Штраф за камуфляж чи годування голубів: 10 країн з дивними законами, які треба знати туристам

Якщо ви вже спланували свою подорож, продумали всі дрібниці, то не забудьте поцікавитися законами країни, яку вирішили відвідати. Вони можуть бути дуже неочевидними та моментами дивними. За їх порушення туристів можуть покарати.

Новини.LIVE підготувало для вас 10 країн з дивними законами.

Читайте також:10 фраз, які має знати кожен турист у Єгипті

Швейцарія та закон про туалет

Захотіли у туалет о 22:00? Звичайна справа. Але не все так просто. У Швейцарії діє комендантська година для злиття води у туалеті. Після 22 це робити не можна, адже цей шум заважатиме іншим. Також не можна приймати душ та запускати пральну машину. Цей закон поширюється на багатоквартирні будинки. Якщо не дотримуватися такої вимоги, сусіди можуть написати скаргу. Після цього піде попередження, а потім — досить пристойний штраф.

Велика Британія. Де не можна помирати?

Наступний закон стосується смерті. Ви знали, що у будівлі Парламенту заборонено помирати? Все через те, що тоді померлий має право на грандіозні державні похорони. Так влада колись хотіла убезпечити себе від непередбачуваних витрат. До речі, вже чотири людини порушили цей закон, але державні похорони так ніхто і не отримав.

Німеччина та топливо

Перевірте кількість топлива у автомобілі. Справа в тому, що якщо у вас закінчиться топливо під час руху по автобану, ви порушите закон Німеччини. За це будете оштрафовані, адже зупинилися без суттєвої причини. Тому обережно з паливом!

У чому не можна ходити у Афінах, Греція?

Місто, яке ховає в собі величну історію та багате на важливі пам’ятки архітектури. Якщо хочете завітати у Акрополь чи Парфенон - не взувайте туфлі на підборах. Це незаконно. Закон прийняли для того, щоб зменшити ризик пошкодження пам’яток. Тому взуття на плоскій підошві - найкращий вибір для екскурсії.

Італія та прекрасна Венеція

Уявіть, ви сидите на сходах красивої будівлі, смакуєте італійською випічкою, а біля вас ходять голуби. Що ви зробите? Ймовірно, вам захочеться їх покормити. Запам’ятайте, що робити цього не можна. Кормити голубів - незаконно. Це рішення прийняли, щоб не дати голубам пошкодити історичні будівлі.

Іспанія та вимоги до взуття

Ще один закон про взуття. Цього разу обмеження існують для шльопанців та сандалів. Важливо, щоб у такого взуття був ремінець на тильній стороні щиколотки. Ось така дивна вимога у іспанців. До речі, босими ходити теж не можна, тому відчути іспанську землю ногами - не вийде.

Німеччина, Франкфурт. Обережно зі швидкістю на льоду

В зимовий час жителі міст дуже люблять ходити з друзями та сім’ями кататися на ковзанах. Одразу відчуваєш атмосферу зими та з’являється святковий настрій. Який же дивний закон придумали німці? Все просто. Не можна перевищувати швидкість 80 км/год. Напевно, ніхто такої швидкості досягнути не зможе, тому невідомо для чого існує цей закон.

Який одяг не можна носити у Барбадосі?

Ви знали, що камуфляжний одяг там носити не можна? Існує закон, який це забороняє. За це порушника можуть оштрафувати. Справа в тому, що таку форму носять офіцери та ті, хто борються з наркотиками. Вас можуть прийняти за того, хто видає з себе правоохоронця.

Сходи Італії, Рим

Втомилися, хочете присісти? Пошукайте краще лавку, але не сідайте на відомі “Іспанські сходи”. Це заборонено робити. Люди раніше постійно там сиділи і таким чином заважали іншим спокійно проходити по них. Штраф - 160-400 євро. Неприємно заплатити таку суму, тому краще знайдіть лавку або зайдіть у кав’ярню.

Який товар не знайдеш у Сінгапурі?

Любите жувальну гумку? А тепер забудьте про неї у Сінгапурі. Імпорт та продаж цього товару заборонений. Туристам, до речі, дозволено привезти з собою лише дві пачки. Влада прийняла таке рішення, щоб залишити вулиці чистими. Шматки жувальної гумки на дорогах та сходах точно не додають естетики. Тому якщо у вас є з собою жувальна гумка, то викиньте її в урну, а не куди попало.

Більше новин про туризм