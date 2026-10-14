Як вибрати смартфон у 2026 році: на які характеристики звернути увагу

Смартфон у руці чоловіка. Фото: пресслужба

Сучасний телефон давно перестав бути лише засобом зв’язку: він одночасно замінює камеру, навігатор, банківську картку та частину робочих інструментів. Тому перед покупкою корисно не шукати "найпотужнішу" модель, а визначити, які функції справді будуть використовуватися щодня. Коли вибір ще широкий, смартфони з каталогу Foxtrot зручно порівнювати за пам’яттю, екраном, камерою та типом зв’язку, поступово відсіюючи зайві варіанти.

Для одних користувачів головне — компактний корпус і хороша автономність, для інших — великий дисплей, продуктивність у іграх або якість фото. Саме сценарій використання дозволяє зрозуміти, де варто доплатити, а які характеристики залишаться майже непомітними.

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Екран, продуктивність і пам’ять: що впливає на комфорт

Великий дисплей зручніший для відео, читання, навігації та ігор, але водночас робить корпус габаритнішим. Якщо телефоном часто користуються однією рукою, компактніша модель може бути практичнішою навіть із меншою діагоналлю.

Потужний процесор потрібен не всім. Для месенджерів, браузера, соцмереж і стримінгу достатньо збалансованої платформи, тоді як для важких ігор, монтажу чи графіки важливий більший запас продуктивності. Не менш суттєвий обсяг RAM: коли одночасно відкриті навігація, камера, браузер і кілька месенджерів, малий запас оперативної пам’яті швидше стає помітним.

Вбудоване сховище краще вибирати з перспективою на кілька років. Фото, відео, оновлення системи, кеш застосунків і великі ігри поступово займають дедалі більше місця, тому мінімальної конфігурації може вистачити лише на початку.

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Кількість мегапікселів не показує якість камери повністю. На результат також впливають оптика, стабілізація, автофокус і алгоритми обробки. Якщо телефон часто використовують для зйомки дітей, тварин, подорожей або відео, краще оцінювати всю систему камер, а не лише головний модуль.

Автономність залежить не тільки від ємності акумулятора. Великий яскравий екран, мобільний інтернет, ігри та навігація витрачають заряд швидше, тому дві моделі з однаковою батареєю можуть працювати по-різному.

Варто перевірити й підтримку 5G, eSIM, NFC, швидкість заряджання та захист корпусу, якщо ці можливості важливі у вашому сценарії. У підсумку смартфон краще вибирати як набір взаємопов’язаних характеристик: екран, продуктивність, пам’ять, камера й автономність мають працювати разом, а не конкурувати окремими цифрами.