав, що підозру повинна була вручити саме генпрокурорка Ірина Венедиктова. Однак вона пішла у відпустку.

“З якого дива генпрокурор замість того, щоб виконати цей почесний обов'язок, зникає у відпустку і ми бачимо брифінг ноунеймів в СБУ, які кажуть, що Порошенку було повідомлення про підозру”, - зазначив адвокат.

Що відомо про підозру Порошенку: