Усі приховані функції кнопок гучності на вашому Android-смартфоні

Кнопки гучності та смартфон. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Кнопки гучності на Android можуть робити більше, ніж просто змінювати звук. На деяких смартфонах їх можна використовувати для фото, дзвінків, будильників, швидкого запуску функцій і навіть примусового перезавантаження.

Про приховані можливості кнопок гучності на Android пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Фото та відео без натискання на екран

На багатьох Android-смартфонах кнопки гучності можна використовувати як кнопку спуску камери.

Достатньо відкрити камеру й натиснути одну з кнопок гучності, щоб зробити фото.

На деяких моделях, зокрема Samsung Galaxy, через налаштування камери можна також увімкнути запуск відеозапису або керування зумом кнопками гучності.

Швидке вимкнення дзвінка

Коли надходить вхідний дзвінок, кнопка гучності може швидко вимкнути звук виклику. Це зручно, якщо телефон задзвонив у невдалий момент, наприклад під час зустрічі.

На деяких смартфонах також можна налаштувати відповідь на дзвінок через кнопку збільшення гучності.

Керування будильником

Кнопки гучності можна використовувати для керування будильником. У налаштуваннях застосунку "Годинник" можна обрати, що саме робитимуть ці кнопки — відкладатимуть сигнал або вимикатимуть його.

Це зручніше, ніж шукати потрібну кнопку на екрані зранку.

Запуск застосунків і функцій

Через налаштування спеціальних можливостей кнопки гучності можна перетворити на швидкий ярлик.

Наприклад, натискання й утримання двох кнопок гучності може відкривати потрібний застосунок або запускати окрему функцію. Так само можна швидко вмикати збільшення екрана або інші інструменти доступності.

Примусове перезавантаження

Якщо Android-смартфон завис і не реагує на натискання, кнопки гучності можуть допомогти примусово його перезавантажити.

На Samsung для цього потрібно одночасно затиснути бічну кнопку та кнопку зменшення гучності щонайменше на сім секунд.

Такий спосіб варто використовувати лише тоді, коли звичайне перезавантаження не допомагає.

Додаткові можливості через застосунки

Якщо вбудованих функцій не вистачає, можливості кнопок гучності можна розширити через сторонні застосунки.

Наприклад, Button Mapper дозволяє призначати на натискання кнопок запуск програм, ліхтарик, системні дії або інші команди.

Окремі застосунки також можуть дозволяти перемикати музичні треки кнопками гучності, навіть коли екран заблокований.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може мати справний вигляд, цілий екран і нормально вмикатися, але це не завжди означає, що ним і далі комфортно та безпечно користуватися. Якщо пристрій почав гальмувати, давно не отримує оновлень або має проблеми з батареєю, варто замислитися про заміну.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Android-смартфонах може з'явитися новий синій індикатор у верхній частині екрана. Він повідомлятиме користувача, що якийсь застосунок у цей момент відстежує його місцеперебування.