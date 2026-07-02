Вологозахист не допоможе: чому не варто брати із собою смартфон у ванну кімнату

Смартфон та умивальник. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Смартфон краще не брати у ванну кімнату, навіть якщо він має заявлений захист від вологи. Висока вологість, пара та перепади температури можуть пошкодити внутрішні компоненти пристрою.

Про те, чому смартфон не варто використовувати у ванній кімнаті, пише редакція Новини.LIVE.

Чому вологозахист не гарантує повної безпеки

Багато користувачів вважають, що сучасні смартфони надійно захищені від води й можуть без наслідків використовуватися у ванній кімнаті. Однак навіть пристрої з високим рівнем вологозахисту можуть постраждати через умови, які виникають під час водних процедур.

Стандарт IP68 не гарантує повної безпеки гаджета під час регулярного використання у приміщеннях із високою вологістю та різкими перепадами температури. Виробники тестують пристрої в певних умовах, які не завжди відповідають реальній експлуатації.

У ванній кімнаті на внутрішніх елементах смартфона може утворюватися конденсат. Саме він здатен спричинити серйозні несправності в роботі пристрою.

Особливо високими ризики стають тоді, коли смартфон уже має сліди зношення. Навіть невеликі тріщини, сколи або глибокі подряпини можуть погіршити захист корпусу.

Через це волога легше проникає всередину пристрою.

Небезпеку становить не тільки прямий контакт смартфона з водою. Перепади температури можуть призводити до утворення вологи на внутрішніх компонентах пристрою.

Це негативно впливає на роботу електроніки та може призвести до несправностей.

У результаті користувач ризикує зіткнутися з дорогим ремонтом або повною втратою працездатності смартфона. У деяких випадках пошкодження внутрішніх елементів бувають настільки серйозними, що відновити пристрій уже неможливо.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може мати справний вигляд, цілий екран і нормально вмикатися, але це не завжди означає, що ним і далі комфортно та безпечно користуватися. Якщо пристрій почав гальмувати, давно не отримує оновлень або має проблеми з батареєю, варто замислитися про заміну.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Android-смартфонах може з'явитися новий синій індикатор у верхній частині екрана. Він повідомлятиме користувача, що якийсь застосунок у цей момент відстежує його місцеперебування.